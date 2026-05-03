వరి సాగును క్రమబద్ధీకరించే దిశలో ప్రభుత్వం - లాభదాయక సన్నాలను ప్రోత్సహించాలని యోచన

రాష్ట్ర వ్యవసాయ చరిత్రలో కీలక స్థానాన్ని ఆక్రమించిన వరి సాగు - లాభదాయక సన్నాల వరి రకాలను ప్రోత్సహించాలని యోచన - మార్కెట్‌లో నాణ్యమైన బియ్యానికి డిమాండ్‌తో సన్నాల వైపు మొగ్గు

Paddy Cultivation (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 3, 2026 at 7:20 AM IST

Telangana Government Focus on Paddy Cultivation : రాష్ట్ర వ్యవసాయ చరిత్రలో కీలక స్థానాన్ని ఆక్రమించిన వరి సాగును క్రమబద్ధీకరించే దిశలో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తోంది. రైతులకు లాభదాయక సన్నాల వరి రకాలను ప్రోత్సహించాలని భావిస్తోంది. రాష్ట్రం ఏర్పాటు తర్వాత సాగునీటి ప్రాజెక్టులు విస్తరించడం, రైతులకు పెట్టుబడి మద్దతు పెరగడం మార్కెట్‌లో నాణ్యమైన బియ్యానికి డిమాండ్ పెరగడం వంటివి వరి సాగును విస్తృతంగా పెంచాయి. ధాన్యం ఉత్పత్తి 260.88 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 284.16 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పెరగడంతో తెలంగాణ దేశంలోనే అగ్రస్థానానికి చేరింది.

మార్కెట్‌లో మంచి ధర : రాష్ట్రంలో సన్నాల వరి పంట కీలక పాత్ర పోషించింది. మొదట్లో కొన్ని జిల్లాలకు పరిమితమైన ఈ సన్న రకాల వరి సాగు ఆ తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించింది. ముఖ్యంగా ఆర్ఎన్ఆర్ 15048 తెలంగాణ సోనా, బీపీటీ 5204 సాంబా మసూరీ, ఎంటీయూ 1010 వంటి రకాలు రైతుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచాయి. తక్కువ నీటితో అధిక దిగుబడి ఇవ్వగలగడం, పంట కాలం తక్కువగా ఉండడం మార్కెట్‌లో మంచి ధర లభించడం వంటివి ఈ రకాల ప్రాచుర్యానికి కారణమయ్యాయి.

డిమాండ్‌కు ప్రభుత్వ విధానాలు తోడు : ఇటీవల అభివృద్ధి చేసిన డీఆర్ఆర్ ధన్ 100, డీఎస్​టీ-1 వంటి కొత్త వంగడాలు అధిక దిగుబడి లక్ష్యంగా ముందుకొస్తూ భవిష్యత్తులో పాత రకాల స్థానాన్ని భర్తీ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మార్కెటింగ్‌ పరంగా చూసినట్లయితే వాడకందారులు సన్నాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రోజు రోజుకు దొడ్డు రకం బియ్యం తినే వారి సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. కాలక్రమేణ మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లకు అనుగుణంగానే సన్న రకం బియ్యానికి డిమాండ్‌ పెరిగింది.

ప్రధానంగా వంట వండినప్పుడు గింజ గింజ విడిపోవడం రుచి, వాసన వంటి గుణాలు కొన్ని రకాల బియ్యానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చాయి. అందులో ఆర్ఎన్ఆర్ 15048 తెలంగాణ సోనా అత్యధిక డిమాండ్ కలిగిన రకంగా చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా బీపీటీ 5204 కూడా దేశవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ డిమాండ్‌కు ప్రభుత్వ విధానాలు తోడయ్యాయి. సన్నాల వరి పండించే రైతులకు క్వింటాలుకు 500 రూపాయల బోనస్ ప్రకటించడం ద్వారా ప్రభుత్వం వాటి ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించింది. అదే సమయంలో ఎఫ్​సీఐ సేకరణ విధానాల్లో సన్న బియ్యానికి ప్రాధాన్యత పెరగడం పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్, వసతి గృహాలు, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో సన్న బియ్యం పంపిణీ చేయడం లాంటి నిర్ణయాలు ఇందుకు బలం చేకూరుస్తున్నాయి.

వినియోగదారులకు నాణ్యమైన బియ్యం : అయితే సన్న రకం వరి పంట సాగు నిర్దేశిత అవసరాలకు మించి విస్తరించడంతోపాటు కొన్ని నిర్మాణాత్మక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. రకరకాల సన్న రకాల వరి సాగు పెరగడంతో మిల్లింగ్ దశలో గందరగోళం ఏర్పడుతోంది. ప్రతి రకానికి వేర్వేరు మిల్లింగ్ ప్రమాణాలు అవసరమవుతుండగా రకరకాల మిశ్రమం నాణ్యత నియంత్రణను క్లిష్టతరం చేస్తోంది. దీంతో సేకరణ దశలో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన నాణ్యత లేకపోవడం వల్ల పంపిణీ చేసిన బియ్యం వండినప్పుడు ముద్దగా మారడం, ముఖ్యంగా విద్యార్థి వసతి గృహాల్లో వినియోగానికి అనుకూలంగా లేకపోవడం వంటి ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి.

ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ, మిల్లర్లు కలిసి ముందస్తు వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. అధిక దిగుబడి, మార్కెట్ డిమాండ్ కలిగిన కొన్ని సన్న రకాలకే సాగును పరిమితం చేయాలనే యోచన చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా విత్తన పంపిణీ సులభతరం కావడం మిల్లింగ్ ప్రక్రియ సమర్థవంతం కావడం సేకరణలో పారదర్శకత పెరగడం, వినియోగదారులకు నాణ్యమైన బియ్యం అందడం లాంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రైతుకు లాభం జరగడంతోపాటు వినియోగదారుడికి నాణ్యమైన బియ్యం అందుతాయని తద్వారా పర్యవేక్షణ సులభతరం అవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ సవరణలు సమర్థవంతంగా అమలైతే తెలంగాణ సన్నాల వరి రకం మరింత స్థిరత్వం, నాణ్యత, అంతర్జాతీయ పోటీతత్వం సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

