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హైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్, కాలుష్యానికి చెక్! - నగరానికి నలుదిక్కులా నాలుగు బస్​ టెర్మినల్స్

హైదరాబాద్​ నగరంలో రోజురోజుకూ ట్రాఫిక్​ పెరుగుతోంది. దీన్ని ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంచుకొని నగర శివార్లలో కొత్తగా బస్ టెర్మినల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది. దీంతో అంతర్రాష్ట్ర, జిల్లాల ప్రైవేట్ బస్సుల రద్దీని కట్టడి చేయనుంది.

Bus Terminals In Hyderabad
హైదరాబాద్​లో బస్ టెర్మినల్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 11:46 AM IST

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Bus Terminals In Hyderabad : ఐటీ, భారీ పరిశ్రమలతో పాటు జీసీసీలు ఏర్పాటుకు సైతం హైదరాబాద్ అడ్డాగా నిలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చుతోనే నివాసం ఉండటానికి ఆమోదయోగ్యమైన సిటీగా​ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దీని వల్ల రాష్ట్రంలోని జిల్లాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు సైతం భారీగా నగరానికి వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలో రోజురోజుకూ ట్రాఫిక్ పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వం దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, ప్రజలకు మెరుగైన ప్రజా రవాణా సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ మేరకు నగరం చుట్టూ నాలుగు ఆధునిక బస్ టెర్మినల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది.

ఆధునిక వసతులతో టెర్మినల్స్ ఏర్పాటు
హైదరాబాద్​ మహానగరంలో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ, వాహన కాలుష్యానికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు ప్రభుత్వం సమగ్ర ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోందని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఈ మేరకు మంగళవారం విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో గాజులరామారం, శంషాబాద్, ఎల్బీనగర్, ఘట్‌కేసర్ ప్రాంతాల్లో బస్సు టెర్మినల్స్ ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రయాణీకులు వేచి ఉండేలా వెయిటింగ్ హాళ్లు, వాహనాలకు పార్కింగ్ సదుపాయాలు సహా ఆధునిక వసతులతో ఈ టెర్మినల్స్‌ను రూపొందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. నగరాన్ని సుస్థిర ప్రజా రవాణా కేంద్రంగా మార్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

గాజులరామారం : ఇక్కడ బస్​ టెర్మినల్​ను ఏర్పాటు కోసం సుమారు 100 ఎకరాల భూమిని కేటాయించేందుకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది.

శంషాబాద్ : రాజీవ్​గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ప్రజారవాణాను మరింత మెరుగుపరిచేలా అక్కడికి వెళ్లే బస్సుల కోసం శంషాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో 150 ఎకరాలను కేటాయించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు తగిన అంశాలను పరిశీస్తోంది.

ఎల్బీనగర్, ఘట్‌కేసర్ : ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకునేలా ఎల్బీనగర్, ఘట్‌కేసర్ ప్రాంతాల్లోనూ ప్రభుత్వం బస్​ టెర్మినల్స్ ఏర్పాటు చేయనుంది.

లాస్ట్​ మైల్ కనెక్టివిటీ
హైదరాబాద్​ శివారులో బస్​ టెర్మినల్స్ వద్ద దిగే ప్రయాణికులు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సులభంగా చేరుకునేలా లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా సిటీ ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైలుతో పాటు ఎంఎంటీఎస్ సేవలను సైతం పూర్తిగా అనుసంధానం చేయనున్నారు. నగర ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడానికి రానున్న రోజుల్లో 2,200 సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. వీటి ద్వారా కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్న టెర్మినల్స్‌ను నగరంలోని అన్ని ప్రధాన ప్రాంతాలతో సమన్వయం చేస్తూ సిటీ బస్సు సేవలు కల్పించనున్నారు.

శివార్లకే పరిమితం కానున్న ప్రైవేట్ బస్సులు!
హైదరాబాద్‌లో ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే ప్రైవేట్ బస్సులను ఇష్టానుసారంగా పార్కింగ్ చేయడం, రాత్రిపూట పెద్ద సంఖ్యలో రోడ్లపై తిరగడం వల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీ, కాలుష్యం రెండూ పెరుగుతున్నాయని మంత్రి పొన్నం పేర్కొన్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే అంతర్రాష్ట్ర బస్సులతో పాటు ఇతర జిల్లాల నుంచి నగరానికి వచ్చే బస్సులను కూడా ఇకపై నగరంలోకి ప్రవేశించకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం యూజర్ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తూ ప్రైవేట్ బస్సులను సైతం ఈ టెర్మినల్స్ నుంచే నడిపే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందన్నారు. ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తే నగరంలోని ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉందని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - మెట్రో-ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి ఉమ్మడి పాస్

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హైదరాబాద్​లో బస్ టెర్మినల్స్
TRAFFIC CONTROL IN HYDERABAD

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