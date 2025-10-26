ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏఐ బోధించాలన్న సర్కారు - కంప్యూటర్లు కూడా లేని పరిస్థితి

పాఠశాలల్లో సదుపాయాలు కరవు -

AI in Government Schools
పీచరలో ఉపాధ్యాయులు సమకూర్చిన ల్యాప్‌టాప్‌ను వినియోగిస్తున్న విద్యార్థులు (Eenadu)
October 26, 2025

Limited Facilities For AI Teaching In Telangana Government Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) బోధన అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతేడాది నిర్ణయించింది. అయితే ఇందుకు కావాల్సిన కంప్యూటర్లను మాత్రం ఇవ్వలేదు. నిర్మల్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా మొదటి విడతగా 19 విద్యాలయాలను ఎంపిక చేశారు. 11 చోట్ల మాత్రమే ఏఐ బోధన కొనసాగుతోంది. అక్కడ ఉపాధ్యాయులు తమ సొంత కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, ట్యాబ్‌లు ఇతర గ్యాడ్జెట్స్​ ద్వారా తరగతులు చెబుతున్నారు. నెట్‌ సౌకర్యం, కంప్యూటర్లు లేకపోవడంతో ఎనిమిది పాఠశాలల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉన్నతాధికారులు నిలిపేశారు.

ప్రతిపాదనలకే పరిమితం : ఐదుగురు ఉపాధ్యాయులు రాష్ట్రస్థాయిలో ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్​పై ఇచ్చిన శిక్షణకు నిర్మల్ జిల్లా నుంచి వెళ్లి వచ్చారు. 48 పాఠశాల సముదాయాల స్థాయిలో ఇద్దరు గణిత ఉపాధ్యాయుల చొప్పున జిల్లా స్థాయిలో శిక్షణ ఇచ్చారు. వారు కాంప్లెక్స్‌ పరిధిలోని గణిత ఉపాధ్యాయులకు గత ఆగస్టు నెలలోనే పలు సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చారు. ఏఐ విద్య అందించేందుకు 50 మందికిపైగా విద్యార్థుల సంఖ్య ఉన్న 134 పాఠశాలల జాబితాను జిల్లా విద్యాధికారులు సర్కారుకు పంపించారు. ఇది అమలు కావాలంటే ఒక్కో విద్యాలయానికి 5 చొప్పున కంప్యూటర్లు అవసరం. అవి ప్రతిపాదనలకే పరిమితం కావడంతో అధునాతన విద్యకు గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు దూరమయ్యే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

ఏఐ విద్యతో ఉపయోగాలు అనేకం..

  • విద్యార్థుల్లో డిజిటల్‌ నైపుణ్యం మెరుగవుతుంది. అభ్యసన సామర్థ్యాల పెంపునకు అవకాశం లభిస్తుంది. బీ గణితంపై పూర్తిస్థాయి పట్టు సాధించగలుగుతారు.
  • డిజిటల్‌ లిటరసీ, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అంశాన్ని పొందుపర్చారు.
  • ఒకటి, రెండు తరగతి వారికి పుస్తకాల్లోని ప్రథమ భాగంలో 3, 4, 5 క్లాసుల పిల్లలకు పాఠ్యపుస్తకాల్లో ద్వితీయ భాగంలో వీటిని చెబుతారు.
  • డ్రా ఏ స్క్వేర్‌, కోడింగ్‌ స్టెప్స్‌, క్లాక్, షేప్స్‌ వంటి ఆసక్తిగా ఉండే అంశాలు, చాట్‌ విత్‌ ఏ బాట్‌తో వాయిస్‌ రెస్పాండింగ్‌పై మంచి పట్టు సాధించేందుకు వేదికగా మారనుంది. అలెక్సా, సిరి, గూగుల్‌ అసిస్టెంట్‌ తదితర వాటిపై విజ్ఞానం మరింత పెంపొందనుంది.

వివరాలు..

  • గత ఏడాది ప్రారంభించినవి : 19
  • ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నవి : 11
  • పూర్తిగా దూరమైనవి : 8
  • కొనసాగుతున్న పాఠశాలలు : మేడిపల్లి(నిర్మల్‌ గ్రామీణం), వైకుంఠాపూర్‌(సారంగాపూర్‌), గుండంపల్లి (దిలావర్‌పూర్‌), పీచర(లక్ష్మణచాంద), ఈద్గాం(నిర్మల్‌ అర్బన్‌), మాటేగాం, మిర్జాపూర్‌ (భైంసా), మాలేగాం (కుభీరు), కొరిటికల్‌(మామడ), సత్తనపల్లి(ఖానాపూర్‌), బేల్తరోడ(తానూరు).

"ఏఐ విద్యను నిర్మల్ జిల్లాలో విజయవంతం చేసేందుకు అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. కంప్యూటర్ల విషయంపై ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారులకు నివేదికలు పంపించాం. సంబంధిత పాఠశాలలను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించి వారికి సూచనలు, సలహాలు ఇస్తున్నాం. విద్యార్థుల విద్యాభ్యున్నతికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రత్యేక చొరవ కనబరుస్తున్నాం" -దర్శనం భోజన్న, డీఈవో, నిర్మల్‌

విద్యా సామర్థ్యాలు పెంచడమే లక్ష్యం : ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల్లో చదవడం, రాయడం గణితం సరిగా చేయకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. అలాంటి విద్యార్థుల కోసం ఏఐని ఉపయోగించి విద్యా సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి కృత్రిమ మేధ ద్వారా విద్యా బోధన చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి పెరిగి ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురికాకుండా చక్కగా సబ్జెక్టును నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

