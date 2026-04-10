మెరుగైన తెలంగాణ కోసం ఆరోగ్య వారోత్సవాలు - యోగా వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు
గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో యోగాసనాలు వేసి ఆకట్టుకున్న మంత్రులు - యోగా ద్వారా మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ప్రముఖుల వెల్లడి - యోగాను దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలని ప్రజలకు మంత్రుల సూచన
Published : April 10, 2026 at 2:57 PM IST
GOVT Organized Yoga Celebrations In Hyderabad : మనిషి జీవితంలో ఆరోగ్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఏ పనినైనా సులభంగా చేయగలుగుతాం. దీనిలో భాగాంగా దేశాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం యోగాను ప్రోత్సహిస్తూ వస్తోంది. కాగా తెలంగాణలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న పలు కార్యక్రమాలు అట్టహాసంగా కొనసాగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా మెరుగైన తెలంగాణ కోసం ఆరోగ్య వారోత్సవాలు చేపట్టారు. నేడు ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని పలుచోట్ల యోగా వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ యోగా కార్యక్రమాల్లో పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు.
భారత్ ప్రపంచానికి ఇచ్చిన గొప్ప బహుమతి యోగా : ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న ఆరోగ్య వారోత్సవాలు గచ్చిబౌలి వేదికగా ఘనంగా జరిగాయి. యోగా వేడుకల్లో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజ నరసింహతో కలిసి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని మంత్రి దామోదర రాజ నరసింహ పిలుపునిచ్చారు. భారత్ ప్రపంచానికి అందించిన గొప్ప విద్య యోగా అని ఆయన తెలిపారు. దీనిని ప్రోత్సహించేందుకు బీఎన్ వైఎస్ కోర్స్తో పాటు పీజీ కోర్సులను ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. యోగా, నేచురోపతి, హోమియోపతి వంటి ఆయుష్ విధానాలను బలోపేతం చేసి ప్రజలకు సమగ్ర ఆరోగ్య సేవలను అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి హెల్త్ సెక్రటరీ క్రిస్టినా సహా పలువురు అధికారులు హాజరయ్యారు. మంత్రులు, అధికారులు యోగ ఆసనాలు వేసి ఆకట్టుకున్నారు.
"భారత్ ప్రపంచానికి అందించిన గొప్ప విద్య యోగా. దీనిని ప్రోత్సహించేందుకు బీఎన్ వైఎస్ కోర్స్తో పాటు పీజీ కోర్సులను ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. యోగా, నేచురోపతి, హోమియోపతి వంటి ఆయుష్ విధానాలను బలోపేతం చేసి ప్రజలకు సమగ్ర ఆరోగ్య సేవలను అందిస్తున్నాం" - దామోదర రాజ నరసింహ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి
పురాతనకాలం నుంచే యోగాకు ప్రాధాన్యత : వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మెదక్ స్టేడియంలో ఆరోగ్య వారోత్సవాల్లో భాగంగా యోగా వేడుకలు నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ ప్రతిమ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అక్కడి సిబ్బందితో కలిసి యోగాసనాలు వేశారు. ప్రతిరోజు యోగా చేయడం ద్వారా మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని కలెక్టర్ సూచించారు. నిత్యజీవితంలో యోగాను అలవాటుగా మార్చుకోవాలని సూచించారు. పురాతన కాలం నుంచి మన దేశంలో యోగాకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందని గుర్తు చేశారు. దీని ద్వారా జీవన శైలిలో మార్పుతో పాటు అనేక వ్యాధులను నివారించుకోవచ్చని తెలిపారు.
ఆరోగ్య తెలంగాణను ప్రోత్సహించేందుకే : ములుగు జిల్లాలో ఉన్న గిరిజన భవన్లో ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని యోగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి సీతక్క తనకు సమయం దొరికినప్పుడల్లా యోగా చేస్తుంటానని తెలిపారు. ఆరోగ్య తెలంగాణను ప్రోత్సహించేందుకే పట్టణంలో పలుచోట్ల ఓపెన్ జిమ్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. రాష్ట్రంలో ఆయుష్ తెలంగాణగా వెలుగొందాలంటే ప్రజలు తమ దినచర్యలో యోగాను భాగంగా చేసుకోవాలని మంత్రి సీతక్క కోరారు. ములుగు జిల్లాను ఆరోగ్యకరంగా మార్చేందుకు యోగా ఎంతో కీలకమని చెప్పారు.
"మనిషికి ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం, దేనినైనా సాధించాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. తెలంగాణ ఆరోగ్యవంతమైన రాష్ట్రంగా ఉండాలి. మన జిల్లా కూడా అదే రకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యానికి యోగా చాలా అవసరం. ప్రతి ఒక్కరూ యోగాను జీవితంలో అలవాటుగా మార్చుకోవాలి" - సీతక్క, రాష్ట్ర మంత్రి
