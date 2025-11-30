రోడ్డు ప్రమాదాలే జరగకుండా ప్రణాళిక - 'విజన్ 2047' సిద్ధం చేసిన తెలంగాణ సర్కార్
రాష్ట్రంలో ఏటా 22 నుంచి 23 వేల రోడ్డు ప్రమాదాలు - ప్రభుత్వం నూతన విధానం అమల్లోకి వస్తే తగ్గుముఖం పట్టనున్న రోడ్జు ప్రమాదాలు - దాంతో స్మార్ట్గా ట్రావెల్ చేయవచ్చు
Published : November 30, 2025 at 5:05 PM IST
Vision 2047 reduce road accidents : రాష్ట్రాన్ని 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనలో రహదారి భద్రత కీలకం కానుంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణాల్ని సున్నాకు తగ్గించాలన్న ప్రధాన లక్ష్యాన్ని రవాణాశాఖ కలిగి ఉంది. అందుకోసం ‘విజన్-2047’ ప్రణాళిక రూపొందించింది. వాహనదారులు, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్ రంగాల అవసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించింది. ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే రాష్ట్రంలో సురక్షితంగా, స్మార్ట్గా ప్రయాణాలు చేయవచ్చు.
రోడ్లపై నిత్యం నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా కొందరు, అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరిగి మరికొందరు చనిపోతున్నారు. ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్లు బాధితుల కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని మిగుల్చుతున్నాయి. అంతేకాదు వారికి సామాజిక, ఆర్థిక నష్టాన్నికలిగిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ప్రతీ ఏటా సగటున 22,000 నుంచి 23,000 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో 7,500 నుంచి 7,800 మంది మరణిస్తున్నారు. 4,40,000 పైగా గాయపడుతున్నారు.
ప్రపంచస్థాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ అకాడమీకి సన్నాహాలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రపంచస్థాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక తయారు చేసింది. ఇందులో డ్రైవింగ్, రోడ్సేఫ్టీలో ప్రత్యేక నైపుణ్య కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఐదు లక్షల మంది భారీ వాహనాల డ్రైవర్లకు దశలవారీగా శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఇందుకుగాను డ్రైవింగ్ ట్రైనింగ్, రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్(ఐడీటీఆర్)లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
జాతీయ రహదారుల్లో పీపీపీ విధానం : హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రక్ టెర్మినల్స్, పార్కింగ్ యార్డులను డ్రై పోర్టులుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. దీనికోసం విజయవాడ, కర్నూలు, వరంగల్, నిజామాబాద్, ముంబయి జాతీయ రహదారుల్లోని ప్రాంతాలను గుర్తించి పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేస్తారు.
- హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గించటం కోసం, ప్రయాణికులకు పీపీపీ ద్వారా మెరుగైన సౌకర్యాన్ని ప్రైవేట్ బస్ స్టేషన్ల నిర్మాణం ద్వారా చేపడతారు.
- కాలుష్య సమస్య నివారించటానికి పబ్లిక్, ప్రైవేట్, కమర్షియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగాల్లో 2047 నాటికి 50 శాతం వాహనాలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చాలన్నది లక్ష్యం.
- రాష్ట్రంలో ఆర్టీఓ కార్యాలయాలను పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ సేవలు అందించేలా ఆధునికీకరించనున్నారు.
ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, ఏఐ సేఫ్టీ సిస్టమ్ : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణాలను 2035 నాటికి 50 శాతం తగ్గించడమనేది ప్రభుత్వం మొదటి లక్ష్యం. 2047 నాటికి సున్నా మరణాలు సాధించడం అనేది అంతిమ లక్ష్యం. వీటి సాధనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏఐ ఆధారిత సేఫ్టీ వ్యవస్థలను ప్రవేశపెట్టాలనే ప్రణాళిక తయారు చేసింది. ఇందుకు ఏఐ ఆధారిత ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నైజేషన్(ఏఎన్పీఆర్) కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. స్పీడ్ మానిటరింగ్, ప్రమాద ప్రాంతాలను సరిదిద్దడానికి సెంట్రల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కమాండ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి.
మహిళలు, పిల్లల భద్రతకు: మహిళలు, పిల్లల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని 24/7 పర్యవేక్షణకు ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ సిద్ధం చేయనున్నారు. ఇది వెహికిల్ లోకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్(వీఎల్టీడీ)ల ద్వారా మహిళలు, పిల్లలు, ఇతరులు ప్రయాణించే వాహనాలను 24 గంటలు పర్యవేక్షించటానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని కోసం నిర్భయ కమాండ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తారు. వీఎల్టీడీ ఉన్న అన్ని వాహనాల సమగ్ర సమాచారాన్ని దీనికి అనుసంధానిస్తారు. షీ టీమ్స్, అత్యవసర సేవలతో ఎస్ఓఎస్ ఎలర్ట్ అనుసంధానం చేస్తారు.
