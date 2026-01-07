ETV Bharat / state

అరచేతిలో స్త్రీనిధి యాప్​ ఉంటే చాలు - రుణాల పంపిణీ, కిస్తీల చెల్లింపు అన్నీ చేసేయొచ్చు

రుణాల పంపిణీ, కిస్తీల చెల్లింపులో అక్రమాలకు చెక్‌ - స్త్రీనిధి రుణాలు పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక చేయూత - రుణ వాయిదాలు ఖాతాల్లో జమ చేశారా? లేదా అని ఇకపై సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు

Mana Stree Nidhi App in Telangana
Mana Stree Nidhi app in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Mana Stree Nidhi Loan App in Telangana : స్వయం సహాయక సంఘాలకు సాధారణ రుణాలతో పాటు అత్యవసర సమయంలో వ్యాపారాలు చేసుకునేందుకు స్త్రీనిధి ద్వారా ప్రభుత్వం రుణాలు మంజూరు చేస్తోంది. వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి ఆర్థిక చేయూత అందిస్తోంది. అప్పులు తీసుకున్న వారిలో 20 నుంచి 30 శాతం మంది చెల్లింపులు చేయకపోవడం వంటి కారణాలతో గ్రూపులో ఉన్న సభ్యులందరూ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది.

మన స్త్రీనిధి యాప్​ ఉంటే చాలు : కొందరు కిస్తీల డబ్బులను సకాలంలో చెల్లించకుండా వారి సొంతానికి వాడుకుంటారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంపై సిబ్బంది వారి ఇళ్లకు వెళ్లి బకాయి విషయం అడిగే వరకు వాస్తవాలు వెలుగులోకి రావడం లేదు. ఇలాంటి పొరపాట్లను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం 'మన స్త్రీనిధి యాప్'​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అతివలు అరచేతిలో నుంచే రుణ వాయిదాలు ఖాతాల్లో జమ చేశారా? లేదా అని ఈ యాప్​ ద్వారా సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఇకపై పూర్తి సమాచారం ఇక్కడే : స్త్రీనిధి రుణాలు పొందిన పూర్తి సమాచారం యాప్​లో నమోదై ఉంటాయి. తీసుకున్న రుణాలు ఎంత? చెల్లించిన వాయిదాలెన్ని? ఇంకా ఎన్ని బకాయిలు ఉన్నాయనేది పొందుపరిచారు. పాత రుణాలు ఎంత చెల్లించారనేది స్పష్టంగా తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. సహచర మహిళలు, బ్యాంక్​ మిత్ర ఇలా ఎవరికి రుణ వాయిదా డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇంటి నుంచే చెల్లించే అవకాశం ఉంది. స్త్రీనిధి వాయిదా డబ్బును కొందరు లీడర్లు సభ్యులకు తెలియకుండా వ్యక్తిగత అకౌంట్లోకి మళ్లించుకుంటున్నారు. ఇకపై ఈ యాప్​ ద్వారా ఇలాంటి అక్రమాలకు చెక్​ పడనుంది.

యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ ఇలా చేసుకోండి :

  • స్మార్ట్​ఫోన్​ ఉన్న సభ్యులు ప్లేస్టోర్​లోకి వెళ్లి మన స్త్రీనిధి యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులో మొబైల్​ నెంబర్​ నమోదు చేస్తే గ్రూప్​, ఇతర వివరాలు రుణాలు కనిపిస్తాయి.
  • సభ్యులకు ఫోన్​ నెంబర్​ లేకుంటే వారి బంధువులు, పిల్లల నెంబర్లతో కూడా లాగిన్​ చూసుకోవచ్చు.

నమోదులో అగ్రస్థానం : స్త్రీనిధి యాప్​ నమోదులో ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లా ముందు వరుసలో కొనసాగుతోంది. జిల్లాలో 19,895 సంఘాలు రుణాలు తీసుకున్నారు. వీటిలో 33,399 మంది మహిళలు యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోనే ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. స్త్రీనిధి అధికారులు సంఘాల సమావేశాల్లో యాప్​ డౌన్​లోడ్​పై మహిళలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

''స్త్రీనిధి రుణాల పంపిణీలో అక్రమాలు, అవకతవకలకు ఎలాంటి తావులేకుండా ఉండేందుకు ఈ యాప్‌ ఉపయోగపడుతుంది. సభ్యుల రుణ కిస్తీలు, ఇతర వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవచ్చు.'' - దుర్గాప్రసాద్, ఆర్‌ఎం, పెద్దపల్లి

ఏమేం ఉంటాయంటే :

  • ఇందులో రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • గతంలో ఎప్పుడైన తీసుకున్న అప్పు ఎంత మేర చెల్లించారు. ఇంకా ఎంత చెల్లించాలి.
  • ఇంకా ఎన్ని నెలల వాయిదాలు బకాయిలు ఉన్నాయి.
  • డీసీబీ నివేదికలు

ఈ యాప్​కి మొబైల్​ నెంబరే కీలకం : ఈ యాప్​ను ఉపయోగించుకోవాలంటే మొబైల్​ నెంబర్​ కీలకం. అందుకే దీనిని తప్పనిసరిగా నమోదు చేయించుకోవాలి. ఒకవేళ అప్​డేట్​ లేకపోతే సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలి. ఇలా రుణ వాయిదా డబ్బు చెల్లింపులు వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.

అక్రమ నిధులను సులువుగా రికవరీ : కొందరు లీడర్లు సభ్యులకు తెలియకుండా వారి వ్యక్తిగత ఖాతాల్లో జమ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇకపై అలాంటి అక్రమాలు జరగడానికి తావు లేదు. యాప్​ ద్వారా అక్రమాలు, ఇతర మోసాలకు చెక్​ పెట్టవచ్చు. సభ్యులు తాము చెల్లించిన డబ్బు ఆ నెల అకౌంట్లో జమైందా? లేదా? అనేది మొబైల్​ ద్వారా చూసి తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే అక్రమంగా వాడుకున్న నిధులను ఆలస్యం చేయకుండా గుర్తించి వెంటనే రికవరీ చేయవచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

