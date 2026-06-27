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యూరియా యాప్​ బుకింగ్​ మరింత సులభతరం - రైతుల కష్టాలు తీరినట్లేనా!

యాప్‌లో మార్పులు చేసిన ప్రభుత్వం - మండల యూనిట్​గా రైతులు బుకింగ్​ చేసుకోవడానికి అవకాశం - ఎకరం ఉన్న రైతు ఒకేసారి రెండు బస్తాలు బుక్​ చేసుకునే ఛాన్స్​!

TG Goverment makes Changes to Urea App
TG Goverment makes Changes to Urea App (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 1:46 PM IST

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TG Goverment makes Changes to Urea App : రైతులకు సకాలంలో యూరియా అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం​ గత సంవత్సరం ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్​ యాప్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నేరుగా ఇంటి నుంచి యూరియా బుక్​ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. దీంతో స్థానికులకు బస్తాలు లభించక ఇబ్బంది పడ్డారు. అయితే తాజాగా మండల యూనిట్​గా రైతులు బుకింగ్​ చేసుకోవడానికి అవకాశమిచ్చారు.

ఆ సమయంలోనే బుకింగ్​కి అవకాశం : గతంలో కొందరు డీలర్లు తెలిసిన వారికి సమాచారం అందించి ఆన్​లైన్​లో యూరియాను ఆఫ్​లైన్​లో ఇచ్చేవారు. కానీ ఇలా చేయడం వల్ల కొందరికి మాత్రమే లభించేది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ప్రభుత్వం ఈ వానాకాలం నుంచి యాప్​లో మరింత సమాచారాన్ని జోడించింది. డీలర్లు యూరియా మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేసినా ఉదయం 7 గంటలకు కనిపిస్తుంది. ఉదయం 7 తర్వాత ఆన్​లైన్​లో పెడితే మధ్యాహ్నం 3 గంటలకే కనిపించనుంది. రోజూ ఉదయం 7, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు యాప్​లో బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

అప్​డేటెడ్​ వర్షన్​​ : ఇంతకముందు బుక్​ చేసుకునేందుకు మొబైల్​ నంబర్​ నమోదు చేశాక ఓటీపీతో లాగిన్​ అయ్యేవారు. లాగిన్​ అయిన ప్రతిసారీ ఓటీపీ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. తాజాగా అధికారులు ప్రస్తుతం అప్​డేట్​ చేశారు. ప్రతిసారి ఓటీపీ లేకుండా నేరుగా బుక్​ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు.

ఎకరాకు ఎన్ని బస్తాలంటే? : గతంలో పలువురు యూరియా కొరతను దృష్టిలో పెట్టుకొని పంటల నమోదు సమయంలో కొందరు మిరప, చెరుకు పంటలు ఎంపిక చేసుకొనేవారు. ఇవి సాగు చేస్తే మిరపకు 4 బస్తాలు, చెరకు 5 బస్తాల యూరియా అందించేవారు. ఈసారి మాత్రం ఏ పంట సాగు చేసినా ఎకరాకు రెండు బస్తాలే బుక్​ అవుతుంది. ఎకరం ఉన్న రైతు ఒకేసారి రెండు బస్తాలు బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

యాప్​లో సాంకేతిక సమస్యలు : రైతులకు యూరియా కష్టాలు తీర్చేందుకు తీసుకొచ్చిన యాప్​లో పలు సాంకేతిక సమస్యలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దీనిని మరింత సమర్థంగా వినియోగించేందుకు అడుగులు వేస్తోంది. చాలా వరకు పల్లెల్లో రైతులకు సాంకేతికతపై అంతగా అవగాహన లేకపోవడం సమస్యగా మారింది. దీనితోపాటు అనేక మంది స్మార్ట్​ ఫోన్లు వినియోగించడం లేదు. ఈ సమస్యలకు అనుగుణంగా నూతన విధానం తీసుకురావాలని రైతులు కోరడంతో తాజాగా పలు మార్పులు చేసింది.

యూరియా పంపిణీకి సులభతరంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ ప్రత్యేక యాప్​ను తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీనిని వినియోగించే సందర్భంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని పలు జిల్లాల్లో ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. దీనిలో సరిగా బుకింగ్​ కావడం లేదని, స్లాట్​లు ముగిసిపోతున్నాయి. దుకాణానికి వెళ్లేసరికే నిల్వలు నిండుకోవడం, ఇతర సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని రైతులు అంటున్నారు.

యూరియా కోసం మహారాష్ట్రకు పరుగులు : యూరియా కష్టాలు తప్పేలా లేవు. గతేడాది ఎదురైన ఇబ్బందులు పునరావృతం అవుతాయేమోనని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. యూరియా యాప్​లో స్టాక్​ ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుందో, ఎప్పుడు ముగిసిపోతుందో స్పష్టత లేకపోవడంతో మొబైల్​తో కుస్తీ పడాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా యాప్ ద్వారా ఎకరానికి కేవలం రెండు బస్తాలు మాత్రమే కేటాయించడంతో పంటలకు సరిపడా అందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం వరి, పత్తి పంటల సాగుకు సిద్ధమైన కీలక దశలో యూరియా అవసరం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆదిలాబాద్​ జిల్లా రైతులు మహారాష్ట్ర బాట పడుతున్నారు.

''ప్రభుత్వం రైతులకు అవసరమైన యూరియా సరఫరా చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. యాప్​ ద్వారా పారదర్శకంగా పంపిణీ జరగడంతో పాటు ఎకరానికి రెండు బస్తాల పరిమితితో ఇకపై అందరికీ సమానంగా అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అదనపు నిల్వలు జిల్లాకు చేరుకోగానే అందజేస్తాం. అనవసరంగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేయవద్దు '' - వెంకటి, వ్యవసాయాధికారి

యాప్​లో కనిపిస్తేనే యూరియా, లేకుంటే లేదు - పట్టాలేని రైతుల బాధలు పట్టేదెవరికి?

రైతులకు గుడ్​ న్యూస్ - టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లతోనూ యూరియా బుకింగ్‌!

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