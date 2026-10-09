బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో - బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో - ఉత్సాహంగా ముందస్తు వేడుకలు
Early Bathukamma Celebrations in Telangana : బతుకమ్మ వేడుకలని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోందని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. అధికారుల సమన్వయంతో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు.
Published : October 9, 2026 at 8:21 AM IST
Early Bathukamma Celebrations in Telangana : తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేది బతుకమ్మ పండుగ. ప్రతి ఇంటా తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను అలంకరించి ఆడబిడ్డలు ఆనందోత్సాహాల మధ్య నిర్వహించే సంబురం. తొమ్మిది రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించే వేడుకకు ఊరూ-వాడా సిద్ధమవుతున్నాయి. పలుచోట్ల ముందస్తు బతుకమ్మ వేడుకలు ఉత్సాహంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈసారి బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోందని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు.
పారిశుద్ధ్యంపై దృష్టి సారించాలి
రాష్ట్ర సంస్కృతి-సంప్రదాయాలు, ఆడబిడ్డల ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీక అయిన బతుకమ్మ పండుగను ఆనందోత్సాహాల మధ్య నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని మంత్రి సీతక్క అధికారులను ఆదేశించారు. గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం, విద్యుత్, రోడ్లు, తాగు నీరు, భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. సర్పంచ్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, జిల్లా అధికారులు, కలెక్టర్లు సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరారు.
గ్రామాలు, బతుకమ్మ ఆడే ప్రదేశాలు, చెరువులు, కుంటలు, ఘాట్ల పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని సూచించారు. దక్షిణాఫ్రికాలో తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రి సీతక్క బతుకమ్మ పండుగ విశిష్టతను, తెలంగాణ సంస్కృతితో ముడిపడి ఉన్న అనుబంధాన్ని వివరించారు.
"పదో తేదీ నుంచి బతుకమ్మ పండుగను తొమ్మిది రోజులు ఘనంగా నిర్వహించుకుంటాం. ఈ సందర్భంలో ప్రతి గ్రామంలో సర్పంచ్ తన పంచాయతీ పరిధిలోని పరిశుభ్రత, లైట్లు తదితర అంశాలపై దృష్టిసారించాలి. బతుకమ్మ ఆడే ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేయించాలి. బతుకమ్మను చెరువులో వదిలే సందర్భంలో ఇబ్బందులు తలెత్తొచ్చు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని వీబీజీరాంజీలో నిధులు ఉన్నాయి. గ్రామాల్లో చెరువులకు సంబంధించిన పనులు చేపట్టాలి. పంచాయతీరాజ్ శాఖ సిబ్బంది, సర్పంచులు ప్రతి ఒక్కరూ ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి." - సీతక్క, పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి
పలు ప్రాంతాల్లో ముందస్తు వేడుకలు
బతుకమ్మ పండుగను పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో ముందస్తు వేడుకలు నిర్వహించారు. మహిళలు రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి పాటలు పాడుతూ ఉత్సాహంగా సంబురాల్లో పాల్గొన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండలం అల్వాలలోని పీఎం శ్రీ పాఠశాలలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టే బతుకమ్మ వేడుక ఎంతో విశిష్టమైందని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. నిజామాబాద్లో ముందస్తు బతుకమ్మ వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. యువతులు, మహిళలు రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి నృత్యాలు చేశారు.
తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మ
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పలుచోట్ల ప్రీ-బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో విద్యార్థులు బతుకమ్మ సంబురాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం సింగరేణి మెడికల్ కళాశాల, ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో ముందస్తు బతుకమ్మ వేడుకల్లో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి పాటలు పాడారు. మహబూబ్ నగర్లోని ఎన్టీఆర్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఎన్ఎస్యూఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకలు ఆనందోత్సాహాల మధ్య సాగాయి. కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ విప్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ హాజరై విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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