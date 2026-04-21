ఉద్యోగుల బదిలీలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ - జీవో విడుదల చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం
ఉద్యోగుల బదిలీలపై నిషేధం ఎత్తివేసిన ప్రభుత్వం - నిషేధం ఎత్తివేస్తూ జీవో విడుదల చేసిన సర్కార్ - మే 1 నుంచి 31 వరకు ఉద్యోగుల బదిలీలకు అనుమతి
Published : April 21, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 3:20 PM IST
Government Lifts Ban on Employee Transfers : ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బదిలీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చ జెండా ఊపింది. ఉద్యోగుల బదిలీలపై ఉన్న నిషేధాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎత్తివేసింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఆర్థికశాఖ జారీ చేసింది. వచ్చే ఒకటో తేదీ నుంచి ఆ నెలాఖరు వరకు ఉద్యోగుల బదిలీలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపిన ప్రభుత్వం అందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్, విధివిధానాలు ప్రకటించింది. ఒకే చోట మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన వారు బదిలీకి అర్హులని, నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయితే తప్పనిసరిగా బదిలీ అని స్పష్టం చేసింది.
బదిలీల్లో వారికి ప్రాధాన్యం : 2027 మే నెలాఖరు లోపు పదవి విరమణ చేసే వారికి బదిలీల నుంచి మినహాయింపు ఉంటుందని, ఒక కేడర్లో 40 శాతాన్ని మించి బదిలీలు చేయరాదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. స్పౌస్ కేసులు, త్వరలో రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులు, దివ్యాంగులు, మానసిక సమస్యలున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఒంటరి వారు, మెడికల్ కేసులు, హార్డ్షిప్ ఏరియాల్లో ఎక్కువ కాలం పని చేసిన వారికి బదిలీల్లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు : ముందుగా అన్ని ఖాళీలను ప్రకటించి ఆ తర్వాత బదిలీ కోసం ఉద్యోగుల నుంచి గరిష్టంగా 5 ఆప్షన్స్ తీసుకోనున్నారు. ఆన్ లైన్ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా బదిలీల ప్రక్రియ చేపడతారు. అవసరమైతే హార్డ్షిప్ పోస్టులకు లాటరీ విధానం అమలు చేస్తారు. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు లోబడి బదిలీల ప్రక్రియ ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణలో చేపట్టనున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. మే ఒకటో తేదీ నుంచి ఏడో తేదీ వరకు ఖాళీలు, బదిలీ అయ్యే ఉద్యోగుల వివరాల విడుదల చేస్తారు.
అప్పటి నుంచి బదిలీలపై మళ్లీ నిషేధం : మే ఎనిమిదో తేదీ నుంచి 15 వరకు ఐచ్చికాలతో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. మే 16 నుంచి 24 వరకు పరిశీలన, కౌన్సెలింగ్, మెరిట్ జాబితా తయారీ చేస్తారు. మే 25 నుంచి 31 వరకు బదిలీ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు. బదిలీ ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన మూడు రోజుల్లో రిలీవ్ అయినట్లేనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి బదిలీలపై మళ్లీ నిషేధం అమల్లోకి వస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.