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ఇకపై అత్యవసర సేవలకు '100' కాదు - '112' నొక్కాలి

డయల్ 112 సేవలను ప్రారంభించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ - అత్యవసర సమయాల్లో అండగా ఉండేందుకు అందుబాటులో 112 సేవలు - ఒకే గొడుగు కిందకు పోలీసు, అగ్నిమాపక, వైద్య సేవలు

Dial 112 Emergency Services
Dial 112 Emergency Services (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 1:49 PM IST

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Dial 112 Emergency Services : తెలంగాణలో అన్ని అత్యవసర సేవల కోసం రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్​ డయల్​ 112 సేవలను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. 100 పోలీస్​, 101 అగ్నిమాపక, 108 వైద్య సేవలను ఒకే గొడుగు కింద 112 ద్వారా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 112కు బాధితులు ఫోన్​ చేయగా వారి పరిష్కారానికి సిబ్బంది మానిటరింగ్​ చేస్తోంది.

అత్యవసర సమయాల్లో, ఆపద కాలంలో అండగా ఉండేందుకు 112 సేవలను, ఏఐ ఆధారిత కాల్​ సిస్టమ్​ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. . గతంలో 3-4 నిమిషాల్లో స్పందించగా ఇవాళ్టి నుంచి 2 నిమిషాల్లోనే రియల్​ టైమ్​ రెస్పాన్స్​ ఇస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో డీజీలు విక్రమ్​ సింగ్​ మాన్​, శ్రీనివాస్​, కమల్​ హాసన్​ రెడ్డి, సీపి రమేష్​ రెడ్డి, సుమతి, సజ్జనార్​, జాయింట్ సీపీ గజరావ్​ బోపాల్​, సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్​ సికా గోయల్​, సీఐడీ చీఫ్​ చారు సిన్హా పాల్గొన్నారు.

112 కాల్​తో మొత్తం 18 సేవలు : 112కు సంబంధించి విజయవంతంగా పరీక్షలన్నీ పూర్తి చేసి ఇవాళ ప్రారంభించారు. పోలీస్​, మెడికల్​, ఫైర్​, విమెన్​ సమస్యలు, హైడ్రా కోసం 112 లో యాడ్​ చేశారు. చైల్డ్​ హెల్ప్​లైన్​, డిజాస్టర్​ మేనేజ్మెంట్​, ఎలక్ట్రిసిటీ, జీహెచ్​ఎంసీ లాంటి 18 సేవలు 112కు డయల్​ చేస్తే ఫాల్​ అప్​ చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి, సకాలంలో సేవలు అందేలా పోలీసులు చూస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎన్​ఆర్​ఐ డెస్క్​ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చి వారి సమస్యలు 112కు కాల్​ చేస్తే పరిష్కరించేలా చర్యలు చేపట్టారు.

  • 112కి ఓ కాలర్​ లైవ్​ కాల్​ చేసి గొడవలు అల్లర్లు జరుగుతున్నాయని చెప్పగా వెంటనే సమీప పోలీస్​ స్టేషన్​కు ఫాల్​ అప్​ చేశారు. సకాలంలో స్పందించినందుకు కాలర్​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

కృత్రిమ మేధ ఆధారిత 112 సేవలు : ప్రస్తుత టెక్నాలజీని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృత్రిమ మేధ ఆధారిత 112 సేవలు అందుబాటులో తెచ్చింది. 100,112కు కాల్​ చేసిన వెంటనే ఆపరేటర్​ కాల్​ లిఫ్ట్​ చేసి లైవ్​ లోనే వెంటనే స్పందించి సంబంధిత శాఖలకు బదిలీ చేస్తున్నారు. దేశంలోనే తొలిసారి ఏఐ, మానవ వనరుల ఆధారిత 112 సేవలు రాష్ట్రం ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

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