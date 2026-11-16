తెలంగాణలో రూఫ్ పునఃప్రారంభం పథకం - రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సహాయం
Roof Restart Scheme in Telangana : అసంపూర్తిగా ఉన్న నివాసాల నిర్మాణాల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూఫ్ పునఃప్రారంభం పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకం కింద లబ్ధిదారుడికి రూ.2లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 9:29 AM IST
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో భాగంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న నివాసాలు పనులు చేపట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రూఫ్ పునఃప్రారంభం పథకం లబ్ధిదారులను గుర్తించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిశీలిస్తూ సర్వే చేపడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకంలో భాగంగా 24,298 మంది లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు గెజిటెడ్ స్థాయి అధికారులు వెళ్లి రూఫ్ పునఃప్రారంభం పథకానికి సంబంధించిన సర్వేను పూర్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో 2006 నుంచి 2013 మధ్య మంజూరైన పాత ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణ పథకాల కింద 4.52 లక్షల ఇళ్లు పలు కారణాలతో వివిధ దశల్లో ఆగిపోయినట్లు అధికారులు గతంలోనే గుర్తించారు.
ప్రతి నియోజకవర్గానికి 500 చొప్పున కేటాయింపు
2023లో గృహలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా మరో 9,741 ఇళ్ల నిర్మాణాలు ప్రారంభమైనా తర్వాత ఈ పథకాన్ని అర్థంతరంగా నిలిపివేయడంతో పనులు అసంపుర్ణంగానే ఉన్నాయి. చాలా ఇళ్లు ఇప్పటికీ పునాదులు, గోడల దశలో ఉన్నాయి. కొన్ని పైకప్పులు మాత్రం రేకులు, రాతి పలకలతో కప్పారు. వీటికి ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ సర్కారు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల రెండో విడతలో శ్లాబ్ వేసుకుని పూర్తి చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ఈ పథకంలో భాగంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(హైదరాాబాద్) మినహా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 500 చొప్పున 48,590 ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం రూ.1,400 కోట్ల నిధులను కూడా కేటాయించింది. ప్రతి లబ్ధిదారుడికి రూ.2 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేయనుంది.
ఇప్పటి వరకు 6,198 మంది అర్హుల గుర్తింపు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మొత్తం 48 వేల మంది లబ్ధిదారులను గుర్తించాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 6,198 మంది అర్హుల జాబితాను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. మిగతావి అనుమతుల కోసం వివిధ దశల్లోనే ఆగిపోయాయి. వరంగల్, జోగులాంబ గద్వాల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో లబ్ధిదారులు అధికంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. జనగామ, పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఇప్పటి వరకు లబ్ధిదారులను గుర్తించలేదు. ప్రస్తుతం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం తెలంగాణలో విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తుంది. దీనిలో భాగంగా చివరి బిల్లు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు త్వరగా విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
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