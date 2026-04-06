అసలు ఆహార కల్తీ ఎలా జరుగుతుంది? - ఇలా తెలుసుకోండి
నేటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య వారోత్సవాలు - నేచర్ క్యూర్ ఆస్పత్రిలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో స్టాల్స్ - ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ గురించి వివరిస్తున్న అధికారులు
Published : April 6, 2026 at 5:29 PM IST
Health Week in Telangana Praja Palana Pragati Pranalika : ప్రతి రోజు మనం తీసుకునే ఆహారం పాలతో మొదలుకుని కూరగాయలు, తేనె, ఉప్పు, పప్పులు, అల్లం, బెల్లం వరకు అన్నింటా కల్తీ రాజ్యమేలుతోంది. దీనికి నిదర్శనమే ఇటీవల హైదరాబాద్ నగరంలో కల్తీ అల్లం పేస్ట్, టన్నుల కొద్ది మాంసాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. నిత్యం ఏదో ఒక మూల ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి కల్తీ ఆహారాన్ని గుర్తిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో అసలుకి కల్తీకి మధ్య తేడాని ఎలా గుర్తించాలి? వంటింట్లో వాడే పసుపు, ధనియాలు, కారం వంటి వాటిలోనూ జరుగుతున్న మోసాలు ఏంటి? ఆరోగ్యం ఇవ్వాల్సిన పప్పుదినుసులు ఎలా అనారోగ్య కారకాలుగా మారుతున్నాయి అనే అంశాలపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనేక వేదికలపై రాష్ట్రంలోని పిల్లలకు పోషకాల గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భాగంగా నేటి నుంచి ఆరోగ్య వారోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఏప్రిల్ 6 నుంచి 11 వరకు ఆరోగ్య వారోత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు నేడు నేచర్ క్యూర్ ఆస్పత్రిలో ఆహార భద్రతా అధికారుల ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన అవగాహన కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించిన సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ వివరాల గురించి చెప్పారు. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాల చిక్కదనం కోసం మైదా : ముందుగా పాలను పరిశీలిస్తే ఒకటి నాణ్యమైనది, ఇంకొకటి కల్తీ అయినవి పెట్టారు. డైటీషియన్లు మాట్లాడుతూ పాలలో ఎక్కువగా నీరు కలుపుతారన్నారు. పాల చిక్కదనం కోసం గంజి, మైదా పిండి వంటి కలుపుతారన్నారు. ప్రోటీన్ కోసం యూరియా కలపడం, మనకు సాధారణంగా పాలలో కేసిన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. దానిని డైల్యూట్ చేసినప్పుడు కేసిన్ తగ్గిపోతుంటుంది. దీని కారణంగా యూరియా కలుపుతారు. పాలు పగిలిపోకుండా ఉండటానికి పీహెచ్ మెయింటెన్ చేయడానికి సోడియం కార్బోనేట్స్ అనే కెమికల్స్ కలుపుతారు.
పరీక్షల్లో పాలలో ఏవైనా పిండి లాంటివి కలిపితే అయోడిన్ టెస్టులు చేస్తే అవి వెంటనే బ్లూ కలర్లోకి మారిపోతాయని వైద్యులు తెలిపారు. నార్మల్ పాలు అయితే వాటి రంగు మారదన్నారు. కల్తీ చేస్తే రంగు మారుతుందని టెస్ట్ చేసి మరీ చూపించారు. ఇంట్లో ఉండే వారు ఈ టెస్టులు చేసుకోవాలంటే సాధారణంగా ఫార్మసీలలో అయోడిన్ లభిస్తుందని వాటితో కల్తీ వాటిని కనిపెట్టొచ్చని తెలిపారు.
కూరగాయలకు కృత్రిమ రంగులు : అలాగే తేనెను కూడా టెస్ట్ చేశారు. దీనిని పరీక్షించడం చాలా సులభమని వైద్యులు తెలిపారు. తేనేను ఒకసారి వాటర్లో కలిపితే పూర్తిగా కలిసిపోతే అది కల్తీ తేనే అని తేనే సపరేటుగా ఉంటే అది స్వచ్ఛమైన తేనెగా గుర్తించాలన్నారు. కూరగాయల్లో కూడా కల్తీ ఉంటాయని వాటిని కూడా సాధారణ ప్రజలు గుర్తించలేరని చెప్పారు.
"పచ్చి బఠానిలను తీసుకుంటే అవి గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి. వాటిని నీటితో కడిగితే ఆ వాటర్ గ్రీన్ కలర్లోకి మారితే అవి కృత్రిమ రంగు కలిగి కల్తీ అయ్యాయని చెప్పొచ్చు. డ్రై ఫ్రూట్స్లో కూడా యాడెడ్ కలర్వి ఉంటున్నాయి. ఈ మధ్యలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగాలు చేయడం వల్ల రెడీ టూ ఈట్ అనే దానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. యాడెడ్ కలర్ డ్రై ఫ్రూట్స్ రెండు రకాల రంగులు కలుపుతున్నారు. వాటిని అస్సలు తినకూడదు. మనం తినే బిర్యానీలో, మంచురియా, చికెన్ 65లలో ఈ కలర్స్ విపరీతంగా వాడుతున్నారు" -ఆహార భద్రత అధికారులు
