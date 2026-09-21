ఎల్3 కేటగిరీలో ఉన్న వారికి గుడ్న్యూస్ - ఇప్పటికే నిర్మాణం ప్రారంభిస్తే నిధుల మంజూరుకు ఆదేశం
ఎల్3 కేటగిరీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎల్3లో ఉన్నప్పటికీ ఇల్లు నిర్మాణం ప్రారంభిస్తే ప్రత్యేక అనుమతి ఇవ్వనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రకటించారు.
Published : September 21, 2026 at 5:43 PM IST
L3 Category Indiramma Houses in Telangana : ఎల్3 కేటగిరీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. క్షేత్ర స్థాయి సర్వేలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుల విచారణలో అనర్హులుగా తేలిన వారిని అధికారులు ఎల్3 కేటగిరిలో పెట్టారు. కానీ ఒకవేళ వారు ఎల్3లో ఉన్నప్పటికీ ఇల్లు నిర్మాణం ప్రారంభిస్తే ప్రత్యేక అనుమతి ఇవ్వనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రకటించారు. బేస్మెంట్ పూర్తయి ఎల్3లో ఉంటే ఆ ఇళ్లకు ఈ పథకం కింద నిధులు మంజూరు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇళ్లు మంజూరై నిర్మాణం ప్రారంభం కాని అనర్హులకు రద్దు చేస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఎల్3 కేటగిరీలో అనర్హులకు రద్దు చేసి అర్హులకు ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు.
క్యూర్(హైదరాబాద్) పరిధిలోని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో లక్ష ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఇల్లు లేని ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు వచ్చేవరకు ఈ పథకం విడతల వారీగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. పేదలు అయితే చాలని, ఏ పార్టీ వారు అని చూడకుండా ఇల్లు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎకరా రూ.260 కోట్లు పలికే రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుందని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. రద్దీ ఉండే ప్రాంతాల్లో, చాలా ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో టవర్స్ నిర్మించి ఇళ్లు ఇస్తున్నామన్న ఆయన బీఆర్ఎస్ నేతలు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పేదలను పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు.
బీఆర్ఎస్కు మళ్లీ 2023 ఫలితాలే
అధికారం పోయాక బీఆర్ఎస్ నేతలు పేదల వద్దకు వచ్చి మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని మంత్రి పొంగులేటి మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు పదేళ్ల పాటు పేదలను అంటరానివారుగా చూశారని ధ్వజమెత్తారు. ఈ ప్రజాప్రభుత్వం పేదలకు ఇళ్లు ఇస్తుంటే వారు ఓర్వలేకపోతున్నారని ఘాటుగా స్పందించారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఫలితాలే 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్కు వస్తాయని జోస్యం చెప్పారు. వచ్చే నెల రోజుల్లో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణం ప్రారంభవుతుందని తెలిపారు.
డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల పేరుతో మోసం
ఎకరా రూ.260 కోట్లు పలికే రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్ను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుందని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. పేద ప్రజలకు అండగా ఉండే ప్రభుత్వమని, అందుకే ఎకరా రూ.260 కోట్ల విలువైన కూడా స్థలం కేటాయించినట్లు చెప్పారు. ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు లేకుండా ప్రభుత్వం భరిస్తుందని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల పేరుతో ప్రజలను మోసం చేసిందని విమర్శించారు. క్యూర్ ప్రాంతంలో లక్ష ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్స్ నిర్మించి తిరుతామని చెప్పారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ రెండు, ముడు, నాల్గవ విడత కింద ఇళ్లు మంజురు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి పాల్గొన్నారు. రాయదుర్గం మల్కం చెరువు వెనుక 2.85 ఎకరాల స్థలంలో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నారు. ఈ శంకుస్థాపనలో ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ, హౌసింగ్ బోర్డు ఎండీ వీపీ గౌతమ్ ఇతరులు పాల్గొన్నారు.
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