27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియ పూర్తి - నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన ప్రభుత్వం - 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేసినట్లు ఉత్తర్వులు

Government Issues Notification on GHMC Expansion
Government Issues Notification on GHMC Expansion (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Government Issues Notification on GHMC Expansion : జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియ పూర్తి అయింది. జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేసినట్లు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. నిన్నటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. విలీనమైన మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల రికార్డుల స్వాధీనానికి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రికార్డులు స్వాధీనం చేసుకునే బాధ్యత డిప్యూటీ కమిషనర్లు, జోనల్ కమిషనర్లకు అప్పగించింది.

NOTIFICATION ON GHMC EXPANSION
జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణ
GHMC EXPANSION
GHMC EXPANSION UPDATES

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

