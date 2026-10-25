హెచ్ఎండీఏ భూములకు మరోసారి ఈ-వేలం - కోకాపేటలో ఎకరం @రూ.120 కోట్లు
E auction For Kokapet Lands : కోకాపేటలోని భూములకు ప్రభుత్వం మరోసారి రికార్డు ధరను నిర్ణయించింది. ఎకరా కనీస ధర రూ.120 కోట్లుగా ప్రకటించి ఈవేలం వేసేందుకు శనివారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
Published : October 25, 2026 at 10:30 AM IST
E Auction For Kokapet Lands : హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (హెచ్ఎండీఏ) పరిధిలోని భూములను మరోసారి ఈ-వేలం వేసేందుకు ప్రభుత్వం శనివారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా కోకాపేటలో మరోసారి రికార్డు ధరను ప్రకటించింది. ఈ ప్రాంతంలో నియోపొలిస్ లే అవుట్లోని సర్వే నంబర్ 239, 240లోని 4.59 ఎకరాలను విక్రయించడానికి మరోసారి ముందుకొచ్చింది. ఇక్కడ ఎకరా కనీస ధరను రూ.120 కోట్లుగా ప్రకటించింది. గతంలో ఈ భూమి ఈ-వేలం ద్వారా విక్రయానికి పెట్టినా కూడా కేవలం సింగిల్ బిడ్ రావడంతో తిరస్కరించి మళ్లీ ఈ-వేలానికి వెళ్లింది.
మూసాపేటలో ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లు
అలాగే మూసాపేటలోని 3.15 ఎకరాలను అమ్మకం చేయనుంది. ఇక్కడ ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయించింది. కోకాపేట్, బాచుపల్లి, రాయదుర్గ్ నౌఖల్సా, కాప్రా, అమీన్పూర్లో 302 చదరపు గజాల నుంచి 8,591 చదరపు గజాల వరకు మొత్తం 9 ప్రాంతాల్లో భూ విభాగాలను ఈ-వేలం ద్వారా విక్రయించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక్కడ కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.1.50 లక్షల నుంచి రూ.30 వేల వరకు ఉన్నట్లు తెలిపారు.
ఇన్ముల్నర్వలో రూ.15 వేలు
రంగారెడ్డి జిల్లా ఫరూఖ్నగర్ మండలం ఇన్ముల్నర్వ హెచ్ఎండీఏ లేఅవుట్లో అధికారులు కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.15 వేలుగా నిర్ణయించారు. గతంలో ఇక్కడా 50 ప్లాట్లను వేలానికి పెట్టడంతో గరిష్ఠంగా చదరపు గజానికి రూ.20 వేల వరకు డిమాండ్ పలికింది. ఈ లే అవుట్లో కనీసం 185 నుంచి 300 చదరపు గజాల చొప్పున 45 ప్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా బాచుపల్లిలోని హెచ్ఎండీఏ లే అవుట్లో 50 ప్లాట్లను ఈ-వేలం ద్వారా అమ్మకం చేయనున్నారు. ఇక్కడ కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.45 వేలుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో 266 చదరపు గజాల నుంచి 499 గజాల వరకు ప్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
గజానికి రూ.2 లక్షలు
షేక్పేట్ మండలం హకీంపేటలో 8 ప్లాట్లను సైతం ఈ-వేలానికి పెట్టారు. ఇక్కడ కనీసం 1,084 చదరపు గజాల నుంచి 1437 చదరపు గజాల వరకు ప్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రికార్డు స్థాయిలో కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.2 లక్షల వరకు ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. వచ్చే నెల 12వ తేదీ నుంచి 27 వరకు ఆయా భూములు, ప్లాట్లకు ఈ-వేలం ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్లు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తెలిపింది.
వేలంలో పాల్గొనాలంటే హెచ్ఎండీఏ వెబ్సైట్లో రూ.1,180 ఫీజు చెల్లించి తొలుత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ప్రతీ ప్లాటుకు నిర్ణీత ఈఎండీ చెల్లిస్తే వేలంలో పాల్లొనే అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు. విజేతగా నిలిచిన వారు మొదటి విడతగా విక్రయించిన విలువలో 25 శాతం (ఈఎండీ మినహాయించి) ఏడు రోజుల్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన మొత్తం ఈఎండీతో కలుపుకొని 60 రోజుల్లో చెల్లించి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. వివరాలకు 7416835522, 7601063358 నెంబర్లకు కాల్ చేయాలని హెచ్ఎండీఏ పేర్కొంది.
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