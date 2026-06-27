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ముందుకు 3 అడుగులు - చుట్టూ ఒక అడుగే : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్లాబ్​ సైజుపై పరిమితులు

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్లాబ్‌ సైజుపై ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు - ఇళ్ల స్లాబు 500 నుంచి 750 అడుగులు మాత్రమే ఉండాలని జీవో - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన గృహ నిర్మాణ శాఖ కార్యదర్శి

Indiramma Houses
Indiramma Houses (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 3:19 PM IST

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Telangana Government on Indiramma Houses Slab Size : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్లాబ్‌ సైజుపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇళ్ల స్లాబ్ సైజు 500 నుంచి 750 అడుగులు మాత్రమే ఉండాలని, స్లాబు ముందువైపు 3 అడుగులు, మిగతా వైపు ఒక అడుగే ఉండాలని జీవో విడుదల చేసింది.

స్లాబ్ విస్తీర్ణంపై పరిమితులు : స్లాబ్ విస్తీర్ణం పెరగటం వల్ల ఖర్చు పెరుగుతోందన్న హౌసింగ్ కార్పొరేషన్​, నిర్మాణ ఖర్చు పెరగకూడదనే స్లాబ్ విస్తీర్ణంపై పరిమితులు విధించామని తెలిపింది. ఈ మేరకు గృహ నిర్మాణ శాఖ కార్యదర్శి వీపీ గౌతమ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

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