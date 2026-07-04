125 పని దినాలు - 60 సెలవులు - 15 రోజుల్లోనే వేతనాలు : వీబీ జీరాంజీ గురించి ఇవి తెలుసుకోండి
రాష్ట్రంలో వీబీ జీ రాం జీకి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా - సీఎం అధ్యక్షతన రోజ్గార్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు - ఈ నెల ఒకటి నుంచే అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపిన ప్రభుత్వం
Published : July 4, 2026 at 2:20 PM IST
Telangana Govt Gazette To VBGRAMG : ఉపాధి హామీ పథకంలో మార్పులు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన వీబీ జీ రాం జీ తెలంగాణలోనూ అమలు కానుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ పథకం నిబంధనల ప్రకారం ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం 100 రోజులు ఉండే పని దినాలు, 125కు పెరగనున్నాయి. ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచే ఈ పథకాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు పరచినట్లుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. అమలు కోసం రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర స్థాయి రోజ్గార్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటవుతుంది.
ఈ శాఖ కమిషనర్ మెంబరే సెక్రటరీగా : రోజ్గార్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటైన తర్వాత గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి దీనికి ఉపాధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక, నీటి పారుదల, అటవీ, పురపాలిక, రెవన్యూ, పశు సంవర్ధక, వ్యవసాయ, విద్య, కార్మిక, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా, శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో పాటు ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులు కూడా సభ్యులుగా ఉంటారు. పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ సభ్యుడు కార్యదర్శిగా పని చేస్తారు.
ఆయా స్థాయిల్లో అమలు చేసేందుకు : రోజ్గార్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ తమ వార్షిక నివేదికను అసెంబ్లీలో సమర్పించాలి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర స్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటవుతుంది. దీనికి ప్రధాన కార్యదర్శి లేదా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ హోదా ఉన్న అధికారి నేతృత్వం వహిస్తారు. ఇది రాష్ట్ర ప్రణాళికను అమలు పరుస్తూ, ప్రభుత్వం అప్పగించే ఇతర కార్యకలాపాలను చేపడుతుంది. జిల్లా స్థాయిలో పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు కలెక్టర్ సమన్వయకర్తగా పనిచేస్తారు. జిల్లా, మండల ప్రజా పరిషత్లు ఆయా స్థాయిల్లో ప్రణాళికలను అమలు చేస్తాయి.
ఈ పథకంలో చేరేందుకు అర్హులు వీరే : వీబీ జీరాంజీలో పని చేసేందుకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చే ప్రతి కుటుంబాన్ని గ్రామ పంచాయతీ నమోదు చేసుకొని, వారికి గ్రామీణ రోజ్గార్ గ్యారంటీ కార్డులు అందించాలి. ఈ పథకంలో నైపుణ్యం లేని శారీరక శ్రమ కోసం నమోదిత కుటుంబంలోని ప్రతి వయోజన సభ్యునికి అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హత ఉంటుంది. వీరికి కనీసం 125 రోజుల పాటు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో పని కల్పించాలి. వేతనాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిన ప్రకారం చెల్లిస్తారు.
వీబీ జీరాంజీ పథకంలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలివే :
- వారం ప్రాతిపదికన వేతనాల పంపిణీ జరగాలి. లేదంటే పని చేసిన నాటి నుంచి 15వ రోజు లోపు చెల్లించాలి. ఒకవేళ అప్పటికీ చెల్లించకపోతే, 16వ రోజు నుంచి చెల్లించని వేతనంలో 0.05 శాతం చొప్పున ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకూ పరిహారం అందించాలి.
- ఉపాధి కోరుతూ ఈ పథకానికి దరఖాస్తు అందించిన 15 రోజుల్లోగా దరఖాస్తుదారునికి పని కల్పించాలి. లేదంటే రోజువారీ నిరుద్యోగ భత్యం పొందేందుకు వారికి అర్హత లభిస్తుంది.
- పంచాయతీలు పనులను చేపట్టేందుకు సమగ్ర ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. గ్రామసభలు వాటిని ఆమోదించాలి. మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో ఆ ప్రణాళికలను క్రోడీకరించి, వికసిత్ భారత్ జాతీయ గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల స్టాక్ పోర్టల్లో నమోదు చేయాలి. గుర్తింపు లభించిన పనులను కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రాంతాల్లోని వివిధ పథకాల సమన్వయంతో అమలు పరచాలి.
- పని చేస్తున్న ప్రదేశంలో అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలి. ఎవరైనా పని చేస్తున్నప్పుడు చనిపోయినా, శాశ్వతంగా వైకల్యం పొందినా వారికి ప్రధాన మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన(పీఎంఎస్బీవై) కింద అర్హత పరిహారం చెల్లిస్తారు. లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిన ఆధారంగా పరిహారం అందిస్తారు.
- ఎవరైనా పథకానికి సంబంధించిన నిధులను దుర్వినియోగం చేస్తే, రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం వారి నుంచి వసూలు చేయాలి. ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించేందుకు సంస్థాగత యంత్రాంగాలు ఉండాలి.
- ఆయా స్థానిక పరిస్థితులకు తగినట్లుగా వ్యవసాయ సీజన్ ఉంటుంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన 60 రోజుల విరామ సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వేర్వేరుగా నోటిఫికేషన్లు జారీ చేస్తారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులూ చేపట్టరాదు.
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