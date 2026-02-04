డీఎస్పీ ప్రణీత్రావు కాదు ఇకనుంచి సీఐ ప్రణీత్రావు
డీఎస్పీ నుంచి సీఐగా ప్రణీత్రావును డిమోట్ చేసిన హోంశాఖ - ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో అరెస్టు అయ్యాక సస్పెండ్ అయిన ప్రణీత్రావు - యాక్సిలరీ ప్రమోషన్ పొందిన డీఎస్పీని తొలిసారి ఇన్స్పెక్టర్గా డిమోట్
Published : February 4, 2026 at 9:37 AM IST
Praneeth Rao DSP Status Revoked : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో కీలక నిందితుడు, ప్రస్తుతం సస్పెన్షన్లో ఉన్న ప్రణీత్రావు డీఎస్పీ హోదాను రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డీఎస్పీగా పదోన్నతి పొందిన అనంతరం ప్రొబేషన్ కాలంలో విధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా వెల్లడించింది. ఈ మేరకు హోంశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి సి.వి.ఆనంద్ ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. దీంతో గతంలో ప్రణీత్రావుకు కల్పించిన యాక్సిలరేటెడ్ ప్రమోషన్ రద్దయినట్లయింది. ఇకపై ఆయన డీఎస్పీగా కాకుండా ఇన్స్పెక్టర్గానే కొనసాగనున్నారు.
సాధారణంగా తీవ్రవాద, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల అణచివేతలో అసమాన ప్రతిభ కనబరిచిన పోలీస్ అధికారులకు మాత్రమే యాక్సిలరేటెడ్ పదోన్నతి కల్పించే విధానం రాష్ట్రంలో అమల్లో ఉంది. అలాంటి కార్యకలాపాల్లో పనిచేయకపోయినప్పటికీ ప్రణీత్రావుకు డీఎస్పీగా పదోన్నతి కల్పించడం అప్పట్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. 2007 ఎస్సై బ్యాచ్లో దాదాపు 300 మంది ఉండగా ఒక్క ప్రణీత్రావుకు మాత్రమే డీఎస్పీగా పదోన్నతి కల్పించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. కేవలం ఫోన్ ట్యాపింగ్కు పాల్పడినందుకే ప్రణీత్రావును అందలం ఎక్కించారనే విమర్శలు అప్పట్లో వచ్చాయి.
ప్రణీత్రావు డీఎస్పీ హోదా రద్దు : ప్రణీత్రావు ఎస్సై హోదాలో 2016 అక్టోబరు 24న ఎస్ఐబీ( స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్)కు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. 2023 డిసెంబరు 13వ తేదీ వరకు పనిచేశారు. అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి యాక్సిలరేటెడ్ విధానంలో డీఎస్పీగా ప్రమోషన్ పొందారు. స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్లో ఆయన నేతృత్వంలోనే స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టార్గెట్(ఎస్వోటీ) ఏర్పాటైంది. 2023 శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలైన మరుసటి రోజు(డిసెంబరు 4వ తేదీన) ఎస్ఐబీ భవనంలోని సీసీ కెమెరాలను స్విచ్ఆఫ్ చేసి, ఎస్వోటీ లాగర్రూంలోని ల్యాప్టాప్లు, కంప్యూటర్లలోని 42 హార్డ్డిస్క్లు, అందులోని డేటాను ధ్వంసం చేయడంలో ప్రణీత్రావు కీలకపాత్ర పోషించినట్లుగా సిట్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఇది టీఎస్సీఎస్(కాండక్ట్) రూల్స్, 1964లోని రూల్ నంబర్ 3 ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని, అతన్ని సస్పెండ్ చేయాలని అప్పటి ఎస్ఐబీ డీఐజీ సూచన మేరకు ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం నాటి అదనపు డీజీపీ 2024 జనవరి 17వ తేదీన ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేశారు. ఈ క్రమంలో అదే ఏడాది మార్చి 2వ తేదీన ప్రణీత్రావును సస్పెండ్ చేశారు. దీనికి తోడు మార్చి 10వ తేదీన ఆయనపై పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. 12న అతడిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్ రద్దు చేయాలంటూ డీజీపీ ప్రభుత్వానికి నివేదికను పంపారు. 2023 మార్చి 31న డీఎస్పీగా యాక్సిలరేటెడ్ పదోన్నతి పొందిన ప్రణీత్రావు ఏడాది తిరగకుండానే(ప్రొబేషనరీ కాలం) అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడటం ద్వారా సర్వీస్ రూల్స్ను ఉల్లంఘించారని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా ప్రణీత్రావు డీఎస్పీ పోస్టును రద్దు చేశారు. అతడిని డిమోషన్ చేశారు.
అసలు కథ ఇక్కడ మొదలైంది : స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్ (ఎస్ఐబీ)లో ఆధారాల ధ్వంసంపై మొదలైన కేసు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ వైపు మళ్లింది. పోలీసు అధికారుల్లో ప్రణీత్ రావుతో మొదలైన అరెస్టుల పర్వం, రాధాకిషన్ రావు, భుజంగ రావు, తిరుపతన్నల వరకు వెళ్లింది. అయితే కేసు నమోదైన సమయంలో ఎస్ఐబీ మాజీ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు అమెరికా వెళ్లిపోయారు. దర్యాప్తు క్రమంలో ప్రభాకర్రావును ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించిన సిట్ అధికారులు, రెడ్ కార్నర్ నోటీసుల ద్వారా వారిని భారత్కు రప్పించారు. ప్రభాకర్రావును విడతల వారీగా విచారించిన దర్యాప్తు బృందం, గత నెలలో 2 వారాలుగా కస్టోడియల్ విచారణలో కీలక సమాచారాన్ని రాబట్టింది. ప్రణీత్రావునూ సిట్ విచారించి పలు కీలక విషయాలను రాబట్టింది.
