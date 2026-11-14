కార్యరూపం దాల్చిన తెలంగాణ గిగ్ వర్కర్ల చట్టం - తుది నిబంధనల జీవో విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం
Telangana Gig Wokers Act Directions : గిగ్వర్కర్లకు సంబంధించిన తుది నిబంధనలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు ఇవాళ జీవో నెంబర్ 18 ద్వారా మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
Published : November 14, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 10:53 PM IST
డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల ఆధారంగా పనిచేస్తున్న గిగ్ వర్కర్ల కోసం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చట్టం కార్యరూపం దాల్చింది. ఈ మేరకు కార్మిక శాఖ తుది నిబంధనలను విడుదల చేసింది. స్విగ్గీ, జొమాటో, ఓలా, ఉబర్ వంటి సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న డెలివరీ బాయ్స్, డ్రైవర్లు, ఇతర ప్లాట్ఫామ్ ఆధారిత కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక బోర్డు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గిగ్ వర్కర్ల హక్కులు, సంస్థల బాధ్యతలను స్పష్టం చేస్తూ కార్మిక శాఖ ఉత్తర్వుల్లో(జీవో) వెల్లడించింది. దీంతో గిగ్ వర్కర్లకు గుర్తింపు సంఖ్యతో పాటు బీమా, వైద్య, ఇతర సామాజిక ప్రయోజనాలు కల్పించేందుకు మార్గం సుగమమైంది.
గిగ్ వర్కర్స్ చట్టం తుది నిబంధనలు జారీ
తెలంగాణలో గిగ్ ఎకానమీ రంగంలో పనిచేస్తున్న 6 లక్షల మందికి పైగా కార్మికులకు సామాజిక భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. తెలంగాణ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ చట్టం- 2026 అమలులో భాగంగా జీవో ఎంస్ నం.18 ద్వారా నవంబర్ 14న తుది నిబంధనలు జారీ చేసింది. ఈ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి గిగ్ వర్కర్ను ప్రభుత్వ డేటాబేస్లో నమోదు చేయాలి. నమోదు పూర్తయిన తర్వాత ప్రత్యేకమైన గిగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ కేటాయిస్తారు. ఒక కార్మికుడు స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్లాట్ఫామ్లలో పనిచేసినా ఒకే జీఐడీ వర్తిస్తుంది. ఆన్లైన్ పోర్టల్, సంస్థల యాప్లు, కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ల ద్వారా కూడా కార్మికులు స్వయంగా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఆ ఖర్చును అగ్రిగేటర్ సంస్థలే భరించాలి
దరఖాస్తు వివరాల ధ్రువీకరణ పూర్తయిన 15 పని దినాల్లో గుర్తింపు సంఖ్య జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. గిగ్ వర్కర్లకు చేసే ప్రతి చెల్లింపుపై గరిష్ఠంగా రెండు శాతం వరకు వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఫీజు విధించేందుకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఈ మొత్తాన్ని కార్మికుల సంపాదన నుంచి మినహాయించకుండా మొత్తం భారం అగ్రిగేటర్ సంస్థలే భరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ప్రకటించే రేటు ప్రకారమే ఈ ఫీజు వసూలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
కార్మికులకు చెల్లించాల్సిన నగదును ఒప్పందంలో పేర్కొన్న గడువులో చెల్లించాలి. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ చెల్లింపు గడువు ఏడు రోజులకు మించకూడదు. ప్రతి చెల్లింపునకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, మినహాయింపులు, వాటికి గల కారణాలను డిజిటల్ స్టేట్మెంట్ రూపంలో కార్మికులకు అందించాలి.
ప్లాట్ఫామ్ సంస్థల నిర్ణయాలపై ఇప్పటివరకు కార్మికులకు ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం లేదు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం కీలక నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. ఒకవేళ కార్మికుడు పనిని తిరస్కరించినంత మాత్రాన రేటింగ్ తగ్గించడం, పనుల కేటాయింపును నిలిపివేయడం, సస్పెండ్ చేయడం లేదా ఇతర రూపాల్లో వేధించడానికి వీల్లేదు.
విధుల నుంచి తొలగిస్తే కారణం చెప్పాలి
కార్మికుడిని విధుల నుంచి తొలగించాలంటే కనీసం ఏడు రోజుల ముందుగా నోటీసు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తొలగింపునకు గల కారణాలను స్పష్టంగా తెలియజేయడంతో పాటు కార్మికుడికి తన వాదన వినిపించే అవకాశం కల్పించాల్సి ఉంటుంది. అల్గారిథమ్ ఆధారంగా తీసుకునే నిర్ణయాలపైనా సంస్థలు వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కార్మికుల ఆదాయం, పని కేటాయింపు, కస్టమర్ రేటింగ్స్ వంటి అంశాలపై ఫిర్యాదులు వస్తే ఐదు పని దినాల్లో స్పందించాలి. గిగ్ వర్కర్ల సామాజిక భద్రత కోసం ప్రత్యేక సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ నిధి ద్వారా జీవిత బీమా, ప్రమాద బీమా, అంగవైకల్య ప్రయోజనాలు, వైద్య సదుపాయాలు, మహిళా కార్మికులకు ప్రసూతి ప్రయోజనాలు, వృద్ధాప్య భద్రత వంటి పథకాలను అమలు చేసే అవకాశం కల్పించారు. వీటికి అర్హత సాధించడం కోసం కనీస పని దినాలు లేదా లావాదేవీల సంఖ్యను సంక్షేమ బోర్డు నిర్ణయించి ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది.
మహిళా గిగ్ వర్కర్ల భద్రతకు ప్రాధాన్యం
విధి నిర్వహణలో గిగ్ వర్కర్ మరణించిన సందర్భంలో మాత్రం కనీస పని దినాల నిబంధన వర్తించదు. మహిళా గిగ్ వర్కర్ల భద్రతకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. పని ప్రదేశాల్లో లైంగిక వేధింపుల నివారణ చట్టం ప్రకారం ఫిర్యాదులను పరిష్కరించాలి. అత్యవసర సహాయం కోసం హెల్ప్లైన్, భద్రతా సదుపాయాలు కల్పించాల్సి ఉంటుంది. గిగ్ వర్కర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి సంస్థల స్థాయిలో అంతర్గత వివాద పరిష్కార కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలి.
100 మంది గిగ్ వర్కర్లు నమోదైన సంస్థల్లో ఈ కమిటీలు తప్పనిసరి. ఇందులో సంస్థ ప్రతినిధులతో పాటు కనీసం ముగ్గురు గిగ్ వర్కర్లకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలి. కనీసం ఇద్దరు మహిళా ప్రతినిధులు ఉండాలి. కమిటీకి వచ్చిన ఫిర్యాదులపై 30 రోజుల్లో తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆ నిర్ణయంపై అసంతృప్తి ఉంటే ప్రభుత్వ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ అధికారిని ఆశ్రయించవచ్చు. అక్కడ కూడా పరిష్కారం లభించకపోతే అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అసంఘటితరంగ కార్మికులుగా గుర్తింపు పొందిన గిగ్ వర్కర్లకు ఇప్పుడు ప్రత్యేక చట్టం, ప్రత్యేక గుర్తింపు, సంక్షేమ నిధి ద్వారా సామాజిక భద్రత కల్పించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది.
నేటి నుంచి అమల్లోకి గిగ్ వర్కర్ల చట్టం - 6 లక్షల మందికి ప్రభుత్వ భరోసా
గిగ్వర్కర్లకు సామాజిక భద్రత, సంక్షేమ పథకం - ప్రారంభించిన రాహుల్గాంధీ, రేవంత్రెడ్డి