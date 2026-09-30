ETV Bharat / state

ఇంటర్​ చదివే దివ్యాంగులకు గుడ్​ న్యూస్​ - మూడు చక్రాల స్కూటీలు పంపిణీ

ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాలల్లో​ చదువుతున్న దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. పెట్రోల్​, విద్యుత్​ రెండింటి సాయంతోనూ నడిచే మూడు చక్రాల స్కూటీలను పంపిణీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇందుకోసం రూ.10 కోట్లు కేటాయించింది.

Scooties to Differently Abled Students
ఇంటర్​ చదివే దివ్యాంగ విద్యార్థులకు మూడు చక్రాల స్కూటీలు పంపిణీ చేయనున్న ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Scooties to Differently Abled Intermediate Government Students : పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లేందుకు విద్యార్థులకు రోజువారీ అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. దివ్యాంగ విద్యార్థులు స్కూల్​, కాలేజీకి వెళ్లే వచ్చేందుకు మరిన్ని అవస్థలు పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో దివ్యాంగ విద్యార్థులు ఇక్కట్లు లేకుండా కాలేజీలకు చేరుకునేందుకు విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్​ కాలేజీల్లో చదువుతున్న సుమారు వెయ్యి మందికి మూడు చక్రాల స్కూటీలను అందించనుంది.

వెయ్యి మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులకు స్కూటీలు
వివిధ కారణాలతో దివ్యాంగ విద్యార్థులు పదో తరగతి వరకే చదువుతున్నారు. ఆపై చదువు మానేస్తున్నారు. చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వారి విద్యను కొనసాగిస్తున్నారు. కొంత మంది చదువుతున్నప్పటికీ తరగతులకు హాజరయ్యేందుకు బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయిస్తూ అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. వీరికి కొంతవరకైనా తోడ్పాటు అందిస్తే, నిరంతరాయంగా విద్యను కొనసాగిస్తారని ప్రభుత్వం భావించింది. తెలంగాణ విద్యాశాఖ ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం (2026-27)లో వెయ్యి మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులకు మూడు చక్రాల స్కూటీ (రెట్రోఫిట్టెడ్​ మోటారైజ్డ్​ వెహికల్​)లను అందించాలని నిర్ణయించింది.

ఒక్కో కళాశాలలో సగటున ఒకరిద్దరు దివ్యాంగులు
మూడు చక్రాల స్కూటీలు పెట్రోల్​, విద్యుత్​ రెండింటి సాయంతోనూ నడుస్తాయి. ప్రస్తుతం ఒక్కో కళాశాలలో సగటున ఒకరిద్దరు దివ్యాంగులు ఉన్నారు. స్కూటీలు ఇస్తే ఇంటర్​ చదివే దివ్యాంగుల సంఖ్య పెరగవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గత విద్యా సంవత్సరం (2025-26) జీడిమెట్లలోని ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాలలో ప్రత్యేకావసరాల పిల్లల కోసం ఇంటర్​లో ప్రత్యేక సెక్షన్​ను ప్రారంభించారు.

జిల్లా స్థాయి పరిశీలన కమిటీ ద్వారా
దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖ సహకారంతో స్కూటీల అందజేయాలని ఇంటర్‌ విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఇంకో నెల రోజుల్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ మొదలవుతుందని ఇంటర్‌ విద్యా శాఖ కమిషనర్‌ అభిలాష అభినవ్‌ వెల్లడించారు. జిల్లా స్థాయి పరిశీలన కమిటీని ఏర్పాటు చేసి వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి అర్హులను ఎంపిక చేస్తారని తెలిపారు. ఒకవేళ లక్ష్యానికి మించి దరఖాస్తులు అందితే వైకల్యం అధికంగా ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారని వివరించారు. స్కూటీల కోసం రూ.10 కోట్లు కేటాయించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

YUVA : పారా బ్యాడ్మింటన్‌లో జాతీయ పతకాలు సొంతం​ - డెలివరీ బాయ్‌గా రాణిస్తున్న దివ్యాంగ యువకుడు

YUVA : విధి వంచించినా వెనకడుగు వేయని శ్రీసాయిచరణ్ - మోచేతులతో పదోతరగతి పరీక్షలు రాసి ఫస్ట్ క్లాస్​లో పాస్‌

TAGGED:

SCOOTIES TO DIFFERENTLY ABLED
SCOOTIES TO INTERMEDIATE STUDENTS
RETROFITTED MOTORIZED VEHICLES
దివ్యాంగ విద్యార్థులకు స్కూటీలు
SCOOTIES TO DIFFERENTLY ABLED TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.