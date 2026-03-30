అక్రమ నిర్మాణాలపై ఇకపై ఉక్కుపాదమే! - కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతున్న సర్కార్
రాష్ట్రంలో అక్రమ నిర్మాణాలపై కఠినంగా వ్యవహరించేందుకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వం - నిబంధనలు అతిక్రమించిన లేఅవుట్లే లక్ష్యం - వివిధ సమస్యల కారణంగా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు
Published : March 30, 2026 at 10:20 AM IST
Strict Action Against Illegal Constructions : హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్రంలోని పలు పట్టణాల్లో కూడా అక్రమ నిర్మాణాలు భారీగా పెరిగాయి. గడిచిన ఐదేళ్లలో అక్రమ నిర్మాణాలకు సంబంధించి హైకోర్టులో దాదాపు రెండున్నర లక్షల రిట్ పిటిషన్లు ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారంటే సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. 2024లో జీహెచ్ఎంసీ 15 వందలకు పైగా అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించి, వాటిలో వెయ్యికి పైగా కూల్చి వేసింది. అయినా సమస్య తగ్గలేదు. అనుమతుల ప్రక్రియలో అధికారుల అలసత్వం, అడుగడుగునా పెరిగిపోయిన అవినీతి, చిన్న ప్లాట్లపై పెద్ద పెద్ద భవనాలు నిర్మించడమే అక్రమ నిర్మాణాలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఉల్లంఘనలు ఇలా : జీహెచ్ఎంసీ ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో వచ్చే ఫిర్యాదుల్లో సగం వరకు వీటికి సంబంధించినవే ఉంటున్నాయి. వీటి కారణంగా నగరంలో నీటి కొరత, డ్రైనేజీ సమస్యలు, ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీవ్రమవుతున్నాయి. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అనుమతి లేకుండా నిర్మాణం చేస్తే కూల్చివేత తప్పదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఉల్లంఘనలు 10 శాతం వరకు ఉంటే 25 శాతం పన్ను జరిమానా, 10 శాతం కంటే ఎక్కువ అయితే 50 శాతం పన్ను జరిమానా వేస్తారు. పూర్తిగా అక్రమ నిర్మాణం అయితే 100 శాతం వరకు పెనాల్టీ వేసేందుకు అవకాశం ఉంది. దీంతో చాలా మంది జరిమానా చెల్లించి నిర్మాణాలు కొనసాగిస్తున్నారు.
సెక్షన్ 223 కింద క్రిమినల్ కేసు నమోదు : ప్రభుత్వం ఆధునిక సాంకేతికత ఆధారంగా అక్రమ నిర్మాణాలను ట్రాక్ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు నుంచి నోటీసు, సీలింగ్ సహా నిర్మాణాల కూల్చివేత వరకు పర్యవేక్షణ జరుగుతుంది. అక్రమ నిర్మాణ ఆస్తులను ఈసీలో నమోదు చేయాలని స్టాంపులు-రిజిస్ట్రేషన్ శాఖతో సమన్వయం చేస్తున్నారు. నోటీసులు పట్టించుకోకపోతే బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 223 కింద క్రిమినల్ కేసు నమోదుతో పాటు 400 శాతం వరకు పెనాల్టీ విధించాలని జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయించింది. అక్రమ నిర్మాణాలపై వేల సంఖ్యలో కేసులు కోర్టుల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
కొంతమంది బిల్డర్లు కోర్టు స్టేలు తెచ్చుకుని నిర్మాణాలు కొనసాగిస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక్కడే అసలు సమస్య ఉంది. అధికారుల వైఫల్యంపై న్యాయస్థానం తీవ్రంగా స్పందించింది. నోటీసులు ఇచ్చినా అక్రమ నిర్మాణాలు యథేచ్ఛగా కొనసాగుతున్నాయని, అధికారులు కళ్లు మూసుకుని ఉన్నారా లేక ఉద్దేశపూర్వకంగా జాప్యం చేస్తున్నారా అని నేరుగా నిలదీసింది. పునాది తవ్వే దశలోనే ఫిర్యాదు వచ్చినా, పలు అంతస్తులు పూర్తయిన తర్వాత అధికారులు స్పందిస్తున్నారని న్యాయస్థానం గుర్తించింది. బిల్డర్లు, స్థానిక నేతలు, జీహెచ్ఎంసీ అధికారుల మధ్య అవినీతి కూటమి ఉండడం వల్లనే ఇది సాధ్యమవుతుందని ఏకంగా రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానమే అనుమానం వ్యక్తం చేసింది.
జీహెచ్ఎంసీ అధికారులపై దాడులు, సోదాలు : 2025-26 కాలంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులపై అవినీతి నిరోధక శాఖ విస్తృతంగా దాడులు, సోదాలు నిర్వహించింది. అందులో కూకట్పల్లి జోన్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్ చిన్నా రెడ్డి 15 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ 2026 ఫిబ్రవరిలో పట్టుబడ్డారు. కాప్రా సర్కిల్ ఏఈఈ లక్షా 20 వేలు, గోల్నాక ఏఈఈ 15 వేలు, సికింద్రాబాద్ అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ 8 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ అరెస్టయ్యారు. తనిఖీలో లంచాలు తీసుకున్నారన్న ఆరోపణలపై 27 మంది తాత్కాలిక ఇంజినీర్లను బాధ్యతల నుంచి తొలగించారు. వీరంతా గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో నియమితులయ్యారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో బీఆర్ఎస్, ఎల్ఆర్ఎస్ పేరున అక్రమ నిర్మాణాలను క్రమబద్దీకరణ చేయడంతో జరిమానాలు కట్టి తప్పించుకోవచ్చన్న ధైర్యంతో ఎక్కువ అక్రమ నిర్మాణాలు జరిగాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ విధానం ఉల్లంఘన దారులకు వరమైంది. రాజీపడే విధానాలతో నేడు ఆ సమస్య మరింత జఠిలమైంది. ఈ అక్రమ నిర్మాణాలను, అనుమతులు లేని ఫ్లాట్లు కొనుగోలు చేసి న్యాయపరమైన సమస్యల్లో చిక్కుకుంటున్న వారంతా సాధారణ ప్రజలే. బ్యాంకుల నుండి రుణాలు రాక ఇబ్బందులు, మరొకవైపు కూల్చివేత భయంతో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు.
