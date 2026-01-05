పోలవరం-నల్లమలసాగర్పై సమర్థ వాదనలు వినిపించండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
పోలవరం-నల్లమల సాగర్ అడ్డుకునేలా సర్కార్ చర్యలు - ఏపీ ముందుకెళ్లకుండా ఆపాలంటూ సుప్రీంకోర్టుకు సర్కార్ - సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ విచారణకు రానున్న కేసు
Published : January 5, 2026 at 7:37 AM IST
Polavaram-Nallamala Sagar Project : పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోరాటం ఉద్ధృతం చేసింది. ఎలాంటి అనుమతులు లేనందున ప్రాజెక్టు పనులు ఆపాలని ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ఇవాళ విచారణకు రానుండగా, సర్కార్ తరఫున సమర్థంగా వాదనలు వినిపించేలా న్యాయ నిపుణులతో చర్చలు జరిపింది. తగిన ఆధారాలన్నీ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్దేశించారు.
గోదావరి నదిపై ఏపీ తలపెట్టిన పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టును అడ్డుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్వశక్తులా ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఆదివారం ముంబయి వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వీతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై గత నెలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ ఇవాళ విచారణకు రానున్న నేపథ్యంలో సర్కార్ తరఫున సమర్థ వాదనలు వినిపించాలని సింఘ్వీకి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. అవసరమైన అన్ని ఆధారాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని నీటి పారుదల ఇంజినీర్లను ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. న్యాయ నిపుణుల భేటీలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి.
విస్తరణ పనులు నిలిపి వేయాలి : పోలవరం ప్రాజెక్టు నుంచి బనకచర్ల హెడ్ రెగ్యులేటర్ లేదా నల్లమల సాగర్ జలాశయానికి లింక్ చేసేలా గోదావరిపై ఏపీ ప్రాజెక్టు చేపడుతోందంటూ రిట్ పిటిషన్లో సుప్రీంకోర్టుకు రాష్ట్ర సర్కార్ విన్నవించింది. ప్రాజెక్టుకు ఎలాంటి అనుమతులు లేవని తెలిపింది. పనులను తక్షణమే నిలిపివేసేలా పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీని ఆదేశించాలని అభ్యర్థించింది. అనుమతించిన మేరకే పోలవరం ప్రాజెక్టు స్వరూపం ఉండాలని, విస్తరణ పనులు చేపట్టడం చట్ట విరుద్ధమని పేర్కొంది. కేంద్రానికి సైతం పలు అభ్యంతరాలను తెలిపింది. వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలించడం సమంజసం కాదని తెలిపింది. దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టరాదంటూ జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర జల సంఘం, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరినట్లుగా తెలంగాణ రిట్ పిటిషన్లో పేర్కొంది.
డీపీఆర్పై ముందుకెళ్లకుండా చూడాలి : అభ్యంతరాలు చెబుతున్నా, కేంద్ర జల సంఘం మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధంగా పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్కు సంబంధించి డీపీఆర్ తయారీకి ఏపీ సర్కార్ సిద్ధపడుతోందని పిటిషన్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. డీపీఆర్పై ఏపీ ముందుకు వెళ్లకుండా చూడాలని కోరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మిస్తున్న లింక్ ప్రాజెక్టులకు పర్యావరణ అనుమతులు జారీ చేయకుండా, కేంద్రం నుంచి ఎటువంటి ఆర్థిక సాయం అందించకుండా తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ సుప్రీంకోర్టును కోరింది.
నాపై హత్యాయత్నం చేయవచ్చు : ఇదిలా ఉండగా రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును తాను చెబితే చంద్రబాబు ఆపారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో గొప్పలు చెప్పారని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను ఏపీ ప్రభుత్వం ఖండించిందని, ఈ ప్రాజెక్టుపై 2020లోనే ఏపీ సీఎంగా జగన్ ఉన్నప్పుడే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్జీటీకి వెళ్లి స్టే తెచ్చిందని స్పష్టం చేసిందన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలను, శాసనసభను తప్పుదోవ పట్టించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సభా వేదికగా అసత్యాలు చెప్పినందుకు ఇప్పుడు ఎవరి నాలుక కోయాలో సీఎం చెప్పాలి? రుణమాఫీపై దేవుళ్లపై ఒట్లు పెట్టి మాటతప్పిన ముఖ్యమంత్రి, మళ్లీ దేవుడిపై ఆన అనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. తాను ఇలా మాట్లాడుతున్నందుకు దాడి జరిపించొచ్చని, అవసరమైతే హత్యాయత్నం కూడా చేయించవచ్చని సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
