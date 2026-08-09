విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్! - వారం రోజుల్లో ఉపకారవేతనాలు, బోధనా రుసుములు
తొలిసారిగా చదువుతున్న సంవత్సరంలోనే ఫీజుల చెల్లింపు - మొదటివిడత ఉపకార వేతనాలు ఈ నెల 15లోగా వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ - అడ్వాన్సుగా రూ.250 కోట్లు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం
Published : August 9, 2026 at 8:35 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 8:50 AM IST
Reforms In Welfare Institutions in Telangana : తెలంగాణలో సంక్షేమ విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాల చెల్లింపు, బోధన ఫీజులకు సంబంధించి కీలక సంస్కరణ అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. బోధన ఫీజుల చరిత్రలో మొదటిసారిగా ఇంటర్, ఆపై తరగతులు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఆ విద్యా సంవత్సరంలోనే ఫీజులు అందించనున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
విద్యార్థుల ఖాతాలోనే బోధన ఫీజులు జమ : 2026-27 నుంచి విద్యార్థుల పర్సనల్ బ్యాంకు అకౌంట్లో బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలు జమ చేయనుంది. బోధన ఫీజుల సంస్కరణల్లో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పటికప్పుడు చెల్లించేందుకు షెడ్యూలును వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఈ సంవత్సరం జులై 31 నాటికి దరఖాస్తు చేసిన ఫ్రెషర్, రెన్యువల్ విద్యార్థులకు ఈ నెల 15 నాటికి ఫీజులు చెల్లించేందుకు రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖలు కసరత్తులు చేస్తున్నాయి.
జమ అయిన వారం రోజుల్లో చెల్లించాలి : మొదటి విడత కింద సుమారు లక్ష మందికిపైగా విద్యార్థుల బ్యాంకు అకౌంట్లలో బోధన ఫీజులు జమ చేసేందుకు వీలుగా నోడల్ విభాగమైన ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ సమన్వయం చేస్తోంది. బ్యాంకు ఖాతాలో బోధన ఫీజులు జమ అయిన వారం రోజుల్లో విద్యార్థులు కాలేజీలకు ఫీజులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. లేకుంటే రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద ఆ విద్యార్థుల నుంచి ఫీజును వెనక్కు తీసుకోనుంది.
అడ్వాన్సుగా రూ.250 కోట్లు : ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు బోధన రుసుములు (ట్యూషన్ ఫీజు) చెల్లించేందుకు ప్రతినెలా రూ.250 కోట్లు చెల్లిస్తామని ఇప్పటికే సంక్షేమశాఖలకు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఆ మొత్తాన్ని అడ్వాన్సుగా విడుదల చేసింది. 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి ప్రస్తుతం ప్రవేశాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో లక్ష మందికిపైగా రెన్యువల్ విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. జిల్లా సంక్షేమాధికారులు ఆ మేరకు బిల్లులు సిద్ధం చేశారు.
నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్రం : సంక్షేమశాఖలకు సంబంధించి బీసీలో రూ.70 కోట్లు, ఎస్సీలో రూ.30 కోట్లు, ఎస్టీలో రూ.20 కోట్లు, ఈబీసీలో రూ.10 కోట్లు, మైనార్టీలో రూ.కోటి వరకు బిల్లులున్నాయి. ఎస్సీ విద్యార్థులకు రాష్ట్రం 40% విడుదల చేస్తుంది. మిగిలిన 60% కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎస్టీ విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 25% నిధులు ఇవ్వగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం 75% నిధులు సమకూర్చుతోంది. మొదటి విడత కింద పరిష్కరించిన దరఖాస్తులకు సంబంధించి బిల్లులకు కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేసింది.
రెన్యువల్ విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి : 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి ఫ్రెషర్ విద్యార్థుల దరఖాస్తులు మరో నెల రోజుల తర్వాత ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నట్లు ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రవేశాలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు పూర్తిస్థాయిలో అందేందుకు సెప్టెంబరు లేదా అక్టోబరు అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఆలోగా రెన్యువల్ విద్యార్థులు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి.
డిసెంబరు నాటికి మరో రూ. 750 కోట్లు : రెండో విడతలో (ఆగస్టు 1 నుంచి నవంబరు 30 నాటికి) రెన్యువల్ విద్యార్థుల దరఖాస్తులు కళాశాలల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో తెప్పించి, వాటిని పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ చెల్లింపుల కోసం డిసెంబరు 30 నాటికి ఇంకో రూ.750 కోట్లు అవసరం ఉంటుందని అంచనా వేస్తోంది.
- కాగా మూడో విడతలో డిసెంబరు 1 నుంచి జనవరి 31 వరకు స్వీకరించిన దరఖాస్తులకు అవసరమైన నిధులను ఫిబ్రవరి 28న జమ చేస్తుంది.
- నాలుగో విడతలో ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మార్చి 31 వరకు స్వీకరించిన దరఖాస్తులకు 75 రోజుల్లోగా నిధులు విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది.
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