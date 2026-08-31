'ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ 2.0' శ్రీకారానికి సర్కార్ సన్నాహాలు - వచ్చే ఐదేళ్లలో లక్షల్లో ఉపాధి కల్పనే ధ్యేయం!
పెట్టుబడులు, తయారీ రంగం, సాంకేతికతకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట - ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ 2.0 ద్వారా భారీగా ఉపాధి కల్పించేలా ఏర్పాట్లు - డిసెంబర్లో జరిగే గ్లోబల్ సమిట్లో 10 కొత్త పాలసీలను ప్రకటించనున్న సీఎం
Published : August 31, 2026 at 9:44 AM IST
Telangana Raising Global Summit : రైజింగ్-2047 విజన్కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త శకానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. ప్రస్తుత పారిశ్రామిక విధానానికి పదేళ్లు పూర్తవుతున్న తరుణంలో 'ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ 2.0' శ్రీకారానికి అడుగులు వేస్తోంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో భారీ ఉద్యోగ, ఉపాధి కల్పనే ధ్యేయంగా పెట్టుబడులు, తయారీ రంగం, సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేస్తోంది. 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ’కు ఊతమిచ్చేలా డిసెంబర్లో జరగనున్న రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో 10 కొత్త పాలసీలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించనున్నారు.
10 కీలక రంగాల్లో ప్రత్యేక పాలసీలు : రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ స్థాయి ఆర్థిక, పారిశ్రామిక శక్తిగా తీర్చిదిద్దే తెలంగాణ రైజింగ్-2047 విజన్కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక విధానాల్లో కొత్త శకానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. ప్రస్తుత పారిశ్రామిక విధానానికి దాదాపు పదేళ్లు పూర్తవుతున్న నేపథ్యంలో ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ 2.0కు రూపకల్పన చేస్తోంది. ఐదేళ్ల వ్యవధిలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, తయారీ రంగాన్ని విస్తరించడం, ఆధునిక సాంకేతికతలను రాష్ట్రంలోకి తీసుకురావడం, యువతకు లక్షల్లో ఉద్యోగాలు కల్పించడం, హైదరాబాద్తో పాటు జిల్లాలను పారిశ్రామిక వృద్ధి కేంద్రాలుగా మార్చడం లక్ష్యంగా 10 కీలక రంగాల్లో ప్రత్యేక పాలసీలను అమలు చేసే దిశగా వేగంగా కసరత్తు చేస్తోంది.
ఉపాధి ఆధారిత రంగాలకు ప్రాముఖ్యత : ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి బలమైన పునాదిగా ఉన్న ఫార్మా, లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాల పురోభివృద్ధిలో భాగంగా దావోస్ వేదికగా లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2.0ను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్వహించనున్న తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 గ్లోబల్ సమిట్ వేదికపై మరో 9 కొత్త పాలసీలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించనున్నారు. కొత్త పారిశ్రామిక విధానాల రూపకల్పనలో కేవలం పెట్టుబడి విలువను మాత్రమే కొలమానంగా తీసుకోకుండా ఉపాధి కల్పన, తయారీ సామర్థ్యం, స్థానిక విలువ జోడింపు, ఎగుమతులు, పారిశ్రామిక ఎకోసిస్టమ్, ప్రభుత్వ ఆదాయం వంటి అంశాలతో పాటు భారీ తయారీ పరిశ్రమలు, లైఫ్ సైన్సెస్, ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫుట్వేర్, అప్పెరల్, జీసీసీ, లాజిస్టిక్స్, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ పాలసీ వంటి ఉపాధి ఆధారిత రంగాలకు సర్కారు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది.
ప్రాంతీయ పారిశ్రామిక వృద్ధి సాధించేలా సన్నాహాలు : రాష్ట్రంలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఇప్పటికే ప్రత్యేక విధానం ఉన్న నేపథ్యంలో 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ' నినాదానికి ఊతమిచ్చేలా పెద్ద, భారీ, మెగా పరిశ్రమలకు మరింత ఆకర్షణీయమైన ప్రోత్సాహకాలను కొత్త విధానాల్లో పొందుపర్చనున్నారు. హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకుండా పలు జిల్లాలు, టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు అదనపు ప్రోత్సాహకాలు కల్పించడం ద్వారా ప్రాంతీయ పారిశ్రామిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది.
వాల్యూమ్ నుంచి వాల్యూ దిశగా అడుగులు : తెలంగాణ పారిశ్రామిక వ్యూహంలో ఇప్పటికే బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించిన లైఫ్ సైన్సెస్ రంగానికి 'నెక్స్ట్జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2026-30' కీలకమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. దావోస్లో ఆవిష్కరించిన ఈ విధానం ద్వారా 2030 నాటికి ప్రపంచంలోని టాప్-3 లైఫ్సైన్సెస్ క్లస్టర్లలో రాష్ట్రాన్ని ఒకటిగా నిలపాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఐదేళ్లలో 25 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు, 5 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించడం పాలసీ ప్రధాన లక్ష్యాల్లో ఉన్నాయి. జీనోమ్వ్యాలీ విస్తరణ, మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్, గ్రీన్ఫార్మా సిటీ, 10 ఫార్మా విలేజ్లు, బయో-ఇన్నోవేషన్ క్లస్టర్లు, సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ వంటి మౌలిక వసతుల ద్వారా లైఫ్సైన్సెస్ను వాల్యూమ్ నుంచి వాల్యూ దిశగా తీసుకెళ్లే వ్యూహం అమలవుతోంది.
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