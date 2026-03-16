పూరి గుడిసెల్లో నివసించే వారికి గుడ్​న్యూస్ - త్వరలోనే ఇందిరమ్మ ఇల్లు - ఈ నెలాఖరులో సర్వే

నిరుపేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేసే యోచనలో సర్కారు - పూరి గుడిసెలపై సర్వే నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం - గుడిసెలు లేని రాష్ట్రంగా తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో సర్వే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 10:54 AM IST

Govt Survey on Poor people Huts : రాష్ట్రంలో అర్హులైన పేదలందరికీ పక్కా ఇళ్లు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పూరి గుడిసెలు, టార్పాలిన్​లతో నిర్మించుకున్న ఇళ్ల సర్వేను సర్కారు నిర్వహించనుంది. హౌసింగ్ కార్పొరేషన్​ ఆధ్వర్యంలో మార్చి చివరి వారంలో గ్రామాల వారీగా సర్వేను చేపట్టి నివేదికను తయారు చేయనుంది. ఇందులో గుర్తించిన బడుగులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఇవ్వనుంది.

ఇప్పటికే మంజూరైన ఇళ్లను ఎవరైనా కట్టుకునేందుకు ఆసక్తి చూపించనట్లయితే వారి అనుమతితో సర్వే ద్వారా గుర్తించిన పేదలకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఈ సర్వేలో ప్రస్తుతం పూరి గుడిసెలు ఉండి, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద ఇళ్లు మంజూరైన లబ్ధిదారులను గుర్తిస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం 3,24,593 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. వాటిలో 2,63,058 ఇళ్ల నిర్మాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గుడిసెలు లేని రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ సర్వే కొనసాగనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న 99 రోజుల ‘ప్రజా పాలన-ప్రగతి ప్రణాళిక’లో ఈ మేరకు సర్కారు నిర్ణయించింది.

నిర్మితి కేంద్రాల పునరుద్ధరణ : నిరుపేదలకు చౌక ధరకే ఇంటి నిర్మాణ సామగ్రిని అందించేందుకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన నిర్మితి కేంద్రాలను పునరుద్ధరించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. వీటిని మహిళా సంఘాలకు లీజుకు ఇవ్వనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి అవసరమైన ఇటుక, ఉక్కు లాంటి సామగ్రిని తక్కువ ధరకే అందించే విధంగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. రాష్ట్రంలో అవసరమైన చోట ఇసుక బజార్లను ప్రారంభిస్తారు. మన ఇసుక వాహనం ద్వారా లబ్ధిదారులకు అందించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఇప్పటికీ ముగ్గు పోయనివారి ఇళ్లు రద్దు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. సొంత ఇళ్లులేని పేదలు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తమ ఇళ్లను నిర్మించుకుంటున్నారు. అయితే కొంతమంది మాత్రం నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ పనులు ప్రారంభించట్లేదు. ఇలాంటి తరహా లబ్ధిదారుల వివరాలపై సర్కారు దృష్టిసారించింది. ఇప్పటికీ ముగ్గు పోయని వారు ఎవరైనా ఉంటే, అలాంటి వారికి మంజూరైన ఇళ్లను రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. డివిజినల్​ ఇంజినీర్లు, ఏఈలు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి లబ్ధిదారుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ కొంతమంది నుంచి సరైన స్పందన కనిపించడం లేదు. దీంతో ఇళ్లు మంజూరైనప్పటికీ గత ఆరు నెలలుగా పునాదులకు ముగ్గు కూడా పోయని లబ్ధిదారుల జాబితాను అధికారులు రూపొందిస్తున్నారు. దీని ఆధారంగానే అలాంటి లబ్ధిదారుల పేర్లను రద్దు చేసి, అర్హుల్లో వేరొకరికి లబ్ధిచేకూర్చేవిధంగా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా దీనిపై పూర్తిస్థాయిలో తమకు ఆదేశాలు రాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఈ నెల చివరి నాటికి లక్ష గృహ ప్రవేశాలు : మార్చి నెల చివరి నాటికి లక్ష ఇళ్లల్లో గృహప్రవేశాలు చేయించడమే లక్ష్యమని తెలంగాణ హైసింగ్ కార్పొరేషన్​ ప్రత్యేక కార్యదర్శి వి.పి.గాతమ్. ఇప్పటికే ఐదు వేల ఇళ్లలో గృహప్రవేశాలు జరిగాయని తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం యాప్​ ద్వారా లబ్ధిదారులు తమ సమస్యలను నేరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. వివరాలన్నీ అప్​లోడ్ చేసినలోగా బిల్లలను చెల్లిస్తున్నామన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పలుచోట్ల ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపడతామని వివరించారు. త్వరలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల రెండో విడత ప్రక్రియ ఉంటుందదన్నారు. మధ్యతరగతి ప్రజలకోసం లాభాపేక్ష లేకుండా సగం ధరకే ఇళ్లు నిర్మించేందుకు కొత్త పాలసీని తీసుకువస్తున్నట్లుగా గౌతమ్ వివరించారు.

