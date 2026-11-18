సెట్బ్యాక్లు తగ్గనున్నాయ్ - సెల్లార్లు పెరగనున్నాయ్! - భవన నిర్మాణ నిబంధనల్లో సంస్కరణకు సిద్ధమవుతున్న సర్కార్
Building Construction Rules Reforms : భవన నిర్మాణ నిబంధనల్లో సంస్కరణలకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. చిన్న స్థలాల యజమానులకు మరింత ఊరట కలిగించేలా సెట్బ్యాక్ల తగ్గింపు, సెల్లార్లను పెంచాలని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 12:12 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవన నిర్మాణ నిబంధనలను సంస్కరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రధానంగా చిన్న స్థలాల్లో చేపట్టే నిర్మాణాలకు సంబంధించిన అనుమతులు పొందే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేయాలని భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా సంస్కరణల రూపకల్పనలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ హయాంలో 2012లో భవన నిర్మాణ నిబంధనలపై మున్సిపల్ శాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులే నేటికీ అమలవుతున్నాయి. అప్పటి నుంచి మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తూ వచ్చారు. ఇలా 2012 నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 62 సార్లు సవరణలు జరిగాయి.
2016 లో అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా భవన నిర్మాణదారులకు ఊరట కలిగించేలా పలు కీలక మార్పులు చేసింది. నిర్మాణ అనుమతులు జాప్యం కాకుండా చూడటం, అనుమతుల కాలపరిమితిని పొడిగించడం వంటి సవరణలు తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ అమల్లో ఉన్న ఈ నిబంధనలన్నింటినీ సమీక్షించి, నియమావళికి సమగ్ర రూపం ఇవ్వాలని భావిస్తోంది.
సెట్బ్యాక్లపై కీలక ప్రతిపాదన
నిర్మాణ నిబంధనల్లో ప్రభుత్వం తీసుకురావాలని యోచిస్తున్న సంస్కరణల్లో ముఖ్యమైన అంశం సెట్బ్యాక్లను తగ్గించడం. ప్రస్తుతం రహదారి వెడల్పును బట్టి సెట్బ్యాక్లకు నిర్దిష్ట నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు 100 నుంచి 200 చదరపు మీటర్ల వైశాల్యంలో, 10 మీటర్ల ఎత్తుతో నిర్మించే భవనానికి ముందువైపు ఉన్న రోడ్డు 36 అడుగుల వెడల్పు ఉంటే 1.5 మీటర్ల సెట్బ్యాక్ ఉండాలి. అదే రహదారి 54 నుంచి 72 అడుగులుంటే 3 మీటర్ల సెట్బ్యాక్లు వదలాలని ప్రస్తుత నిబంధనలున్నాయి. ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ తరగతుల వారీగా 20 శాతం వరకు తగ్గించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. దీంతో ఇంటి వైశాల్యం పెరుగుతుంది. ఫలితంగా బిల్డరుకు లాభదాయకంగా, సొంతంగా ఇళ్లు నిర్మించుకునే వారికి మరింత వెసులుబాటుగా మారుతుందని అంచనా.
ప్రతిపాదిత మార్పులు ఇవే
- ప్రస్తుతం 75 గజాల వరకు విస్తీర్ణం ఉన్న స్థలాల్లో భవన నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ఎలాంటి అనుమతులు అవసరం లేదు. ఈ పరిమితిని 100 గజాలకు పెంచాలని భావిస్తున్నారు.
- ఇప్పుడు కనీసం 900 గజాల్లో నిర్మించే భవనాలకు మాత్రమే సెల్లార్ నిర్మాణానికి అనుమతి లభిస్తోంది. దీన్ని 600 గజాలకు కుదించాలని యోచిస్తున్నారు. దీని ద్వారా పార్కింగ్ సమస్యలు తగ్గనున్నాయి.
- పార్కింగ్ ఇబ్బందులను నివారించేందుకు సెల్లార్ల సదుపాయం కూడా మరింత విస్తరించాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 750 నుంచి 1,000 చదరపు మీటర్ల వైశాల్యంలో నిర్మించే భవనాలకు ఒక సెల్లార్ను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. దీన్ని రెండు సెల్లార్లకు పెంచాలన్న ప్రతిపాదనలున్నాయి.
- మార్టిగేజ్ నిబంధనలు కూడా సవరించాలని చూస్తున్నారు. ప్రస్తుత నిబంధనల వల్ల నిర్మాణం పూర్తయిన భవనాలను సైతం పూర్తిస్థాయిలో అమ్ములేకపోతున్నామంటూ బిల్డర్లు వాపోతున్నారు. అందుకే పరిమిత వైశాల్యంలో నిర్మించే భవనాలకు మార్టిగేజ్ అవసరం లేకుండా చూడాలని అధికారులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు.
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