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ఈసారి ఈ 7 రకాల సన్నాలకే ప్రభుత్వ బోనస్ - విత్తనాలు కొనే ముందు ఓసారి చూసుకోండి

7 రకాల సన్నవడ్లనే పండించాలని రైతులకు సూచిస్తున్న సర్కారు - వాటికి మాత్రమే బోనస్​ బోనస్​ ఇవ్వాలని యోచన - ఈనెల 23 నుంచి విత్తన మేలాలు నిర్వహించి, ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయం

GOVERNMENT GUIDELINES FOR FARMERS
GOVERNMENT GUIDELINES FOR FARMERS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 5:15 PM IST

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Govt To Extend Paddy Bonus Only Seven Verities Fine Grain : రాష్ట్రంలో ఏటా రైతులు 33 రకాలైన సన్న వరి సాగు చేసేవారు. వీటిల్లో కొన్ని ప్రభుత్య ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో సేకరిస్తుండగా, మిగతావి ప్రైవేటు మిల్లర్లు కొంటున్నారు. రైస్​ మిల్లర్లు, ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకులు అన్నదాతలను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. కొంతమంది మీరు పండించిన ధాన్యం రకం కొనలేమని చేతులెత్తేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది 50 కిలోల బస్తాకు రెండు నుంచి 4 కేజీల తరుగును తీస్తున్నారు.

వీటిని గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఏడు రకాల సన్నాలనే పండించాలని రైతులకు సూచిస్తోంది. రైతు వేదికల్లో ఈ నెల 23 నుంచి విత్తన మేళాలను నిర్వహించి, వాటి ప్రయోజనాలపై అన్నదాతలకు విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని నిర్ణయించింది. వీటికి మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధరకు (ఎంఎస్​పీ) అదనంగా రూ.500 బోనస్​ను చెల్లించాలని భావిస్తోంది.

ఆ 7 రకాలు ఇవే :

తెలంగాణ సోన రకం (ఆర్‌ఎన్‌ఆర్‌-15048) : పంట కాలం వ్యవధి 120నుంచి 125రోజులు ఉంటుంది. ఇవి బ్లాస్ట్‌ వ్యధిని తట్టుకోగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. హెడ్‌ రైస్‌ రికవరీ 67 శాతంపైనే ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

సాంబ మసూరి రకం (బీపీటి-5204) : ఈ పంట కాలపరిమితి 145 నుంచి 150 రోజులు ఉంటుంది. సుగంధబరితమైన ధాన్యం గింజ. ఎగుమతులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

కేఎన్‌ఎం (1638) : కేఎన్​ఎం పంట కాలపరిమితి 125 నుంచి 130 రోజులు ఉంటుంది. వ్యాధులను తట్టుకొనగలిగే శక్తి ఉంటుంది.

హెచ్‌ఎంటీ సోన : ఈ పంట కాలపరిమితి 135 నుంచి 145 రోజులు ఉంటుంది. సూపర్‌ ఫైన్‌ రకం తెల్లని గింజ. అద్భుతమైన రుచి. మార్కెట్‌లో ఈ రకం ధాన్యానికి మంచి డిమాండ్ ఉంది.

జైశ్రీరాం : ఈ రకం పంట కాలపరిమితి 125 నుంచి 130 రోజులు. అధిక దిగుబడినిస్తుంది. వర్షాకాలం, యాసంగి సీజన్​లో సాగుకు అనుకూలం.

వీజీఎల్‌-44 : వీజీఎల్​ పంట కాలవ్యవధి 130 నుంచి 145 రోజులు ఉంటుంది. స్థిరమైన దిగుబడి. అన్నిరకాల నేలలకు అనుకూలం.

కేఎన్‌ఎం (7715) : ఈ పంట కాలపరిమితి 125 నుంచి 130 రోజులు. సూపర్‌ ఫైన్‌ రకం. మార్కెట్‌లో వీటిని మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. సాగులోనూ స్థిరత్వం ఉంటుంది.

సన్నాలకే పెద్దపీట : ఎల్‌నినో నేపథ్యంలో క్రయవిక్రయాలు, ఎగుమతులు, వినియోగ అవసరాల నిమిత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి సాగులో సన్నాలకే పెద్దపీట వేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వానాకాలం సీజన్‌లో 1.34 కోట్ల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు చేయాలని వ్యవసాయశాఖ భావించగా ఇందులో 69 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు జరుగుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. వాటిల్లో 7 సన్న రకాలనే 38.19 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ 7 రకాలే గత సీజన్‌లో 27.88 లక్షల ఎకరాల్లో సాగయ్యాయి. నిరుటి కంటే 10.31 లక్షల పెంచి ప్రభుత్వం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. బోనస్‌ వర్తింపు, సాగు విస్తీర్ణం పెంపుదల, పంపిణీ, సబ్సిడీ, విత్తనాల లభ్యత, తదితర అంశాలను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిమండలి ఆమోదానికి సమర్పించింది.

ముందు పూర్తి ధర చెల్లించాలి : రైతన్నలు కొనుగోలు చేసిన విత్తనాలకు ముందుగా పూర్తి ధరను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పంట కాలం ముగిసేంత వరకు బిల్లును భద్రపరచుకోవాల్సి ఉంటుంది. వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి(ఏఈవో) ఆ రైతు పొలాన్ని సందర్శించి, కొనుగోలు చేసినటువంటి విత్తనాలనే పంట సాగుకు ఉపయోగించారని ధ్రువీకరిస్తారు. అప్పుడు విత్తన సబ్సిడీ రైతుల అకౌంట్లలో పడుతుంది.

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TAGGED:

GOVERNMENT GUIDELINES FOR FARMERS
BONUS ONLY 7 VERITIES FINE GRAIN
సన్న ధాన్యంలో ఏడు రకాలకే బోనస్​
GOVT ON PADDY PROCUREMENT
GOVERNMENT GUIDELINES FOR FARMERS

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