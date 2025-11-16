స్థానిక ఎన్నికలపై ప్రభుత్వం ఫోకస్! - రేపు కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం
స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సమాయత్తమవుతున్న ప్రభుత్వం - 2024 జులై నాటికే ముగిసిన సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీల పదవీకాలం - ప్రత్యేకాధికారులతో సాగుతున్న పాలన - రేపు జరిగే కేబినెట్ మీటింగ్లో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం
Telangana Govt Focus on Local Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాయత్తం అవుతోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలో గెలుపొందిన ఉత్సాహంతో వచ్చే నెల చివరి లోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని యోచిస్తోంది. ఇందువల్ల కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు యథావిధిగా వస్తే గ్రామీణ పాలనా వ్యవస్థ చక్కబడుతుందని, పదవులు పరంగా కూడా భారీగా రాజకీయ ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా వేస్తోంది.
గ్రామాల్లో కుంటుపడిన పాలన : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంతో కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు నిలిచిపోయాయి. గ్రామీణ పాలన అస్తవ్యస్తంగా మారుతోంది. 2024 జులై నాటికి స్థానిక సంస్థల పదవీ కాలం ముగియడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అధికారులను నియమించింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రత్యేక అధికారుల ద్వారానే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాలన కొనసాగుతోంది. దీంతో కేంద్రం నుంచి ఏడాదికి రూ.1,500 కోట్లకుపైగా రావాల్సిన నిధులు ఆగిపోయాయి. దీంతో అక్కడ పాలన వ్యవస్థ కుంటుపడింది.
బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు అధికారికంగా కల్పించి ఎన్నికలకు వెళ్లాలని నిర్ణయించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ దిశలో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. అయితే రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం పక్కా ప్రణాళికతో వెళ్లుతున్న ప్రభుత్వానికి అడుగడుగునా ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కల్పనకు వీలుగా అసెంబ్లీలో ప్రత్యేక చట్టం తీసుకొచ్చినా ఆర్డినెన్స్ తెచ్చినా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం మోకాలు అడ్డుతూ వస్తోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది.
డిసెంబర్ చివరిలోపు ఎన్నికలు : రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లాల్లోని 565 మండల పరిషత్తు అధ్యక్షులు, 565 జిల్లా పరిషత్తులు, 5,749 ఎంపీటీసీలు, 12,733 పంచాయతీలు, లక్షా 12 వేల 288 వార్డు సభ్యులకు జరగాల్సిన ఎన్నికలు అర్ధాంతరంగా ఆగాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయకేతనం ఎగురవేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడింది. ఇది కాంగ్రెస్కు లాభం చేకూరుస్తుందని ఆ పార్టీ నాయకత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే నెల చివర లోపల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
కేబినెట్ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం : అయితే బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల కల్పనపై స్పష్టత లేకపోవడం, న్యాయస్థానంలో కేసు పెండింగ్ ఉండడం తదితర అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రేపు జరగనున్న కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయం మేరకు ముందుకు వెళ్లాలని యోచిస్తున్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
కేసు విచారణలో ఉన్నందున చట్ట ప్రకారం అధికారికంగా వెంటనే అమలు వీలుకాకపోతే పార్టీ పరంగా 42శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు ద్వారా స్థానిక ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ఆ పార్టీ నేతలు కోరుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా ఈ అంశంపై కూలంకుశంగా చర్చించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రేపు జరగబోయే కేబినెట్ భేటీలో స్థానిక ఎన్నికలపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే విషయం తెలియాల్సి ఉంది.
