తెలంగాణలో గోదావరి పుష్కరాలు - రూ.1000 కోట్లతో ఘాట్ల అభివృద్ధి పనులు
వచ్చే ఏడాది జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు గోదావరి పుష్కరాలు - రూ.వెయ్యి కోట్లతో ఘాట్లను అభివృద్ధి చేస్తున్న అధికార యంత్రాంగం - పర్యాటకం, ఆధ్యాత్మిక సంచారానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్న ప్రజలు
Published : August 31, 2026 at 1:20 PM IST
Godavari Pushkaralu 2027 : గోదావరి పుష్కరాలకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఘాట్లను అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.వెయ్యి కోట్లతో ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. ఈ క్రతువులో నీటిపారుదల శాఖ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 2027, జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు 12 రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించే గోదావరి పుష్కరాలకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు కోటి మంది భక్తులు తరలివస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో భద్రాచలం, పినపాక నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం అయిదు చోట్ల రూ.48.9 కోట్లతో స్నాన ఘాట్ల నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు చర్యలు మొదలయ్యాయి. రద్దీని అనుసరించి ఇంకా కొంత నిధితో తాత్కాలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. తొలి దశ పనుల కోసం ఇప్పటికే శంకుస్థాపన కార్యక్రమం పూర్తయింది. మిగతా పనులు త్వరలో ప్రారంభించి పుష్కరాలు జరిగే నెల రోజుల ముందు అందుబాటులోకి తేనున్నట్టు ఇంజినీరింగ్, ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
పినపాక, అశ్వాపురం మండలాల్లో : 2015లో జరిగిన పుష్కరాలతో పోల్చితే ప్రచార సమాచార వ్యవస్థ ఇప్పుడు చాలా వేగంగా పెరిగింది. అప్పటికంటే రోడ్లు, రవాణా మార్గాలు కూడా మెరుగయ్యాయి. కొవిడ్ ప్రభావంతో ఎక్కువ మంది లైఫ్ స్టైల్లో కూడా చాలా మార్పులు సంభవించాయి. టూరిజం, ఆధ్యాత్మిక సంచారానికి ఇప్పుడు అత్యంత ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఈ క్రమంలో వచ్చే పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అశ్వాపురం మండలం చింతిర్యాల, పినపాక మండలం చింతలబయ్యారం గ్రామాల్లో గోదావరి నది వద్ద రూ.2.25 కోట్ల చొప్పున రూ.4.5 కోట్లతో నూతనంగా ఘాట్లను నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. పినపాక ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు చొరవ తీసుకుని వీటిని మంజూరు చేయాలని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిని కోరినట్లు ఆయా వర్గాలు తెలిపాయి. చర్ల మండలంలోను ఒక ఘాట్ ఉంటే జనాభా రద్దీ సమస్యను సులభంగా పరిష్కరించవచ్చని భావిస్తున్నారు.
భద్రాచలం కీలకం : బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు ఉన్న ఘాట్ల విశిష్టతను పరిశీలిస్తే ఇందులో భద్రాచలం అత్యంత కీలకం. రాములవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు పుష్కర స్నానం చేస్తారు. రోజుకి 4 లక్షల మంది భద్రాచలం ఘాట్కు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నా గతంలోని పుష్కరాల సమయంలోనే లోనే రోజుకు నాలుగైదు లక్షల చొప్పున జనాలు వచ్చారు.
ఈ క్రమంలో తొక్కిసలాటకు అవకాశాలు లేని విధంగా కరకట్ట కింది భాగంలో రూ.కోటితో పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సర్వీస్ రోడ్డును నిర్మించేందుకు సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. రూ.17.6 కోట్లతో జిల్లాలో పలుచోట్ల రోడ్లు, భవనాల శాఖ రోడ్లను నిర్మించేందుకు టెండర్లను ఫైనల్ చేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
భద్రాచలంలో పుష్కరాలు కీలకం : పుష్కరాలకు భద్రాచలం ఆలయానికి కలిపి ప్రభుత్వం రూ.351 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. వీటిలో మొదటి విడతగా భద్రాద్రి ఆలయ అభివృద్ధికి రూ.200.89 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేశారు. ఈ నిధులతో భద్రచలం ఆలయ అభివృద్ధి, పునర్నిర్మాణ పనులు కూడా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆలయ ఆగమ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఆలయ అర్చకులు వేద పండితులు వాస్తు నిపుణులు చెప్పినట్లుగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. గత మే నెలలో గోదావరి, ప్రాణహిత, సరస్వతి నదుల సంగమంలో అంత్య పుష్కరాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం విజయవంతంగా నిర్వహించింది. దీనికోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసి భక్తుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా పొందింది. కాళేశ్వరంలో ఈ అంత్య పుష్కరాలకు ప్రజల నుంచి చాలా ఆదరణ లభించింది.
4 శతాబ్దాల తర్వాత పునర్నిర్మాణం - భద్రాద్రి రాములోరి ఆలయం రీ-మోడలింగ్ షురూ