జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణపై సర్కారు ఫోకస్ - సమస్యలపై భారీగా విజ్ఞప్తులు
రాష్ట్రంలో కొన్నిచోట్ల పరిపాలన సమస్యలు - మార్పులు చేర్పులకు ప్రజల నుంచి భారీగా విజ్ఞప్తులు - తాజాగా శాసనసభలోనూ విషయంపై స్పష్టతనిచ్చిన పొంగులేటి - పునర్వ్యవస్తీకరణపై ప్రభుత్వం ప్రాథమిక స్థాయిలో కసరత్తు
Published : January 12, 2026 at 8:03 AM IST
Reorganization Of Districts in Telangana : రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం 2022 వరకు కొత్త జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాల ఏర్పాటుతో కొన్నిచోట్ల పరిపాలన, జోన్లు, స్థానిక వెసులుబాటు పరంగా సమస్యలు ఉన్నాయంటూ భారీగా విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణపై సమీక్ష చేస్తామని ప్రకటించింది.
నూతన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక జిల్లాల విభజన ఆశాస్త్రీయంగా జరిగిందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి పలుమార్లు ప్రకటించారు.తాజాగా శాసనసభలోనూ రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కూడా ఈ విషయంపై మరింత స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏ ప్రాతిపదికన మార్పులు, చేర్పులు చేయాలన్న దానిపై ప్రాథమిక స్థాయిలో కసరత్తు జరుగుతున్నట్లు తెలిసింది.
అవసరమైతే కుదింపు : రాష్ట్రంలో పాలనాపరంగా సమస్యాత్మకంగా పలు రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాలు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కొన్ని మండలాలు రెండు శాసనసభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉండటం, కొన్ని శాసనసభ, పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు రెండు మూడు జిల్లాల పరిధిలో ఉండటంతో పథకాల అమలులో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనుల పురోగతి, నిధుల కేటాయింపుల సమయంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. దీంతో ఏదైనా ఒకే జిల్లా పరిధిలోకి ఉండేలా లేదా ఒకే పార్లమెంట్ పరిధిలోకి వచ్చేలా మార్పులు అవసరమని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. గతంలో ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ విషయమై స్పష్టత ఇచ్చారు. శాస్త్రీయంగా ఏర్పాటు ఉండేలా జ్యుడిషియల్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర విభజన అనంతరం : రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తరువాత 10 జిల్లాలు, 48 రెవెన్యూ డివిజన్లు, 466 మండలాలతో ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో 2016 అక్టోబర్లో మొదటిసారిగా పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగింది. తరువాత రాష్ట్రాన్ని 31 నూతన జిల్లాలు, 74 రెవెన్యూ డివిజన్లు, 584 మండలాలు ఏర్పాటు చేశారు. తరువాత 2020 - 21లలో నారాయణపేట, ములుగు జిల్లాలను, మరికొన్ని మండలాలను నూతనంగా ఏర్పాటు చేశారు. కాగా ప్రస్తుతం 33 జిల్లాలు, 74 రెవెన్యూ డివిజన్లు, 612 మండలాలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా 12 నూతన రెవెన్యూ డివిజన్లు, 25 మండలాల ఏర్పాటుకు విజ్ఞప్తులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
శాస్త్రీయంగా లేని విభజన : కొన్ని మండలాల్లో గ్రామాల విభజన శాస్త్రీయంగా లేదని ప్రజాప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. పక్కనే మండల కేంద్రం ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న మండలంలో కలపడం, ఒక జిల్లా పరిధిలోని మండలం వేరే జిల్లా పరిధిలో ఉన్న నియోజకవర్గంలోకి చేరడం లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. జడ్పీ సమావేశాలు, అభివృద్ధి పనుల కేటాయింపు సమయంలో ఇద్దరు, ముగ్గురు కలెక్టర్లు, జిల్లా అధికారులను సమన్వయం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది.
పాలనాపరంగా సమస్యలు : కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు తరువాత జోనల్ వ్యవస్థను నూతనంగా అమల్లోకి తేవడంతో రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి మహబూబ్నగర్ జిల్లా పరిధిలోకి చేరిన గండీడ్, మహ్మదాబాద్ మండలాల్లో సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయి. నల్గొండ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, జోగులాంబ గద్వాల, రాజన్న సిరిసిల్లతో పాటు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనూ పలు మండలాల్లో పాలనాపరంగా సమస్యలున్నట్లు విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి.
కేంద్రం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి : నూతన జిల్లాల ఏర్పాటు అనంతరం రాష్ట్రాన్ని రెండు బహుళజోన్లు, ఏడు జోన్లుగా ప్రభుత్వం విభజించింది. దీనిప్రకారం ఉద్యోగుల నియామకం, పదోన్నతులు చేపడుతున్నారు. ఇప్పుడు పునర్వ్యవస్థీకరణ చేస్తే జోన్లలోనూ మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది. జిల్లాల పేరు మార్పులపై రైల్వే, పోస్టల్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా తదితర సంస్థల నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన జనగణనను ఈ ఏడాది నాటికి పూర్తి చేయనుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేసేంతవరకు జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో రాష్ట్రాలు మార్పులు చేస్తే ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని సూచించిందని ఓ అధికారి తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మార్పులు చేస్తే కేంద్రం నుంచి ప్రత్యేక అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
రోడ్డుకు అటు ఇటు ఇళ్లు - కానీ గ్రామాలు, మండలాలు, జిల్లాలు మాత్రం వేరు