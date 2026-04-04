ఎస్ఎల్బీసీ పనుల వేగవంతంపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - తవ్వకాల కోసం విదేశాల నుంచి ప్రత్యేక పరికరాలు
ఎస్ఎల్బీసీ పనుల వేగవంతంపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం - రోజుకు పది నుంచి 14 మీటర్ల సొరంగం తవ్వేలా పనులు సాగాలన్న ఆలోచనతో సర్కార్ - పనుల పురోగతిపై ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్న ఉత్తమ్
Published : April 4, 2026 at 10:45 AM IST
Government Focusing on Speeding up SLBC Works : ఎస్ఎల్బీసీ పనులను వేగవంతం చేసే విషయమై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. రోజుకు పది నుంచి 14 మీటర్ల సొరంగం తవ్వేలా పనులు సాగాలన్న ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఉంది. అవసరమైన మరికొన్ని ప్రత్యేక పరికరాలను విదేశాల నుంచి త్వరగా తెప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. పనుల పురోగతిపై మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తరచూ ఆరా తీస్తుండగా, త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష చేస్తారని చెబుతున్నారు.
గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ప్రమాదంతో ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగంలో నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ఈ ఏడాది ప్రారంభమయ్యాయి. అప్పటి వరకు టీబీఎం యంత్రంతో సొరంగం పనులు చేయగా, ప్రమాదంలో యంత్రం దెబ్బ తినడంతో ఆ విధానానికి స్వస్తి పలికారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి డీబీఎం విధానంలో పనులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉన్న అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఫాల్టీ షియర్ జోన్లను నిర్ధారించేందుకు జాతీయ భూభౌతిక పరిశోధనా సంస్థ (ఎన్జీఆర్ఐ) ఆధ్వర్యంలో హెలీ బోర్న్ సర్వే నిర్వహించారు.
కాస్త వెనక్కి వెళ్లి - అక్కడి నుంచి ఎడమ వైపునకు సొరంగం : మిగిలిన సొరంగ మార్గంలో నాలుగు ప్రధాన షియర్ జోన్లను గుర్తించారు. వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పనులు సాగిస్తున్నారు. మొత్తం 43 కిలోమీటర్లకు పైగా ఉన్న సొరంగంలో ఇంకా తొమ్మిది కిలోమీటర్లకు పైగా తవ్వాల్సి ఉంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన పనులు పునః ప్రారంభం అయ్యాయి. ప్రస్తుతం రెండు వైపుల నుంచి పనులు జరుగుతున్నాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 86 మీటర్లకు పైగా తవ్వకం జరిగింది. ఒకవైపు ఎనిమిదిన్నర మీటర్లు తవ్వగా, మరోవైపు 77 మీటర్లకు పైగా తవ్వారు. ఇన్ లైట్ వైపు నుంచి ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాని కంటే కాస్త వెనక్కి వెళ్లి, అక్కడి నుంచి ఎడమ వైపునకు సొరంగం తవ్వుతున్నారు.
గుర్రపునాడ ఆకారంలో తవ్వకాలు : ఇప్పటి వరకు సొరంగం వృత్తాకారంలో పది మీటర్లతో తవ్వగా, ఇప్పుడు గుర్రపునాడ ఆకారంలో తొమ్మిది మీటర్ల మేర తవ్వుతున్నారు. దాంతో నీరు తీసుకునే సామర్థ్యంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని అంటున్నారు. పనులను మరింత వేగవంతం చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఆ మేరకు గుత్తాదారుపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. అటు విదేశాల నుంచి మరో 3, 4 పరికరాలు రావాల్సి ఉందని, వాటిని వీలైనంత త్వరగా తెప్పించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
త్వరలో రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష : రోజుకు పది నుంచి 14 మీటర్ల వరకు సొరంగం తవ్వకం జరిగేలా చూడాలన్న ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. అందుకు అనుగుణంగా పనులను వేగవంతం చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఎస్ఎల్బీసీ పనుల పురోగతిపై నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తూ, అవసరమైన ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు పనుల కోసం ప్రత్యేక పర్యవేక్షక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ప్రాజెక్టు పనులపై సమీక్ష నిర్వహించి, కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని అంటున్నారు. ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో ప్రాజెక్టుకు రూ.800 కోట్లు కేటాయించారు. 2028 జూన్ నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకొంది.
