ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి డబ్బులు లేవా? - డోంట్వర్రీ - సర్కారే మీకు లోన్ ఇప్పిస్తదంట!
Indiramma House Through Self Help Groups : పేద కుటుంబాల సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చడానికి ప్రభుత్వం స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా ప్రత్యేక ఆర్థిక సాయం, రుణ సదుపాయాలను కల్పిస్తోంది.
Published : November 28, 2026 at 10:18 AM IST
ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కొందరికి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంటే, చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని మరికొంత మంది నిరుపేదలకు వేదనను మిగులుస్తోంది. రెండేళ్ల కిందట మొదటి విడతకు శ్రీకారం చుట్టిన ఇళ్లల్లో ఇప్పటికీ 46,000 పైచిలుకు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదని సర్కారు దృష్టికి వచ్చింది. వీరందరికీ స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందించి, ఇళ్లు కట్టించటంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది.
ఇంకా ప్రారంభం కాని దాదాపుగా 46,110 మంది ఇళ్ల నిర్మాణం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండేళ్ల కిందట మొదటి విడతలో భాగంగా 3,45,296 ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. ప్రతి ఇంటికి రూ.5 లక్షలు కేటాయించింది. నిబంధనల ప్రకారమైతే కిందటి సెప్టెంబర్ నాటికే అన్ని ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయటమే కాకుండా గృహ ప్రవేశాలు చేయాలని సర్కారు సంకల్పించింది. కానీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్థిక వెసులుబాటు లేని దాదాపుగా 46,110 మంది లబ్దిదారులు ఇంకా ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించలేదు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 6,917 ఇళ్లకు పునాది పడలేదు.
జూన్ ఒకటిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కెరమెరి మండలం కొత్తగూడలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రెండో విడత ఇళ్ల మంజూరుకు శ్రీకారం చుట్టారు. అదే సమయంలో మొదటి విడతలో మంజూరైన ఇళ్లలో ఇంకా నిర్మాణం ప్రారంభం కానీ ఇళ్ల వ్యవహారం ప్రభుత్వ దృష్టికి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులతో ఆర్థిక సాయం చేసి నిర్మాణం కాని ఇళ్ల పనులు ప్రారంభించేలా చూడాలని భావిస్తోంది.
మహిళా సంఘాలతో ఆర్థిక సాయం చేసేలా కసరత్తు
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రభుత్వం మొదటి విడతలో 47,599 ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. ఇందులో 6,917 ఇళ్ల పనులు ఇప్పటికీ ప్రారంభమే కాలేదు. వీటిని ప్రారంభించేలా ఇప్పటికే గృహ నిర్మాణ సంస్థ మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యుల నుంచి ఆర్థిక సాయం అందించేలా డీఆర్డీఏ అధికారులతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇళ్ల బిల్లు వచ్చిన తర్వాత లబ్ధిదారులు బిల్లు తిరిగి స్వయం సంఘాల సభ్యులకు చెల్లించేలా చూడాలనే ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కసరత్తు జరుగుతోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభం కాని పేద ప్రజల ఇళ్లకు మహిళా సంఘాల ద్వారా లోన్లు అందించేలా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, హౌసింగ్ మంత్రి, జిల్లా కలెక్టర్ చొరవ చూపుతున్నారు. 2,000 మందికి మహిళా సంఘాల ద్వారా రూ.12.50 కోట్లు లోన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ల ప్రమేయం లేదు. - శంకర్, గృహ నిర్మాణ సంస్థ డీఎం
రెండో విడత ఇళ్లతో పాటే మొదటి విడత ఇళ్లను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మొదటి విడత ఇళ్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున రావాల్సిన బిల్లులపై కూడా అధికారులకు దిశానిర్ధేశం చేస్తోంది.
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