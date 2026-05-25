పార్లమెంట్ తరహాలో తెలంగాణ శాసనసభ - రాబోయే సమావేశాల నాటికి సమూల మార్పులు
అసెంబ్లీ లోపల భారీ మార్పులకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వం - రాబోయే అసెంబ్లీ నాటికి పూర్తి చేసే దిశగా కసరత్తు - మంత్రుల ఛాంబర్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ - పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ మాదిరి మార్చేందుకు సిద్ధం
Published : May 25, 2026 at 7:22 AM IST
Telangana Assembly Building Renovation : అసెంబ్లీని పార్లమెంట్ తరహాలో తీర్చిదిద్దే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనులు వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటికే శాసనమండలిని అసెంబ్లీ ప్రాంగణానికి తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అసెంబ్లీ భవనం లోపల కూడా సమూల మార్పులు చేపడుతోంది. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో మీడియాను కూడా కొంతవరకు నియంత్రించే దిశలో ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు అవసరమైన గోప్యత కల్పించేలా సమతుల్య విధానాన్ని అమలు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తోంది.
మరింత సమన్వయంతో నిర్వహణ : అసెంబ్లీ పక్కనే ఉన్న చారిత్రక హెరిటేజ్ భవనాన్ని ఆధునీకరించి శాసన మండలిగా మార్చిన ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ లోపల భారీ మార్పులకు సిద్ధమైంది. అసెంబ్లీ, శాసనమండలి రెండూ ఒకే ప్రాంగణంలో కొనసాగుతుండటంతో శాసన వ్యవహారాల నిర్వహణ మరింత సమన్వయంతో సాగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల నాటికి భవనం లోపల భారీ మార్పులు పూర్తి చేసే దిశగా పనులు జరుగుతున్నాయి.
ఉభయ సభల సభ్యుల సమావేశానికి : మంత్రుల ఛాంబర్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ, పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ మాదిరి తీర్చిదిద్దుతున్నారు. లాబీల మార్పులు, ఆధునిక సదుపాయాల ఏర్పాటు, భద్రతా ప్రమాణాల కట్టుదిట్టం వంటి పనులూ కొనసాగుతున్నాయి. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ తరహాలో ఉభయ సభల సభ్యులు సమావేశమయ్యే ప్రత్యేక వేదిక ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అధికారులతో స్వేచ్ఛగా చర్చించే విధంగా : మరోవైపు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో మీడియా సంచరణపై ప్రభుత్వం నియంత్రణ అమలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మంత్రుల ఛాంబర్లలోకి తరచూ మీడియా ప్రతినిధులు వెళుతుండటంపై పలువురు మంత్రులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతిదీ మీడియా సమక్షంలోనే జరుగుతోందని.. దీంతో అధికారులతో స్వేచ్ఛగా చర్చించే పరిస్థితి లేకుండా పోతోందని మంత్రులు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రత్యేక మీడియా జోన్లు : ఈ క్రిమంలో పార్లమెంట్ తరహాలోనే అసెంబ్లీలో మీడియా ప్రవేశాన్ని క్రమబద్ధీకరించే దిశగా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. ప్రత్యేక మీడియా జోన్లు ఏర్పాటు చేయడం పరిమిత ప్రాంతాల్లోనే మీడియా కవరేజ్కు అనుమతి ఇవ్వడం, మంత్రుల ఛాంబర్ల వద్ద నియంత్రిత ప్రవేశ విధానం అమలు చేయడం వంటివి పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మీడియా స్వేచ్ఛకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా.. అదే సమయంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు అవసరమైన గోప్యత కల్పించేలా సమతుల్య విధానాన్ని అమలు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తోంది.
హైదరాబాద్ నగర నడిబొడ్డున ప్రధాన రహదారిపై ఎంతో అందంగా ఉన్న శాసనసభ భవనం అటుగా వెళ్లే ప్రయాణికులను ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షిస్తూనే ఉంటుంది. భాగ్యనగర చరిత్రలో భాగస్వామి అయిన ఈ భవనానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. సహజంగా ప్రభుత్వ భవనాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానాతోనో లేక దాతల సహకారంతోనో నిర్మించడం చూస్తాం. కానీ ఈ భవనం మాత్రం అందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా రూపుదిద్దుకుంది. ప్రజలే తమ సొంత డబ్బుతో అప్పటి హైదరాబాద్ నిజాం రాజు కోసం బహుమతిగా నిర్మించారు.
హైదరాబాద్ను ఏకఛత్రాధిపత్యంపై శాసించిన అసఫ్ జాహీ వంశంలో ఆరో నిజాం రాజైన మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ 1866 ఆగస్టు 17న జన్మించారు. రెండున్నరేళ్ల వయసులోనే ఆయన ఈ హైదరాబాద్ రాజ్యానికి రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నారు. మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ 50వ పుట్టినరోజు అంటే 1915 నాటికి బహుమతిగా ఇచ్చేలా ఓ కట్టడాన్ని నిర్మించాలని భావించి ఈ భవనాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఓ రాజప్రాసాదంగా ఉండేలా అద్భుతంగా నిర్మించాలని భావించారు. భవన నిర్మాణానికి అప్పట్లోనే రూ.19 లక్షలు ఖర్చవుతాయని అంచనా వేశారు. ఆ మొత్తాన్ని ప్రజలే తమ సొంత డబ్బును విరాళంగా ఇచ్చి కట్టడం అనేది గొప్ప విషయం.
