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నైపుణ్యముంటే చాలు నెలకు రూ.లక్షల్లో వేతనం - టామ్​కామ్​ ఆధ్వర్యంలో విదేశాల్లో కొలువులు

నెలకు రూ.లక్షకు పైగా వేతనంతో కొలువులు - వైద్య, నిర్మాణ, ఆతిథ్య, రవాణా రంగాల్లో అవకాశాలు - అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉద్యోగాలు - టామ్​కామ్ ద్వారా​ రెండున్నరేళ్లలో 8,115 మందికి ఉపాధి

Overseas Employment for Youth Through TOMCOM
Overseas Employment for Youth Through TOMCOM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 6:47 PM IST

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Overseas Employment for Youth Through TOMCOM : విదేశాల్లో మంచి వేతనాలతో స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా? అయితే దీనికోసం ఉన్నత విద్యార్హతలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు, అనభవం, సంబంధిత భాషలో పట్టు, తగిన వయసు ఉంటే సరిపోతుంది. విదేశాల్లో నెలకు రూ.లక్షకు పైగా వేతనం ఇచ్చే కొలువులు పిలుస్తున్నాయి. వైద్య, నిర్మాణ, ఆతిథ్య, రవాణా రంగాల్లో అనేక అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. యువ జనాభా తగ్గిపోవడం, మానవ వనరుల కొరత కారణంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉద్యోగాల కోసం రాష్ట్రంలోని యువతకు అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.

గత రెండున్నర సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 8,115 మంది అభ్యర్థులకు విదేశాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరికొన్ని ఉద్యోగాలకు అర్హులైన మానవ వనరులను సిద్ధం చేస్తోంది. తెలంగాణ కార్మికశాఖ పరిధిలోని తెలంగాణ ఓవర్‌సీస్‌ మ్యాన్‌పవర్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్‌ (టామ్‌కామ్‌) చట్టబద్ధంగా విదేశీ ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. విదేశాల్లో చట్టబద్ధమైన ఉద్యోగాల కోసం యూఏఈ, యూకే, జపాన్, యూరప్ తదితర దేశాలతో ఇప్పటికే అనేక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.

మన యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు : నర్సింగ్‌ పూర్తిచేసి, అనుభవం, భాషపై పట్టు ఉంటే చాలు అనేక దేశాలు మన యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. జర్మనీ ఇప్పటికే విదేశీ యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తోంది. జపాన్‌లో వృద్ధుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడ నర్సులు, ఇతర ఉద్యోగాల కోసం నిపుణులకు అవకాశాలున్నాయి. వైద్యులు, నర్సులు, ఏఎన్‌ఎం, జీఎన్‌ఎం, నిర్మాణరంగ కొలువులు, చెఫ్, ఆతిథ్యరంగ కొలువులు, ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ రంగాలకు డిమాండ్‌ నెలకొంది.

జర్మనీలో హెవీట్రక్‌ డ్రైవర్లకు నెలకు రూ.3 లక్షల వరకు వేతనాలిచ్చేందుకు సంస్థలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. యూఏఈలో మేస్త్రీలు, నిర్మాణ రంగ కార్మికులకు ఉపాధి అవకాశాలున్నాయి. టామ్​కామ్​ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నియామకాల్లో అత్యధికులు కువైట్​ దేశంలో స్థిరపడ్డారు. అక్కడ వైద్య, ఆరోగ్యరంగంలో అధిక ఉద్యోగాలున్నాయి. ఇజ్రాయెల్‌లో ఇప్పటికీ నిర్మాణ రంగంలో అపారమైన అవకాశాలున్నాయి.

ఎవరిని సంప్రదించాలి? : విదేశాల్లో ఉపాధి అవకాశాల కోసం టామ్​కామ్​ ఎప్పటికప్పుడు ప్రకటనలు జారీ చేస్తోంది. వీటిని తెలుసుకునేందుకు అధికారిక వెబ్​సైట్ https://tomcom.telangana.gov.in/ ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు సంబంధిత ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే, అన్ని పత్రాలు పరిశీలించి ఆయా సంస్థలు నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూలకు పంపిస్తోంది. ఎంపికైన వారికి వీసాల్లో సహాయం చేస్తోంది.

టామ్‌కామ్‌ ఆధ్వర్యంలో కొన్ని ప్రకటనలు :

  • ఇజ్రాయెల్​లో కేర్​గివర్స్​ ఉద్యోగాలకు ఏఎన్​ఎం, జీఎన్​ఎం చేసిన వారికి నెలకు రూ.1.3 లక్షల వేతనం ఇస్తున్నారు.
  • నర్సింగ్‌ సేవల్లో అనుభవమున్న వారికి ఖతర్‌లో నెలకు రూ.1.2 లక్షల వేతనం, ఉచిత వసతి లభిస్తున్నాయి.
  • పదో తరగతి విద్యార్హతతో రష్యాలో ప్రింటింగ్​ ఆపరేటర్ కొలువులు ఉన్నాయి. వీటికి ఎలాంటి అనుభవం అవసరం లేదు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.50 వేల వేతనం ఇస్తారు.
  • డిప్లొమా, ఐటీఐ చేసిన అభ్యర్థులకు ఆస్ట్రేలియాలో వెల్డర్లుగా పనిచేసేందుకు అవకాశముంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైతే నెలకు రూ.4 లక్షల వరకు వేతనం చెల్లిస్తారు.
  • ఇంటర్‌ పాసైనవారు జర్మనీలో నర్సింగ్‌ విద్యను పూర్తి చేసి ఆదేశంలోనే శాశ్వత ఉద్యోగం పొందే అవకాశాన్ని టామ్‌కామ్‌ కల్పిస్తోంది. చదువుకునే సమయంలోనూ నెలకు రూ.లక్ష వరకు స్టయిపెండ్‌ లభిస్తోంది. శాశ్వత ఉద్యోగం లభిస్తే నెలకు రూ.2.5 లక్షలకు పైగా వేతనం వస్తుంది.
  • జపాన్‌లో మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సివిల్, సెమీకండక్టర్స్, కంప్యూటర్‌ ఇంజినీర్లకు అవకాశాలున్నాయి. కనీసం రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉంటే సరిపోతుంది. నెలకు రూ.1.4 లక్షల నుంచి రూ.2.3 లక్షల వరకు వేతనాలు చెల్లిస్తారు.
  • గ్రీస్‌లో ఆతిథ్య రంగంలో పనిచేసేందుకు హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పూర్తిచేసిన మహిళల కోసం ఉద్యోగ ప్రకటన వెలువడింది. నెలకు రూ.90 వేలకు పైగా వేతనం చెల్లిస్తారు.

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TAGGED:

టామ్​కామ్​తో ఉపాధి అవకాశాలు
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