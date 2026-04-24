సెక్రటేరియెట్కు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు - ఉద్యోగ సంఘాలతో సీనియర్ ఐఏఎస్ కమిటీ సభ్యుల భేటీ
మూడో రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె - ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో అధికారుల సమావేశం - సచివాలయంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో సీనియర్ ఐఏఎస్ కమిటీ సభ్యుల భేటీ
Published : April 24, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : April 24, 2026 at 11:05 AM IST
RTC Employee Unions Meeting With TG Govt : తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నేపథ్యంలో పలు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తిన సందర్భంలో జేఏసీ నాయకులను ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు హైదరాబాద్లోని సెక్రటేరియెట్కు వెళ్లారు. సచివాలయంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో సీనియర్ ఐఏఎస్ కమిటీ సభ్యులు భేటీ అయ్యారు. శంకర్ గౌడ్ మృతి, ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలుపు నేపథ్యంలో అంతకుముందు ఉద్యోగుల సంఘం కార్యాలయంలో ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు అత్యవసరంగా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ భేటీ అనంతరం ప్రభుత్వంతో తమ సమస్యల పరిష్కారంపై చర్చించడానికి సచివాలయానికి వెళ్లారు.
ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో సీనియర్ ఐఏఎస్ కమిటీ సమావేశం అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలు తమ సమస్యల పరిష్కారాల కోసం చర్చించనున్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికులతో చర్చలు జరిపేందుకు ప్రభుత్వం భట్టి విక్రమార్క, ఉత్తమ్, శ్రీధర్బాబు, పొన్నం, జూపల్లితో సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అంతకుముందు ఆర్టీసీ జేఏసీ ఛైర్మన్ ఈదురు వెంకన్న మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వంతో చర్చలకు సచివాలయానికి వెళుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన, ప్రభుత్వ వాగ్దానాలు నెరవేర్చాలని కోరుతున్నామన్నారు.
ప్రధాన సమస్యలపై చర్చలకు వెళ్తున్నాం. ఆర్టీసీ కార్మికుల 32 డిమాండ్లలో 27 పూర్తి చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ కమిటీపై నమ్మకంతోనే చర్చలకు వెళ్తున్నాం. కార్మికుల సంక్షేమం దృష్ట్యా వాగ్దానాలు నెరవేర్చాలని కోరుతున్నాం. శంకర్ గౌడ్ మృతి వంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగవద్దని జేఏసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా ఐఏఎస్ కమిటీతో చర్చలు ఉంటాయి. కార్మికులు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. జేఏసీ అండగా ఉంటుంది. సమస్యల పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వం నెరవేర్చే డిమాండ్లపై అగ్రిమెంట్ రాసుకుని రావాలి - జేఏసీ నేతలు
సమస్యల పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం : మరోవైపు ఆర్టీసీ కార్మికులు అధైర్యపడవద్దని, కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో చర్చలు జరుపుతోందని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. కార్మికులు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి లో నిరసనలు తెలుపుకోవాలని, ఆవేశంలో ఎలాంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామన్నారు. రాజకీయ పార్టీలు నిరసనలకు మద్దతు ఇవ్వడం వల్ల అభ్యంతరం లేదని, అయితే కార్మికులను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు సరికాదని హితవు పలికారు. రాజకీయ పార్టీల రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యల వల్లే శంకర్ గౌడ్ లాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయన్న పొన్నం, నేతలు సంయమనం పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.