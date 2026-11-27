విదేశాల్లో జాబ్స్ కోసం వెళ్లే యువతకు గుడ్న్యూస్ - 'సీఎం విదేశీ ఉద్యోగనిధి పథకం' ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
Telangana Govt Overseas Employment Scheme : విదేశాల్లో జాబ్స్ కోసం వెళ్లే నిరుద్యోగ యువతకు ఆర్థిక చేయూతను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి విదేశీ ఉపాధి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
Published : November 27, 2026 at 7:47 PM IST
విదేశాల్లో ఉద్యోగాలకు వెళ్లే యువతకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించింది. పది రంగాల్లో ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే వారికి ముఖ్యమంత్రి విదేశీ ఉపాధి పథకాన్ని రూపొందించింది. టామ్కామ్ ద్వారా అమలు కానున్న ఈ పథకంలో ఆర్థికంగా వెనకబడిన యువతకు ఆర్థిక సాయం అందించేలా సర్కారు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు వేల మందికి అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విదేశీ భాషల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ, పరీక్షలు అవసరం లేకుండా నేరుగా ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారికి రూ.50 వేల వరకు విదేశీ భాషల్లో ప్రావీణ్యం అవసరమైన ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారికి 1.75 లక్షల వరకు ప్రభుత్వం ఇవ్వనుంది.
విదేశాలకు వెళ్లే యువతకు ఆర్థిక చేయూత
తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ టామ్కామ్ ఆధ్వర్యంలో 'సీఎం విదేశీ ఉద్యోగనిధి పథకం పథకం అమలు చేయనుంది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన నిరుద్యోగ యువతకు ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది.
విదేశాల్లో నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులకు, వృత్తి విద్య పూర్తి చేసిన వారికి వివిధ రంగాల్లో ఉద్యోగావకాశాలున్నాయి. అయితే అవగాహన లేకపోవడం, అవసరమైన నైపుణ్యాలు లేకపోవడం, విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువ ఖర్చు కావడంతో పేద కుటుంబాలకు చెందిన యువత ఈ అవకాశాలను అందుకోలేకపోతున్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అలాంటి వారికి ఆర్థికంగా సాయం అందించాలని నిర్ణయించింది.
తొలిఏడాది 7 వేల మందికి లబ్ది
రాష్ట్ర యువత సురక్షితంగా, చట్టబద్ధంగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాల్లో చేరేందుకు ప్రభుత్వం తోడ్పాటు అందిస్తుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7 వేల మందికి ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నేరుగా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలకు వెళ్లే 5 వేల 880 మందికి విదేశీ భాషల్లో ప్రావీణ్యం అవసరమైన ఉద్యోగాలకు వెళ్లే 1,120 మందికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. అభ్యర్థుల ఆసక్తి, విద్యార్హతలు, వృత్తి నైపుణ్యాలు, విదేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు ఆధారంగా కేటగిరీలను నిర్ధారిస్తారు.
విదేశీ ఉద్యోగాలకు వెళ్లే అభ్యర్థులను రెండు కేటగిరీలుగా విభజించారు. విదేశీ భాషల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ, పరీక్షలు అవసరం లేకుండా నేరుగా ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారిని మొదటి కేటగిరీలో చేర్చారు. వీరికి వీసా, విమాన ప్రయాణ ఖర్చుల నిమిత్తం గరిష్ఠంగా లక్ష రూపాయల వరకు వ్యయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అందులో 50 శాతం వరకు గరిష్ఠంగా 50 వేల రూపాయల వరకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ అందిస్తుంది. ఆయా దేశాల భాషల్లో ప్రావీణ్యం అవసరమైన ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారిని రెండో కేటగిరీలో చేర్చారు. ఈ కేటగిరీలో గరిష్ఠంగా మూడున్నర లక్షల రూపాయల వరకు వ్యయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ఎవరికి వర్తిస్తుందంటే?
నిర్మాణ, మౌలిక సదుపాయాలు, తయారీ పరిశ్రమలు, ఆటోమొబైల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్, వైద్య సహాయక సేవలు, హోటళ్లు, పర్యాటకం, మరమ్మతులు, నిర్వహణ, గృహ, వ్యక్తిగత సేవల రంగాల్లో ఉద్యోగాలకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. విదేశీ ఉద్యోగ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలు, ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు, ప్రభుత్వాల మధ్య కార్మిక ఉపాధి ఒప్పందాల ద్వారా ఉద్యోగావకాశాలను విస్తరించనున్నారు. అభ్యర్థులు 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయసులో ఉండాలి. ఆయా దేశాలు, ఉద్యోగ సంస్థల నిబంధనలకు అనుగుణంగా వయోపరిమితిలో మార్పులు ఉంటాయి. అభ్యర్థులు ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు తెలంగాణలో చదివి ఉండాలి. ఐటీఐ అర్హతతో ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారు తెలంగాణలోని గుర్తింపు పొందిన సంస్థల్లో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
నిబంధనలు
- సంబంధిత వృత్తిలో కనీసం రెండేండ్ల పని అనుభవం
- చేసుకునే నాటికి పాస్పోర్టు గడువు కనీసం ఆరు నెలలు ఉండాలి
- ఉద్యోగ సంస్థలు నిర్దేశించిన వైద్య పరీక్షల్లో అర్హత సాధించాలి
- ఒక కుటుంబంలో ఒక్కరికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది
- మొత్తం లబ్ధిదారుల్లో మహిళలకు కనీసం మూడో వంతు, దివ్యాంగులకు 5 శాతం
- తగినంత మంది అర్హులు లేకపోతే రాష్ట్రస్థాయి కమిటీ ఆమోదంతో ఇతరులకు కేటాయింపు
- టామ్కామ్ ప్రత్యేక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి
- ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు లేదా ఆహార భద్రత కార్డు, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, పాస్పోర్టు ఇతర ధ్రువపత్రాలు
- అభ్యర్థుల బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ అనుసంధానమై ఉండాలి.
- ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరించరు.
ఎంపిక విధానం
ఆన్లైన్లో అందిన దరఖాస్తుల ప్రాథమిక జాబితాను జిల్లా ఉపాధి కల్పన అధికారి రూపొందిస్తారు. ఆర్డీవో లేదా తహసీల్దార్ దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తారు. అదనపు పత్రాలు అవసరమైతే అభ్యర్థులకు సమాచారం అందిస్తారు. జిల్లాస్థాయి కమిటీ అర్హులను గుర్తించి రాష్ట్రస్థాయి కమిటీకి సిఫారసు చేస్తుంది. రాష్ట్రస్థాయి కమిటీ తుది జాబితాను ఆమోదిస్తుంది. దరఖాస్తుల గడువు ముగిసిన లేదా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన 30 రోజుల్లో లబ్ధిదారుల ఎంపిక పూర్తి చేస్తారు. మొదటి కేటగిరీ అభ్యర్థులు విదేశీ ఉద్యోగ సంస్థ నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూలో ఎంపిక కావాలి.
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నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - టామ్కామ్ ద్వారా విదేశీ అవకాశాలు