'ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్' కొత్త జీవోలు సరే - ఆలస్యమైతే పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్న ప్రైవేటు కళాశాలలు
సుమారు రూ.8600 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు - ఆందోళనలో ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యాలు - ఫీజు రియింబర్స్మెంట్పై ప్రభుత్వం కొత్త జీవోలు - ఏడాదికి మూడు సార్లు నిధుల విడుదలకు నిర్ణయం
Published : June 13, 2026 at 4:29 PM IST
Telangana Fees Reimbursement : ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అంశంపై ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. ఇకపై నేరుగా విద్యార్థుల అకౌంట్కే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ మొత్తాన్ని వేయనున్నట్టు స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థి దరఖాస్తు చేసుకున్న తేదీకి అనుగుణంగా ఎప్పటిలోపు నిధులు విడుదల చేస్తారన్న అంశంపైనా నిర్ణీత షెడ్యూల్ని సైతం విడుదల చేసింది. ఇకపై ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విషయంలో ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా స్పష్టమైన విధానాలు అవలంబిస్తున్నట్టు పేర్కొంది.
పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అందించటమే లక్ష్యంగా సర్కారు తీసుకువచ్చిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకంపై గత కొంతకాలంగా అటు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, కళాశాలల యాజమాన్యాల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ప్రభుత్వం కొత్త జీఓలతో చెక్ పెట్టింది. విద్యార్థులు, కళాశాలల యాజమాన్యాలకు కాస్త ఊరట కలిగిస్తూ జీఓ నెం 8, జీఎం నెం 9 తీసుకొచ్చింది. వీటి ద్వారా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లో కొత్త విధానం అమలు చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. మరి ఇవి ఏ మేరకు మేలు చేస్తాయి? ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై ఇంత పెద్ద చర్చ జరగటానికి ఉన్న కారణాలేమిటి అనే అంశాలను తెలుసుకుందాం.
యజమాన్యాలకు ఊరటనిచ్చిన ప్రభుత్వ జీవో : అందరికీ నాణ్యమైన, సమాన విద్యా అవకాశాలు ఉండాలన్న లక్ష్యంతో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి సమయంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టారు. నాటి నుంచి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని కొనసాగిస్తోంది. గత ఐదేళ్లుగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల కావటం లేదంటూ పలుమార్లు ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఆందోళన బాట పట్టాయి. ఇప్పటికే సుమారు రూ.8600 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఉన్నాయని ఇక 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి జీరో ఫీజుతో విద్యార్థులు కళాశాలలకు వస్తే తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందంటూ కోర్టు మెట్లెక్కాయి. దీంతో అటు విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొన్న పరిస్థితి.
ఈ ఏడాది ఇంజినీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం అయ్యే నాటికి ఈ అంశంపై స్పష్టత వస్తుందా అనే అంశం సర్వత్రా చర్చనీయమైంది. ఒక వేళ ప్రభుత్వం పట్టు వీడకపోతే జీఓ నెంబర్ 7ని కొనసాగిస్తే ఏంటి పరిస్థితి అని విద్యార్థులు ఆందోళన చెందారు. కోర్టు నెల 24న ఇదే అంశంపై హియరింగ్ ఉండటంతో కోర్టు ఏం చెబుతుందని కళాశాలలు ఆందోళన చెందాయి. అయితే ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతూ ప్రభుత్వం కొత్త జీవోలను తీసుకొచ్చింది. జీఓ నెంబర్ 8, 9లను విడుదల చేసింది.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నేరుగా విద్యార్థి ఖాతా : ఎంతో కాలంగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కి సంబంధించిన ఫీజుల విడుదల అంశంపై ప్రభుత్వం కొత్త జీవోల ద్వారా స్పష్టత ఇచ్చింది. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ ఇకపై ఏడాదికి మూడు సార్లు నిధులను విడుదల చేసేలా షెడ్యూల్ని విడుదల చేసింది. విద్యార్థి అడ్మిషన్లు తీసుకున్న సమయం ఆధారంగా ఏ విద్యార్థికి ఎప్పుడు ఫీజు అందుతుందో స్పష్టత ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో పాటు ఇప్పటి వరకు కళాశాలల అకౌంట్లో వేస్తున్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ డబ్బును ఇకపై నేరుగా డీబీటీ విధానంలో విద్యార్థి ఖాతాలోనే వేయనుంది. 2026 - 27 విద్యా సంవత్సరం నుంచే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులందరికీ ఈ కొత్త రూల్స్ వర్తించనున్నాయి.
జీఓ నెంబర్ 7ని రద్దు : వాస్తవానికి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ లోనే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అంశంపై ప్రభుత్వం జీఓ నెంబర్ 7ని తీసుకువచ్చింది. అయితే అందులో నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సొమ్ము వేస్తామని ప్రకటించింది. కానీ ఎప్పటిలోగా నిధులు విడుదల చేస్తారన్న అంశం స్పష్టం చేయకపోవటంతో ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఆ జీఓను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇక ఇటీవలే ఇంజినీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ సైతం విడుదల కావటంతో సర్కారు జీఓ నెంబర్ 7ని రద్దు చేస్తూ కొత్త నిబంధనలతో కూడిన జీఓ 8,9ని విడుదల చేసింది.
"లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. గతంలో కోర్టు ఈ విషయంలో నేరుగా విద్యార్థుల నుంచే ఫీజును తీసుకోవాలని తెలిపింది. దీనిపై ప్రభుత్వం స్పందించి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రెగ్యులర్గా వేస్తామని తెలిపింది. దానికి అనుగుణంగా గవర్నమెంట్ ఈ జీవోలను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం విద్యార్థులకు మూడు విడుతలుగా ఫీజు విడుదల చేస్తామని తెలిపింది.ఈ జీవో ముఖ్య ఉద్దేశం స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి కాలేజీలు ఫీజు తీసుకోకుండా ప్రభుత్వమే వీలైనంత త్వరగా విడుదల చేస్తుంది" - బాలకిష్టారెడ్డి, ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్
మూడు విడతలుగా ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ : ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ అంశంపై ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త జీఓల ప్రకారం, ఈ ఏడాది నుంచి విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్న గడువును ఆధారంగా మూడు విడతలుగా నిధులను విడుదల చేయనుంది. మొదటి విడతలో అంటే ఏప్రిల్1 నుంచి జూలై 31 మధ్య అడ్మిషన్లు పొంది ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఆగస్టు 15న ఫీజులు విడుదల చేయనుంది. ఆగస్టు 1 నుంచి నవంబర్ 30 లోపు అప్లై చేసుకున్న వారికి రెండో విడతగా డిసెంబర్ 30న డబ్బును జమచేయనుంది. ఇక డిసెంబర్ 1 నుంచి జనవరి 31 లోపు దరఖాస్తు చేసిన వారికి ఫిబ్రవరి 28న ఫీజు మొత్తాన్ని అకౌంట్లో వేస్తారు.
మెయింటెనెన్స్ ఫీజులు ఖరారు : ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో లేట్ అడ్మిషన్లు పొందిన వారికి దరఖాస్తు చేసిన 75 రోజుల్లోపు నిధులు విడుదల చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. దీంతోపాటు హాస్టల్ ఖర్చులు, ఇతర అవసరాల కోసం ఇచ్చే మెయింటెనెన్స్ ఫీజు రేట్లను కూడా ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. వృత్తి విద్యా కోర్సులు, పీజీ విద్యార్థులు కళాశాల అనుబంధ హాస్టల్లో ఉంటే నెలకు 1,500, డే స్కాలర్లకు 650 చొప్పున అందించనుంది. డిగ్రీ విద్యార్థులకు హాస్టల్లో ఉంటే 1,000, డే స్కాలర్లకు 500 చొప్పున పది నెలల పాటు ఈ మొత్తాన్ని ఇవ్వనుంది.
ఫీజు కట్టకపోతే కఠిన శిక్షలు : ఆధార్ లింకైన అకౌంట్లో ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ పడిన వారం రోజుల్లోపు విద్యార్థులు ఆ డబ్బును కళాశాలలకు ఫీజులు చెల్లించాలని తెలియజేసింది. ఒకవేళ ఆ డబ్బులను విద్యార్థులు కాలేజీకి కట్టకపోతే వారిపై రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ కింద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చి చెప్పింది. ఫీజు చెల్లిస్తేనే మిగతా మెయింటెనెన్స్ డబ్బులు విద్యార్థి అకౌంట్కి వేస్తామని పేర్కొంది. అయితే గతానికి భిన్నంగా ఇకపై ఫీజు రియింబర్స్మెంట్కి సంబంధించి ఏడాది పొడవునా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఏడాది ఫీజు ఒకేసారి చెల్లించేలా ప్రభుత్వం బోధన రుసుముల నిబంధనలు జారీచేసింది.
విద్యార్థుల వివరాలు ఈ పాస్ పోర్టల్లో : కుటుంబ వార్షికాదాయం 2.5 లక్షల్లోపు ఉండి, రాష్ట్రంలో నివాసం ఉంటున్నవారే అర్హులని తేల్చింది. ఈ పాస్ పోర్టల్ లో వచ్చే ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంటుందని దాని ద్వారా విద్యార్థుల సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించనున్నట్టు పేర్కొంది. అయితే తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలతో అక్రమంగా బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలు పొందినట్టు తేలితే మాత్రం ఆ మొత్తాన్ని విద్యార్థి నుంచి రికవరి చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. ఈ బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాల పై ప్రభుత్వం సోషల్ ఆడిట్ చేస్తుందని ఏడాదికోసారి మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయుల్లో 10 శాతం విద్యా సంస్థలు, విద్యార్థుల దరఖాస్తులు, హాజరు, అర్హతలను పరిశీలిస్తుందని నిబంధనల్లో పేర్కొంది. విద్యాసంస్థలు ఆధార్ ఆధారిత హాజరు వ్యవస్థ అమలు చేయడంతోపాటు ఆ వివరాలు ఈ పాస్ పోర్టల్లో పొందు పరచాలని తేల్చింది.
నిధుల విడుదల ఆలస్యం చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి : డీబీటీ విధానం అమలు వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ వాటాని సద్వినియోగం చేసుకున్నట్టు అవుతుందని ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందని సర్కారు అంచనా వేస్తోంది. అయితే కొత్తగా సర్కారు తీసుకువచ్చిన జీఓలను విద్యార్థి ఖాతాకే నేరుగా ఫీజు మొత్తాన్ని చెల్లించాలన్న నిర్ణయాన్ని ప్రైవేటు కళాశాలల యాజమాన్యాలు స్వాగతిస్తున్నప్పటికీ గతంలోనూ ప్రభుత్వం నిబంధనలు రూపొందించింది. కానీ వాటిని సక్రమంగా అమలు చేయాలేదన్న ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఫీజు చెల్లింపుల తేదీలను ప్రకటించటం ఊరట కలిగిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత నిధుల విడుదల ఆలస్యం చేస్తే పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికి వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ఆలోచిస్తున్నారు.
అందుకే నిబంధనల అమలుపై ప్రభుత్వం కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తుందన్న హామీ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి. మరోవైపు గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న సుమారు 8600 కోట్ల బకాయిలను ఎప్పటిలోగా విడుదల చేస్తారు, అందుకు ఎలాంటి విధానాలను అవలంభిస్తారన్న అంశాలపైనా స్పష్టత ఇవ్వాలని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ హయ్యర్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్ ఎఫ్ఏటీహెచ్ఐ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విద్యార్థులే చెల్లించారా? - స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకోవాలి