విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించే వారికి గుడ్న్యూస్ - ఫాల్ సీజన్ నుంచి స్కాలర్షిప్ల పెంపు
'విదేశీ విద్య’ స్కాలర్షిప్ల సంఖ్యను 1,900కు పెంచిన ప్రభుత్వం - దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తున్న సంక్షేమశాఖలు - ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ పరిధిలో 19న ముగియనున్న గడువు
Published : November 16, 2025 at 11:27 AM IST
Overseas Education Scholarships : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు పెంచిన విదేశీ విద్య ఉపకార వేతనాల (స్కాలర్షిప్ల) అమలుకు సంక్షేమశాఖలు సిద్ధమయ్యాయి. గతంలో ఇది సంవత్సరానికి 1,110గా ఉండేది. కానీ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆ సంఖ్యను 1,900కి పెంచింది. దీనికి అనుగుణంగా సంక్షేమశాఖలు దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రారంభించాయి. ఎస్టీ, బీసీ సంక్షేమశాఖలు ఇప్పటికే దరఖాస్తులను స్వీకరించగా, ఎస్సీ విద్యార్థుల దరఖాస్తు గడువు ఈ నెల 19తో ముగియనుంది. మొత్తం ఈ ఉపకార వేతనాల్లో బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకే 1000 వరకు దక్కనున్నాయి.
ఈ పథకం కింద బడుగు, బలహీన, వెనుకబడినవర్గాలు, పేద విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాలలో పీజీ, పీహెచ్డీ చదువుకునేందుకు ప్రభుత్వం రూ.20 లక్షల చొప్పున స్కాలర్షిప్, అలాగే విమాన ఛార్జీలు కూడా చెల్లిస్తోంది. ఆశావహుల సంఖ్య ఏటేటా పెరుగుతుండటంతో ఇటీవల ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ల సంఖ్యను పెంచింది. తాజాగా ఈ పెంపును ఫాల్ సీజన్ (ఆగస్టు/సెప్టెంబరు ప్రవేశాలు)నుంచే అమలు చేయాలని సంక్షేమశాఖలు నిర్ణయించాయి.
60 శాతం మార్కులొచ్చినా : ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమశాఖల్లో గతంలో స్కాలర్షిప్లు పొందేవారి సంఖ్య తక్కువగా, అర్హులైన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండేది. తాజాగా ఆ సంఖ్య పెంచడంతో పోటీ తక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. దరఖాస్తుల పరిశీలన అనంతరం మొదటి ఎంపికలో అర్హత మార్కుల పరిమితిని కొంత తగ్గించి ఎక్కువ మందికి లబ్ధి చేకూర్చాలని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఎస్సీ విద్యార్థుల ప్రవేశాల సంఖ్యను 210 నుండి 500కు పెంచింది. ఈ నేపథ్యంలో మొదటి ఎంపికలో 60 శాతానికిపైగా మార్కులు వచ్చినవారికీ చోటు దక్కే అవకాశాలుంటాయని సంక్షేమశాఖ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
బీసీ విద్యార్థుల నుంచి కొనసాగనున్న డిమాండ్! : బీసీ సంక్షేమశాఖ పరిధిలో డిమాండ్ అలాగే కొనసాగనుంది. ప్రతి సంవత్సరం స్ప్రింగ్, ఫాల్ సీజన్లను 6-7 వేల వరకు దరఖాస్తులు అందుతాయి. గతంలో 300 మందికి ఉపకార వేతనాలు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఈ సంఖ్యను 700కి పెంచడంతో అదనంగా మరి కొందరికి దక్కే అవకాశాలున్నా కూడా డిమాండ్ అలాగే కొనసాగుతుందని బీసీ సంక్షేమశాఖ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. గతంలో బీసీ స్కాలర్షిప్ల్లో ఈబీసీ విద్యార్థులకు 5% కోటా కింద 15 సీట్లు దక్కేవి. ఈ సంవత్సరం నుంచి వారికి ప్రత్యేకంగా 200 ఉపకార వేతనాలు కేటాయించడంతో భారీ ఉపశమనం లభించనుంది.
గిరిజన సంక్షేమశాఖ పరిధిలో : ప్రభుత్వం గిరిజన సంక్షేమశాఖ పరిధిలో విదేశీ విద్య స్కాలర్షిప్ల సంఖ్యను 100 నుంచి 200కి పెంచింది. స్ప్రింగ్, ఫాల్ సీజన్లకు 100 మందిని చొప్పున ఎంపిక చేయాలి. ఉపకార వేతనాల సంఖ్య పెంచాలని ప్రభుత్వానికి గిరిజన సంక్షేమశాఖ గతేడాది ప్రతిపాదనలు పంపించింది. ప్రాథమిక అనుమతి రావడంతో అదనంగా రాష్ట్ర స్థాయి ఎంపిక కమిటీ 100 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేసింది. వారికి ఉపకార వేతనాలు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించింది. 200 పరిమితి దాటిన తర్వాత ఇంకా అర్హులుంటే సీఎం ప్రత్యేక అనుమతితో మంజూరు చేయించాలని భావిస్తున్నారు. ఇక మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖలో ఉపకార వేతనాల సంఖ్య 500గానే కొనసాగుతుంది.
