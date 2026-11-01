ఎమ్మార్పీ దాటితే కఠిన చర్యలు - బియ్యం ధరలను ఫిక్స్ చేసిన సర్కార్
Rice Prices in Telangana : బియ్యం వ్యాపారులు ఇష్టారాజ్యంగా ధరలను పెంచి, విక్రయిస్తుండటంతో ప్రభుత్వం వాటి ధరలను నిర్ణయించింది. అంతకు మించి అమ్మితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వ్యాపారులను హెచ్చరించింది.
Published : November 1, 2026 at 7:37 AM IST
ఎల్నినో సాకుతో బియ్యం వ్యాపారులు ఇష్టారీతిన పెంచుతున్న ధరలకు కల్లెం వేసేలా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు రైస్ మిల్లర్లు, హోల్సెల్ వ్యాపారులతో చర్చల అనంతరం, బియ్యం రకాలను బట్టి ధరలను నిర్ణయించింది. ధరలు వినియోగదారులకు తెలియజేసేందుకు ప్రత్యేక బ్యానర్ను ఏర్పాటుచేయాలని ఆదేశించింది. నిర్ణయించిన ఎమ్మార్పీ కంటే అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.
బియ్యం ధరలు ఖరారు
బియ్యం అక్రమ నిల్వలు, కృత్రిమ కొరతతో ధరల్ని అడ్డగోలుగా పెంచుతున్న రైస్మిల్లర్లు, బియ్యం ట్రేడర్లను దారిలోకి తెచ్చేందుకు పౌరసరఫరాలశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొద్దిరోజులుగా అధికారులు తనిఖీలు చేస్తుండగా రైస్మిల్లర్లు, ట్రేడర్లతో సమావేశమై వినియోగదారులకు అమ్మాల్సిన ధరల్ని ఖరారు చేసింది. అంతకు మించి ఎక్కువ రేట్లకు విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. వినియోగదారులకు నాణ్యమైన బియ్యాన్ని సరసమైన ధరలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ తరహా చర్యలు తీసుకుంది.
బీపీటీ బియ్యానికి కిలో రూ.66 మించకుండా
ప్రస్తుతం బియ్యం వ్యాపారులు మేలు రకం సన్న బియ్యాన్ని కిలోకు రూ.75 నుంచి రూ.95 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి నిర్వహించిన సమావేశంలో, బియ్యం ధరల్ని నియంత్రించేలా తనిఖీలను ముమ్మరం చేయాలన్నారు. బీపీటీ బియ్యం ధరను కిలోకు రూ.66 మించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో 26 కిలోల బ్యాగ్ ప్యాక్లలో విక్రయించే బియ్యం రకాల వారీగా గరిష్ఠ చిల్లర ధరలు నిర్ణయించారు.
రేట్లను బ్యానర్పై ప్రదర్శించాలి
హెచ్ఎంటీ, జేఎస్ఆర్ రకాలను కిలో రూ.79, ఆర్ఎన్ఆర్, తెలంగాణ సోనాలు కేజీకి రూ.74 చొప్పున అలాగే బీపీటీ, కేఎన్ఎం వంటి రకాలైతే కిలోకు రూ.66 కు విక్రయించాలని స్పష్టం చేశారు. గరిష్ఠ చిల్లర ధరలు వినియోగదారులకు తెలియజేసేలా బియ్యం మిల్లులు, హోల్సేల్ రిటైల్ బియ్యం విక్రయ కేంద్రాల్లో బ్యానర్లను ఏర్పాటు చేయాలని పౌరసరఫరాల శాఖ ఆదేశించింది. నిర్ణయించిన ఎమ్మార్పీ కంటే అధిక ధరలకు బియ్యం విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది.
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