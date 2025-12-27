మూడు కార్పొరేషన్లుగా మహా నగరం - రాష్ట్రానికే మణిహారం
జీహెచ్ఎంసీ పాలకమండలి గడువు పూర్తయ్యాక విభజన - జోన్లు, సర్కిళ్ల పునర్ వ్యవస్థీకరణ చేపట్టిన సర్కారు - మూసీకి దక్షిణం వైపున 4, ఉత్తరాన 8 మున్సిపల్ జోన్లు
Published : December 27, 2025 at 11:33 AM IST
GHMC Divisions Reorganization Issue : బృహత్ నగరం తాత్కాలికమే. రెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో ఏర్పాటైన విశాల నగరం హైదరాబాద్. త్వరలోనే మూడు భాగాలుగా ఏర్పాటు కానుంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పాలక మండలి గడువు పూర్తయ్యాక ఈ విభజన ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోన్లు, సర్కిళ్ల పునర్ వ్యవస్థీకరణ ప్రక్రియ చేపట్టింది. మూసీ నదికి దక్షిణం వైపున నాలుగు జోన్లు, ఉత్తరాన 8 జోన్లను ఏర్పాటు చేసింది.
నాలుగు జోన్లకో కార్పొరేషన్ : బాహ్య వలయ రహదారి (ఓఆర్ఆర్) వరకు ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటినీ కలిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీసీయూఆర్ (తెలంగాణ అర్బన్ కోర్ రీజియన్)గా అభివర్ణించింది. రాజధానిలో పట్టణీకరణ శరవేగంగా జరుగుతున్నందున అన్ని ప్రాంతాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చి ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధిని సాధించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మూసీకి దక్షిణాన ఉన్న నాలుగు జోన్ల వరకు జీహెచ్ఎంసీని పరిమితం చేసి, ఉత్తరం వైపున భాగాన్ని రెండు మహానగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశం ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. సైబరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పేర్లతో ఆయా నగరపాలక సంస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వద్ద జరిగిన ఓ సమావేశంలో చర్చ జరగడం గమనార్హం.
A New Dawn in the History of GHMC !— GHMC (@GHMCOnline) December 26, 2025
As #Hyderabad scales new heights as a metropolitan city, urban governance is evolving to stay closer to citizens and stronger on the ground. In this direction, the Government has undertaken a landmark reorganisation of GHMC, reinforcing… pic.twitter.com/6TW6eTO6EC
పాలకమండలి గడువు పూర్తయ్యాకే : పాలకమండలి గడువు వచ్చే ఫిబ్రవరి 10తో ముగుస్తుంది. తర్వాత 300 డివిజన్లను మూడు భాగాలుగా చేసే ప్రక్రియ మొదలుకానుంది. మార్చి లేదా ఏప్రిల్లో ఎన్నికలు ఉంటాయనే ప్రచారం జోరుగా జరుగుతోంది. జులై నాటికి నిర్వహించకపోతే 2027 వరకు జరిగే అవకాశం ఉండదని సంబంధిత అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. జనగణన పూర్తవుతుందని, కొత్త జనాభా లెక్కల ప్రకారం పునర్విభజన చేపట్టి ఎన్నికలకు వెళ్లే అవకాశం ఉందంటుని చెబుతున్నారు.
4 వేల ఫిర్యాదుల తిరస్కరణ : వంద, రెండు వందలు కాదు. ఏకంగా 4 వేలకుపైగా ఫిర్యాదులు ఈ సమస్యపై బుట్ట దాఖలయ్యాయి. డివిజన్లు పెంచండి, హద్దులు మార్చండంటూ రాజకీయ నేతలు, శివారు ప్రాంత ప్రజలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులను జీహెచ్ఎంసీ నిర్మొహమాటంగా తిరస్కరించడం పట్ల ఆందోళన నెలకొంది. అందులో 90 శాతం అర్జీలు వేర్వేరు రాజకీయ పార్టీల నేతలవి కావడం గమనించాల్సిన విషయం. ముందుగా నిర్ణయించుకున్నట్లుగానే డివిజన్ల పునర్విభజనను పూర్తి చేశారనే విమర్శలు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి. జనాభా, విస్తీర్ణం దృష్ట్యా సమతూకం పాటించలేదని కొంతమంది గగ్గోలు పెడుతున్నారు.
నిర్ణయం తీసుకున్నారిలా..
వచ్చిన ఫిర్యాదులు : 5,935
పూర్తిగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నవి : 1,127
కొంతమేర పరిగణించినవి : 516
తిరస్కరించినవి : 4,292 (మొత్తం ఫిర్యాదుల్లో 72.31 శాతం)
ప్రతిపాదిత జోన్లు, డివిజన్లు
హైదరాబాద్ జోన్
- శంషాబాద్ : 17
- రాజేంద్రనగర్ : 29
- చార్మినార్ : 25
- ఎల్బీనగర్ : 24
సికింద్రాబాద్ జోన్
- సికింద్రాబాద్ : 28
- కుత్బుల్లాపూర్ : 27
- మల్కాజిగిరి : 26
- ఉప్పల్ : 24
సైబరాబాద్ జోన్
- శేరిలింగంపల్లి : 26
- ఖైరతాబాద్ : 25
- గోల్కొండ : 26
- కూకట్పల్లి : 23
మున్సిపల్ జోన్లు, డివిజన్ల కొత్త మ్యాప్ను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విడుదల చేసింది. నగర పౌరులు, ప్రజా ప్రతినిధుల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాలు, సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకొని తుది నోటిఫికేషనుకు అనుగుణంగా 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు, 300 వార్డుల సరిహద్దులతో కూడిన మ్యాప్ను జీహెచ్ఎంసీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఐదు జిల్లాలు, 47 మండలాలు, 311 గ్రామాల సరిహద్దులను కలుపుతూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు విస్తరించిన మ్యాప్ను నగర ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్పొరేషన్ : 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనంతో, జీహెచ్ఎంసీ అధికార పరిధి 650 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి 2,053 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. దీంతో రూ. 1.34 కోట్లకు పైగా జనాభాకు సేవలు అందించనున్న దేశంలోనే అతిపెద్ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్గా జీహెచ్ఎంసీ అవతరించింది. దీని ద్వారా ప్రజాప్రాతినిధ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం, పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం, తద్వారా విస్తరించిన పట్టణ ప్రాంతాల్లో పౌర సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడం లక్ష్యంగా జీహెచ్ఎంసీ పనిచేయనుంది.
ఈ విస్తరణతో జీహెచ్ఎంసీ పరిధితో సరిపడా భూలభ్యత, రవాణా, నివాసం, వర్షపు నీటి పారుదల, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి అంశాల్లో సమగ్ర మెట్రోపాలిటన్ ప్రణాళికలు అమలు చేసే అవకాశం లభించనుంది. అలాగే కొత్తగా విలీనమైన ప్రాంతాలకు జీహెచ్ఎంసీ నిధులు, సాంకేతిక నైపుణ్యం, పారిశుధ్యం, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, ప్రజారోగ్యం, దోమల నివారణ, అత్యవసర సేవలు వంటి ప్రామాణిక పౌర సేవలు మరింత మెరుగ్గా అందనున్నాయి. ప్రపంచస్థాయి మెట్రోపాలిటన్ నగరంగా హైదరాబాద్ను తీర్చిదిద్దే దిశగా ఇది కీలక ఘట్టమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
