రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్ల బదిలీ - హైదరాబాద్ సీపీగా మహేశ్ భగవత్
Hyderabad New CP Mahesh Bhagwat : రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్లను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. హైదరాబాద్ సీపీగా మహేశ్ భగవత్ను నియమించింది.
రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్లు బదిలీ (ETV Bharat)
Published : November 12, 2026 at 5:08 PM IST
రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్లు బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. హైదరాబాద్ సీపీగా మహేశ్ భగవత్ నియామకం అయ్యారు. ఫైర్, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ డీజీగా సజ్జనర్ బదిలీ అయ్యారు.
- హైదరాబాద్ సీపీగా మహేశ్ భగవత్
- ఫైర్, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ డీజీగా సజ్జనర్
- ఎస్పీఎఫ్ డీజీగా సజ్జనర్కు అదనపు బాధ్యతలు
- ఆర్టీసీ వైస్ఛైర్మన్, ఎండీగా అనిల్కుమార్
- జైళ్ల శాఖ డీజీగా స్వాతి లక్రా
- ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ డీజీగా సౌమ్య మిశ్రా
- పౌరసరఫరాల కమిషనర్గా నాగిరెడ్డి
- ఏసీబీ డీజీగా చారు సిన్హా
- ట్రైనింగ్ అదనపు డీజీపీగా సంజయ్కుమార్ జైన్
- గ్రేహౌండ్స్, అక్టోపస్ డీజీపీగా విక్రమ్సింగ్ మాన్
- ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, రోడ్, రైల్ సేఫ్టీ బ్యూరో డైరెక్టర్గా స్టీఫెన్ రవీంద్ర
- అదనపు డీజీపీ(లా అండ్ ఆర్డర్)గా అకున్ సబర్వాల్
- ఏసీబీ డైరెక్టర్గా ఎస్.చంద్రశేఖర్రెడ్డి
- మల్టీజోన్-1 ఐజీపీగా కార్తికేయ
- రైల్వేస్ ఐజీపీగా కె.రమేశ్నాయుడు
- టీజీ-టీమార్స్లో జాయింట్ డైరెక్టర్(రోడ్ సేఫ్టీ)గా జోయల్ డేవిస్
- జోన్-7 డీఐజీగా జి.చందనదీప్తి