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రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్‌ల బదిలీ - హైదరాబాద్ సీపీగా మహేశ్​ భగవత్

Hyderabad New CP Mahesh Bhagwat : రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్‌లను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. హైదరాబాద్‌ సీపీగా మహేశ్‌ భగవత్​ను నియమించింది.

IPS OFFICERS TRANSFERS IN TG
రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్‌లు బదిలీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2026 at 5:08 PM IST

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రాష్ట్రంలో 21 మంది ఐపీఎస్‌లు బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. హైదరాబాద్‌ సీపీగా మహేశ్‌ భగవత్ నియామకం అయ్యారు. ఫైర్, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ డీజీగా సజ్జనర్ బదిలీ అయ్యారు.

  • హైదరాబాద్‌ సీపీగా మహేశ్‌ భగవత్
  • ఫైర్, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ డీజీగా సజ్జనర్
  • ఎస్పీఎఫ్‌ డీజీగా సజ్జనర్‌కు అదనపు బాధ్యతలు
  • ఆర్టీసీ వైస్‌ఛైర్మన్, ఎండీగా అనిల్‌కుమార్‌
  • జైళ్ల శాఖ డీజీగా స్వాతి లక్రా
  • ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ డీజీగా సౌమ్య మిశ్రా
  • పౌరసరఫరాల కమిషనర్‌గా నాగిరెడ్డి
  • ఏసీబీ డీజీగా చారు సిన్హా
  • ట్రైనింగ్‌ అదనపు డీజీపీగా సంజయ్‌కుమార్‌ జైన్
  • గ్రేహౌండ్స్, అక్టోపస్ డీజీపీగా విక్రమ్‌సింగ్ మాన్
  • ట్రాఫిక్ మేనేజ్‌మెంట్, రోడ్, రైల్ సేఫ్టీ బ్యూరో డైరెక్టర్‌గా స్టీఫెన్ రవీంద్ర
  • అదనపు డీజీపీ(లా అండ్ ఆర్డర్)గా అకున్‌ సబర్వాల్
  • ఏసీబీ డైరెక్టర్‌గా ఎస్.చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి
  • మల్టీజోన్-1 ఐజీపీగా కార్తికేయ
  • రైల్వేస్ ఐజీపీగా కె.రమేశ్‌నాయుడు
  • టీజీ-టీమార్స్‌లో జాయింట్‌ డైరెక్టర్‌(రోడ్ సేఫ్టీ)గా జోయల్ డేవిస్
  • జోన్-7 డీఐజీగా జి.చందనదీప్తి

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IPS OFFICERS TRANSFERS IN TG

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