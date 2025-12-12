ఆపత్కాలంలో ఆపన్న హస్తం - సీఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి అందించే నిధులు భారీగా పెంపు
పేదల ఆరోగ్యానికి ఆసరాగా నిలుస్తున్న సీఎం సహాయనిధి - సీఎంఆర్ఎఫ్ వ్యయానికి సంబంధించిన వివరాలను విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - గత రెండేళ్లలో 3,48,952 మందికి రూ. 1,152.10 కోట్లు విడుదల
Published : December 12, 2025 at 7:51 AM IST
CMRF Increased In Telangana : మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, వాతావరణ ప్రభావం వంటి అనేక కారణాల వల్ల ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అనారోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే చిన్న చిన్న రోగాల చికిత్సకు మినహాయిస్తే హృదయానికి, కాలేయానికి సంబంధించిన వ్యాధులు, ఆపరేషన్లు చేయాల్సిన సందర్భాల్లో చికిత్స చేసుకునేందుకు ఖర్చులు భరించిలేక ప్రజలు అప్పులపాలవుతున్నారు. అప్పుచేశాక వాటిని తీర్చేందుకు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
అయితే తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ రూ.లక్షలు వ్యయం చేయలేక అవస్థలు పడుతున్న పేద కుటుంబాలకు ఇలాంటి సమస్యలనుంచి ఆదుకునేందుకు సీఎం సహాయనిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్) ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ఈ మేరకు సీఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి అందించే నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
రెండేళ్లలో రెట్టింపు సాయం : రోగుల సహయానికి ప్రభుత్వం గతంలో ప్రతి సంవత్సరం సగటున రూ. 450 కోట్లు విడుదల చేసేది. అయితే కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం రూ. 843 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేసింది. గత రెండేళ్లలో మొత్తం 3,76,373 మంది పేద రోగులకు రూ. 1,685.79 కోట్లను పంపిణీ చేసింది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటై రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ నిధి వ్యయానికి సంసంధించిన వివరాలను విడుదల చేసింది.
రెండు రకాలుగా సాయం : 'సీఎంఆర్ఎఫ్' సాయాన్ని రెండు రకాలుగా ప్రభుత్వం ఇస్తోంది. నిమ్స్, ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, ఈఎన్టీ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స కోసం ముందుగా చెల్లింపులు అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వం లేఖను ఇస్తోంది. ఈ లేఖలో మంజూరుచేసిన నగదును చెల్లించకుండానే రోగి చికిత్స పొందవచ్చు. ఇలా గత రెండేళ్లలో 27,421 మందికి రూ. 533.69 కోట్లను మంజూరు చేశారు. ఇక ఏదైనా ప్రభుత్వం లేదా ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన రోగి బిల్లు మొత్తం చెల్లించిన తర్వాత అందులో కొంతభాగాన్ని తరిగి ఇవ్వాలని ఈ నిధికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా రీయంబర్స్మెంట్ కింది 3,48,952 మందికి రూ. 1,152.10 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసే వెసులుబాటు : ఈ సాయం పొందడానికి నేరుగా సీఎంఆర్ఎఫ్ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసే విధానాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. దీనిని వినియోగించుకునేందుకు తెలంగాణ నివాసి అయినట్లుగా ఆధార్, తెలుపు రంగు రేషన్కార్డు కలిగి ఉంటే సరిపోతుంది. వీరు ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, సెల్ఫోన్ నంబరు, వైద్యానికయ్యే ఖర్చుపై ఆసుపత్రి ఇచ్చే అంచనా లేదా అసలు బిల్లులు, డిశ్చార్జి సమ్మరీ, బ్యాంకు పాస్బుక్ మొదటిపేజీని ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలి.
ఆరోగ్యశ్రీ సాయానికి అదనంగా : రోగి నివసించే ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీ, ఎంపీ నుంచి సిఫార్సు లేఖ ఉంటేనే ఈ నిధి నుంచి సాయం విడుదల అవుతుంది. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ప్రజలు పొందే చికిత్సకు ఈ సాయం అదనంగా లభిస్తుంది. దీని పూర్తి వివరాల కోసం సచివాలయంలోని సీఎంఆర్ఎఫ్ కార్యాలయం నం. 040 23455662 నంబరుకు ఫోన్ చేసి పూర్తి సమాచారన్ని తెలుసుకోవచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు.