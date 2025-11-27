50 ఏళ్లుగా కబ్జాకోరల్లో 800 ఎకరాలు - మంత్రి చొరవతో విడిపించిన సర్కారు
ఖమ్మం జిల్లాలో 800 ఎకరాల భూమి కబ్జా - మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి చొరవతో సంబంధిత అధికారుల పరుగులు - రూ.378 కోట్ల విలువైన భూమిని కాపాడిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Published : November 27, 2025 at 9:44 AM IST
TG Govt Seized NSP Lands in Khammam District : ఖమ్మం జిల్లాలో ఐదు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు కాల్వల కోసం సేకరించిన భూములు అవి. ఆ భూములు అన్నీ రాజకీయ నేతల అండతో దోచుకున్నారు. కబ్జాదారులు కొన్నేళ్లుగా ఫలసాయమూ పొందుతున్నారు. రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి, పాలేరు ఎమ్మెల్యే పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి చొరవతో ఇప్పుడు నీటి పారుదల, రెవెన్యూ శాఖల అధికార యంత్రాంగం నాటి దస్త్రాల బూజు దులిపింది.
ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక్క పాలేరు నియోజకవర్గంలోనే సుమారు 800 ఎకరాల భూమి కబ్జాకు గురైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇప్పటికే రూ.378 కోట్ల విలువైన 420.08 ఎకరాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. అయితే ఇందులో 299.08 ఎకరాలు ఖమ్మం నగరం సమీపంలోని పోలేపల్లి గ్రామంలోనే ఉన్నాయి. నేలకొండపల్లిలో 47, ముత్తగూడెం 35, మద్దులపల్లిలో 24, ఏదులాపురంలో 10, తిరుమలాయపాలెం (గ్రామకంఠం)లో 3, బారుగూడెంలో 2 ఎకరాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కాంక్రీటు కరకట్ట నిర్మాణానికి కదలడంతో : ఖమ్మం జిల్లాలో నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు (ఎన్నెస్పీ) కాల్వలు తవ్వి, మట్టి కట్టలు నిర్మించడానికి 1968లో రైతుల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూములను సేకరించింది. కాల్వ నిర్మాణం పూర్తయ్యాక మట్టి తవ్విన ప్రాంతాల్లోని గుంతలను కొందరు పూడ్చివేసి సేద్యపు భూమిగా మార్చుకున్నారు. పట్టా పాసుపుస్తకాలు సైతం పొందారు. స్థిరాస్తి వ్యాపారం ఊపందుకోవడంతో ఇళ్ల స్థలాలుగా విక్రయించడానికి సన్నద్ధం అవుతున్నారు. మరోపక్క, మున్నేరు వరదలతో నదికి ఇరువైపులా ఉన్న ఖమ్మం నగరం, ఏదులాపురం పట్టణ ప్రజలు ఏటా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఈ సమస్య శాశ్వత పరిష్కారానికి ఇరువైపులా కాంక్రీటు కరకట్ట(రిటేనింగ్ వాల్) నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ప్రైవేటు భూములను సేకరించనున్నారు. ఆ భూములు కోల్పోతున్న వారికి పోలేపల్లిలో స్థలాలు పంపిణీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో ఎన్నెస్పీ స్థలాల ఆక్రమణపై విచారణకు మంత్రి పొంగులేటి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కలెక్టర్ అనుదీప్ దురిశెట్టి సారథ్యంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి, మంత్రి ఓఎన్డీ రమేశ్, నీటి పారుదల శాఖ ఈఈ రమేశ్రెడ్డి, అర్బన్, రూరల్ తహసీల్దార్లు రంగంలోకి దిగారు.
భూసేకరణకు అప్పట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన అవార్డు ప్రతులకు సంబంధించిన సుమారు 10 వేల పేజీలను తీక్షణంగా పరిశీలించారు. వాటి ఆధారంగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి కబ్జాకు గురైన ఎన్నెస్పీ, ప్రభుత్వ భూములను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది. వీటిలో 30 ఎకరాలకు గతంలో రెవెన్యూ అధికారులు జారీ చేసిన పట్టాలనూ అధికారులు రద్దు చేశారు. ఖమ్మం రూరల్, నేలకొండపల్లి, తిరుమలాయపాలెం మండలాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న 420.08 ఎకరాల ఎన్నెస్పీ భూముల చుట్టూ రూ.25 లక్షలతో హద్దు రాళ్లను పాతారు.
"ఖమ్మం గ్రామీణ మండలంలోని పల్లెగూడెం, మత్తుగూడెం, ఆరెంపుల, ఎన్నెస్పీ క్యాంపు, వెంకటాయపాలెం గ్రామాల పరిధిలో సుమారు 400 ఎకరాల ఎన్నెస్పీ భూములు ఇంకా కబ్జాలో ఉన్నాయి. వాటినీ త్వరలోనే స్వాధీనం చేసుకుంటాం." - రమేశ్ రెడ్డి, ఈఈ
"పాలేరు నియోజకవర్గంలో ఆక్రమణకు గురైన ఎన్నెస్పీ స్థలాలను పరిరక్షిస్తున్నాం. డిజిటల్ మ్యాపులు రూపొందించి కబ్జాకు గురికాకుండా చూస్తున్నాం. ఇదే స్ఫూర్తితో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ భూముల సంరక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటాం." - పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, మంత్రి
