ETV Bharat / state

తెలంగాణ ఉద్యోగుల పెండింగ్‌ బిల్లుల్లో రూ.713 కోట్లు విడుదల

ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లులకు రూ.713 కోట్లు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - నెలకు రూ.700 కోట్లు విడుదల చేస్తామని గతంలో ఉద్యోగులకు హామీ - ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ, జీపీఎఫ్, సరెండర్ లీవుల బకాయిలు విడుదల

TELANGANA GOVT RELEASED EMPLOYEES PENDING BILLS
TELANGANA GOVT RELEASED EMPLOYEES PENDING BILLS (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Govt Released 713 Crores For Employees Pending Bills : తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్‌ బిల్లుల్లో డిసెంబరుకు సంబంధించిన రూ.713 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాలకు ప్రతి నెల రూ.700 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేస్తామని ఆర్థికశాఖ మంత్రి గతంలో ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఈ నెల నిధులు విడుదల చేయాలని ఆర్థికశాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొన్నేళ్లుగా ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ, జీపీఎఫ్, సరెండర్‌ లీవ్‌లు, అడ్వాన్స్‌లకు సంబంధించిన పెండింగ్‌ బిల్లులు పేరుకుపోవడంతో దాదాపు అవి ఏకంగా రూ.10 వేల కోట్లకు చేరాయి. దీంతో ఉద్యోగ సంఘాలు జూన్‌లో ఆందోళనకు సిద్ధపడటంతో ప్రతి నెలా రూ.700 కోట్ల చొప్పున నిధులు విడుదల చేస్తామని అదే నెలలో ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మొదటిసారి జూన్‌ నెలాఖరులో రూ.183 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు నుంచి ప్రతి నెలా రూ.700 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.

ఇంకా ఇవ్వని కొంతమంది : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా(ట్రెజరీ) నుంచి వేతనాలు అందుకుంటున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వివరాల్లో తేడాలను ఆర్థికశాఖ గుర్తించింది. ఆధార్‌లో ఏ పేరు ఉంటే దానికే వేతనం చెల్లించాలని ఆర్థికశాఖ అన్ని శాఖలను దానికి సంబంధించిన వివరాలు అడిగింది. అక్టోబరు నుంచి శాశ్వత, తాత్కాలిక, కాంట్రాక్టు, పొరుగుసేవలు ఇలా అన్ని రకాల ఉద్యోగుల పేరు, ఆధార్, ఫోన్‌ నంబర్లను సేకరిస్తోంది. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలు ఇంకా కొద్ది మందివి వివరాలు ఇవ్వలేదు. ఈ వివరాల సమర్పణకు ఈరోజుతో గడువు ముగియనుంది. ఇప్పటివరకు అందిన 10 లక్షలకుపైగా ఉద్యోగుల పేర్లను, ఆధార్, ఫోన్‌ నంబర్లను పోల్చి చూడాలని ఆర్థికశాఖ భారత జాతీయ చెల్లింపుల సంస్థ(ఎన్‌పీసీఐ)కు పంపగా మొత్తం 4 లక్షల మంది ఉద్యోగుల ఆధార్‌ కార్డుపై ఉన్న పేరుకు, వేతనం పొందుతున్న రికార్డులో ఉన్న పేరుకు తేడాలున్నట్లు గుర్తించింది.

ఆర్థిక శాఖ వద్ద వివరాలు లేవు : తేడాలున్న ఉద్యోగుల వివరాలన్నింటినీ రాష్ట్ర ఖజానా శాఖకు పంపి వీరందరూ బోగస్‌ ఉద్యోగులని చెప్పలేమని, కొందరి పేర్లు ఒక రికార్డులో ఒక రకంగా, మరో రికార్డులో మరో రకంగా రాసే అవకాశాలున్నాయని, సమగ్రంగా పరిశీలించాలని ఆర్థికశాఖ ఆదేశించింది. ఒకవేళ బోగస్‌ ఆధార్‌ నంబర్లను ఏమైనా సమర్పించారా? అనేది తనిఖీ చేస్తే తెలుస్తుందని స్పష్టం చేసింది. రోజువారీ వేతన ప్రాతిపదికన పనిచేసే తాత్కాలిక, పొరుగుసేవల, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల వివరాలు ఇంతకాలం అసలు ఆర్థికశాఖ వద్ద లేనే లేవు. కేవలం రెగ్యులర్‌ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వివరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మిగిలినవారి వివరాలు ఏ శాఖలో పనిచేస్తే ఆ శాఖ కార్యాలయాల వద్ద మాత్రమే ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ప్రతి యూనివర్సిటీకి స్వయం ప్రతిపత్తి(అటానమస్) ఉంటుంది. వాటి వేతనాలు, అభివృద్ధి, పరిశోధనలకు గ్రాంటు పేరుతో ప్రభుత్వం ఏటా కొంత బడ్జెట్‌ కేటాయిస్తుంది. వీటిని ఎలా ఖర్చుపెడుతున్నారనే వివరాలు ఆర్థికశాఖకు ఏ యూనివర్సిటీ కూడా ఇవ్వడం లేదు.

పలు వర్సిటీల్లో తాత్కాలిక ఉద్యోగుల పేరుతో జీతాలు చెల్లిస్తున్నారు. నిజంగా వారు ఉంటే పేరు, ఆధార్, ఫోన్‌ నంబరును ఈ నెలాఖరుకల్లా సమర్పించాలని ఆర్థికశాఖ కోరింది. ఇలా అడగటం తమ స్వయం ప్రతిపత్తిని ప్రశ్నించడమే? అవుతుందని కొన్ని వర్సిటీలు చెబుతున్నాయి. కానీ ప్రభుత్వం నెలనెలా వేతనాలకు నిధులు విడుదల చేస్తున్నందున ప్రతి కేటగిరీ ఉద్యోగుల వివరాలను ఇవ్వకపోతే ఎలా అని ఆర్థికశాఖ ప్రశ్నలు అడిగింది. వేతనాలు కావాలంటే ఈ నెల 31కల్లా వివరాలు సమర్పించాలని ఆర్థికశాఖ తేల్చి చెప్పింది. ఈ ఆదేశాలపై కొన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేయడంపై పట్ల ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో సింగరేణి - ఉద్యోగులకు జీతాలూ ఇవ్వలేని పరిస్థితి!

ఒకటో తేదీనే జీతాలు ఇస్తున్నందుకా మాపై సమరానికి దిగుతున్నారు? - ఉద్యోగ సంఘాలపై సీఎం ఫైర్

TAGGED:

EMPLOYEES GRATUITY GPF
RS 713 CRORE RELEASED
GOVT EMPLOYEES PENDING BILLS
ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లుల బకాయిలు
TG GOVT RELEASED PENDING BILLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.