సామాజిక మాధ్యమాల్లో విద్వేష ప్రసంగాలకు పదేళ్ల జైలు శిక్ష - బిల్లు తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం

విద్వేషపూరిత ప్రసంగం, ద్వేషపూరిత నేరాల నివారణ చట్టం - 2026 - బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపిన శాసనసభ - సామాజిక మాధ్యమాలు, ఇతర డిజిటల్‌ వేదికల్లో విద్వేష ప్రసంగాల నేపథ్యంలో బిల్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 9:17 AM IST

Updated : March 31, 2026 at 9:22 AM IST

Hate Crimes Prevention Act 2026 Bill : 'తెలంగాణ విద్వేషపూరిత ప్రసంగం, ద్వేషపూరిత నేరాల నివారణ చట్టం- 2026 బిల్లు'ను ప్రభుత్వం సెలెక్ట్‌ కమిటీకి సిఫార్సు చేసింది. ఇటీవలి కాలంలో సామాజిక మాధ్యమాలు, ఇతర డిజిటల్‌ వేదికల్లో విద్వేష ప్రసంగాలకు సంబంధించిన నేరాలు గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ బిల్లును తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ చట్టం కింద నేరాలు చేసిన వారికి ఏడాది నుంచి ఏడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.50 వేల జరిమానా విధించేలా నిబంధనలు రూపొందించింది.

నేరాల నివారణ చట్టం - 2026 బిల్లు : గత కొంతకాలంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో విద్వేష ప్రసంగాలు వేగంగా వ్యాప్తి చెందడం, మతం, కులం, భాషలపై చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తున్న దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'తెలంగాణ విద్వేషపూరిత ప్రసంగం, ద్వేషపూరిత నేరాల నివారణ చట్టం-2026' బిల్లును శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టింది. అయితే సభ్యుల అభ్యంతరాల నేపథ్యంలో బిల్లును సెలెక్ట్‌ కమిటీకి సిఫార్సు చేస్తునట్టు ప్రకటించింది.

బిల్లులో ఏముందంటే? : ఓ వ్యక్తి ఈ తరహా నేరాలు పదే పదే చేస్తే పదేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.లక్ష వరకు జరిమానా విధించడానికి అవకాశం కల్పించింది. విద్వేషాలు అనేవి వ్యక్తులు, వర్గాల మధ్య శత్రుత్వం, ద్వేషం, విభేదాలను పెంచుతూ రాజ్యాంగ విలువల్ని బలహీనపరుస్తున్నాయని ప్రభుత్వం బిల్లులో పేర్కొంది. బిల్లులోని ప్రధాన అంశాలు పరిశీలిస్తే మతం, కులం, లింగ, జన్మస్థలం, నివాసం, వైకల్యం, తెగ, లైంగిక ధోరణితో వ్యక్తుల మధ్య విరోధం, శతృత్వం కలిగించేలా వ్యాఖ్యలు, రాతలు, సంకేతాలు, దృశ్యరూపకం ఎలక్ట్రానిక్‌ మాధ్యమంలో ప్రసారం చేయకూడదు.

ఈ నిబంధనలు వర్తించవు : మరణించిన వ్యక్తుల గురించి విద్వేష వ్యాఖ్యలు చేసినా ఇది వర్తించనుంది. విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు రూపొందించడం, ప్రచురించడం, వ్యాప్తి, ప్రోత్సహించడం, నేరానికి తోడ్పడడం నిషేధం. విజ్ఞాన శాస్త్రం, సాహిత్యం, కళ, అధ్యయనం, వారసత్వ సంపద తదితర ప్రయోజనాల్లో భాగంగా పుస్తకం, కరపత్రం, చిత్ర కళకు ఈ నిబంధనలు మాత్రం వర్తించవు.

తొలిసారి నేరం చేస్తే 7 ఏళ్ల వరకు శిక్ష : అయితే బిల్లులో పొందుపరిచిన అంశాల ప్రకారం తొలిసారి నేరం చేసిన వారికి ఏడాది నుంచి ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్షతో పాటు రూ.50 వేల జరిమానా విధిస్తారు. ఈ చట్టం కింద ఒకసారి న్యాయస్థానంలో నేరారోపణ ఎదుర్కొని, మళ్లీ నేరం చేస్తే పునరావృత నేరస్థుడిగా పరిగణిస్తారు. పదే పదే నేరం చేస్తే పదేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.లక్ష వరకు జరిమానా విధిస్తారు. నేర తీవ్రత ఆధారంగా బాధితులకు పరిహారం అందిస్తారు. ఏదైనా ప్రాంతంలో పాత నేరస్థుడు నేరం చేసే అవకాశమున్నట్లు ముందస్తు సమాచారముంటే శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు స్థానిక ఎగ్జిక్యూటివ్‌ మేజిస్ట్రేట్, స్పెషల్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ మేజిస్ట్రేట్‌ తగిన చర్యలు తీసుకోవచ్చు.

బిల్లు ప్రధాన లక్ష్యాలివే : సంఘం లేదా సంస్థ నేరం చేస్తే దానికి బాధ్యత వహించే వ్యక్తుల మీద చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ చట్టంలో భాగంగా ప్రభుత్వం నియమించిన అధికారి ఎలక్ట్రానిక్‌ మీడియా సహా సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్లు, మధ్యవర్తులు, వ్యక్తి లేక సంస్థల నేర సామగ్రిని తొలగించేందుకు అధికారం కల్పించింది. వ్యక్తులు, సమూహాల మధ్య ద్వేషం, విరోధాలు ప్రేరేపించే ప్రసంగం, సమాచారం వ్యాప్తి, ప్రచురణను అడ్డుకోవడం ఈ తరహా నేరాల పూర్తి స్థాయి నిర్మూలనకు దోహదం చేయనుంది. పదే పదే నేరాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు, ఈ నేరాల వల్ల బాధితులయ్యే వారికి రక్షణ, పరిహారం ఈ బిల్లు ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉండనున్నాయి.

