అన్ని విద్యాసంస్థలు, కాలేజీల్లో తనిఖీలు - బోధన ఫీజులపై ప్రభుత్వ విజిలెన్స్​ విచారణకు ఆదేశం

బోధన ఫీజులపై విజిలెన్స్‌ విచారణకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం - విద్యాసంస్థలు, కళాశాలల్లో తనిఖీలు చేసి నివేదిక అందించాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రధాన కార్యదర్శి - తనిఖీల్లో అక్రమాలు ఉన్నట్లు గుర్తింపు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Vigilance Inquiry on Tuition Fees : రాష్ట్రంలో బోధన ఫీజులపై ప్రభుత్వ విజిలెన్స్​ విచారణకు ఆదేశించింది. కొన్ని విద్యాసంస్థలు అక్రమాలకు పాల్పడుతూ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నిధులను తప్పుగా వినియోగిస్తున్నాయంటూ ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అన్ని విద్యాసంస్థలు, కళాశాలల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి నివేదిక అందించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతకాల మంజూరులో అక్రమాలు, ఫిర్యాదులపై ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు ఇటీవల నమూనా తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ఈ తనిఖీల్లో అక్రమాలు ఉన్నట్లు గుర్తించాయి. ప్రాథమిక తనిఖీ నివేదిక ప్రకారం బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాల పరిధిలోకి వచ్చే బీఈడీ, డీఈడీ సహా అన్ని కళాశాలల్లో తనిఖీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు విజిలెన్స్​ డీజీకి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ తనిఖీల కోసం పోలీసు, సీఐడీ, ఏసీబీ, ఇంటెలిజెన్స్​, పోలీసు కమిషనరేట్ల సహాయం తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

ఈ అంశాలపై విచారణ :

  • అనుమతులు పొందిన కళాశాలలు నిబంధనలకు లోబడి పని చేస్తున్నాయా? లేదా?
  • విద్యార్థులు నిబంధనలకు లోబడి ప్రవేశాలు పొందుతున్నారా? అర్హులు ఉపకార వేతనాలు తీసుకుంటున్నారా?
  • కళాశాలల్లో కోర్సుల ఆధారంగా అవసరమైన బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది సరిగ్గా పనిచేస్తున్నారా?
  • విద్యార్థులకు సరైన విద్యను అందించేందుకు వీలుగా కళాశాలల్లో సరైన తరగతి గదులు, ఫర్నీచర్​, ప్రయోగశాలలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు ఉన్నాయా?
  • విద్యార్థులకు ఎకడమిక్​లో కనీస హాజరు, పరీక్ష ఫలితాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని బోధన ఫీజులు మంజూరవుతున్నాయా? అనే విషయాలను పరిశీలించనున్నారు. అలాగే ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా ఇంకా ఏమైనా అక్రమాలు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ఉంటే తదుపరి విచారణ చేయవచ్చని ప్రభుత్వం ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేసింది.

ఫీజు రీయంబర్స్​మెంట్​పై మంత్రి ఆగ్రహం : విద్యార్థుల ఫీజు రీయంబర్స్​ మెంట్స్​పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫీజు రీయంబర్స్​ మెంట్​ బకాయలు అడిగితే కాలేజీలపై విజిలెన్స్​ చేయించడంపై, కాలేజీ యాజమాన్యాలు, విద్యార్థులు, సిబ్బంది ధైర్యంగా పోరాడాలి అని సూచించారు. ఆరు గ్యారంటీలు ఇస్తామని చెప్పి ఎగ్గొట్టిన కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వాన్ని ఏం చేయాలి? అని ప్రశ్నించారు. అలాగే మాట తప్పిన కాంగ్రెస్​ నేతలపై విజిలెన్స్​ దాడులు చేస్తారా?, ఫీజు బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో 15 లక్షల మంది విద్యార్థులు అల్లాడుతున్నా చలనం లేదా అని ఆగ్రహించారు.

నాలుగేళ్లుగా ఫీజు బకాయిలు చెల్లించకపోతే విద్యా సంస్థలు నడిచేదెలా అని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​ ప్రశ్నించారు. అధ్యాపకులకు జీతభత్యాలు, అద్దె, మెయింటెనెన్స్​ ఛార్జీలు చెల్లించేదెలా? అని బండి సంజయ్​ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఇక సర్టిఫికెట్లు రాక, ఉద్యోగాల్లో చేరలేక, ఉన్నత చదువులకు వెళ్లలేక విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారని అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజు రీయంబర్స్​మెంట్​ పథకానికి తూట్లు పొడుసున్నారంటూ కేంద్రమంత్రి తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు.

నవంబరు 3 నుంచి ఆ కళాశాలలు బంద్​ : ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ బకాయిలు తక్షణమే చెల్లించాలని డిమాండ్​ చేస్తూ రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీలతో పాటు ఇతర వృత్తి విద్యా కళాశాలలు నవంబరు 3 నుంచి బంద్​ చేయనున్నాయని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ఛైర్మన్​ రమేశ్​ బాబు తెలిపారు. రూ.1,200 కోట్ల బకాయిలను దీపావళిలోపు చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చి కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే విడుదల చేశారన్నారు. దీంతో కాలేజీలు నడిపే పరిస్థితుల్లో లేమని స్పష్టం చేశారు.

తెలంగాణలో నవంబర్‌ 3 నుంచి కాలేజీలు బంద్‌ - మళ్లీ తప్పదన్న సమాఖ్య

