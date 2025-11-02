రేషన్కార్డుదారులు మస్ట్గా ఈ పని చేయండి - లేదంటే రేషన్ కట్!!
ఈకేవైసీ చేయించుకోకపోతే నిలిచిపోనున్న బియ్యం పంపిణీ - రేషన్ కార్డుదారులు వెంటనే ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలంటున్న అధికారులు
Published : November 2, 2025 at 2:59 PM IST
No Ration For Non EKYC Holders In Telangana : ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు చౌక ధరల దుకాణాల(రేషన్ షాప్లు) ద్వారా ప్రతి నెలా బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తోంది. కార్డులు ఉన్నా బియ్యం తీసుకోని వారు కొంతమంది ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అనర్హులను గుర్తించేందుకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం పలు మార్గాల ద్వారా సర్వే చేయిస్తోంది. మరోవైపు ప్రతి లబ్ధిదారు ఈకేవైసీని చేయించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది. జిల్లాలో మాత్రం ఇప్పటివరకు 69.37 శాతం మాత్రమే ఈకేవైసీని నమోదు చేసుకున్నట్లుగా అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ కేవైసీ చేసుకోవడం తప్పనిసరి : వరుసగా ఆరు నెలల వరకు బియ్యాన్ని తీసుకోని వారిని గుర్తించి వారికి సంబంధించిన కోటాను తర్వాత నెల తగ్గించడమా లేదంటే పూర్తిగా ఆ కార్డు నుంచి లబ్ధిదారుడి పేరు తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రేషన్ కార్డు గల ఫ్యామిలీలో వ్యక్తులు ఎవరైనా చనిపోతే వారికి సంబంధించిన కోటాను తగ్గించడం లేదు.
దీంతో ప్రతి నెలా జిల్లాలో వందల క్వింటాళ్ల బియ్యాన్ని కుటుంబ సభ్యులు తీసుకుంటున్నట్లు గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఈకేవైసీ ప్రక్రియను తప్పనిసరి చేసిందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈకేవైసీ నమోదుకు పలుసార్లు అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ అనేక మంది ఈ ప్రక్రియలో పేరు నమోదు చేయించుకోవడం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. కొత్తగా రేషన్కార్డులు పొందిన కుటుంబాల లబ్ధిదారులు కూడా ఈ కేవైసీని చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరణించినవారి పేర్లు, పెళ్లిళ్లు చేసుకొని వెళ్లిపోయిన ఆడపిల్లల పేర్లు తొలగించకుండా రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకుంటున్నవారు ఉంటున్నారు.
ఈ కేవైసీ చేయించకుంటే ఆరు నెలల కోటా కట్ : రేషన్ కార్డు పొందిన కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యులు తప్పనిసరిగా ఈకేవైసీని చేయించుకోవాల్సిందేనని ఫౌరసరఫరాల శాఖాధికారి ప్రేమ్కుమార్ వెల్లడించారు. ఒక కుటుంబం నుంచి ఈకేవైసీ చేయించుకోకుంటే ఆరు నెలల అనంతరం లబ్ధిదారుల కోట బియ్యం తగ్గించి సరఫరా చేస్తారన్నారు.
- జిల్లాలో రేషన్ దుకాణాలు: 558
- రేషన్ కార్డులు: 2,70,731
- లబ్ధిదారులు : 8,03,717
- ఈకేవైసీని చేసుకున్నవారు : 5,57,523
- ప్రతి నెలా బియ్యం పంపిణీ : 5,127 టన్నులు
- కొత్తగా మంజూరైన కార్డులు : 36,749
- కొత్తగా చేరినటువంటి సభ్యులు : 1,12,770
ఈ కేవైసీ అవ్వడం లేదా : రేషన్ కేంద్రాల్లో కొంత మంది ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తికావడం లేదు. దీనికి రేషన్కార్డుదారులు ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకోకపోవడమే కారణమని కొంతమంది డీలర్లు చెబుతున్నారు. దీంతో అప్డేట్ కోసం జనాలు ఆధార్ సెంట్లర్లకు పరుగులు తీస్తున్నారు. అయితే ఆధార్ సేవాకేంద్రాలు తగినన్ని లేకపోవడంతో ఉన్న కొద్దిపాటి సెంటర్ల వద్ద జనాలు క్యూ కడుతున్నారు. చాలా మంది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సార్లు ఇటు రేషన్ కేంద్రాల చుట్టూ అటు ఆధార్ సెంటర్స్ చుట్టూ అప్డేట్ల కోసం తిరుగుతున్నారు.
రేషన్ కార్డుదారులు ఈకేవైసీ అప్డేట్ చేయించుకోవాలని ఇప్పటికే పలుమార్లు అవకాశం ఇస్తూ వచ్చారు. ఇప్పటికే ఈకైవైసీ చేయించకుండా తాత్సారం చేసేవారు రేషన్ కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయి. అందువల్ల అర్హలైన ప్రతి ఒక్కరూ వెంటనే ఈ కేవైసీని చేయించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
