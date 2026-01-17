ETV Bharat / state

10 అంతస్తులు దాటితే TDR తప్పనిసరి : నిర్మాణ అనుమతుల నిబంధనల సవరింపు

10 అంతస్తులు దాటితే పది శాతం ఫీజు ఆ రూపంలోనే - నదులు, చెరువుల్లోని పట్టా భూములను 200 శాతం ఇచ్చి సేకరించాలి - నిర్మాణ అనుమతుల నిబంధనల సవరణ

TG Government Introduced New TDR Regulations
TG Government Introduced New TDR Regulations (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 8:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TG Government Introduced New TDR Regulations : నగర పరిధిలో నిర్మాణ అనుమతుల నిబంధనలను సవరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆకాశహర్మ్యాలు నిర్మించే సంస్థలు టీడీఆర్​లను తప్పనిసరిగా కొనుగోలు చేసేలా కొత్త నిబంధన ప్రవేశపెట్టింది. నదులు, చెరువుల సమీపంలోని పట్టా భూములను టీడీఆర్​లు ఇచ్చి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునేందుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తూ పురపాలక శాఖ జోవో నం.16ను విడుదల చేసింది. ఈ నిబంధనలను వెంటనే అమల్లోకి తీసుకురావాలని సర్కారు జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్​ఎండీఏ తదితర సంస్థలను ఆదేశించింది. ఈ ఉత్తర్వు ఓఆర్​ఆర్​ వరకు విస్తరించిన 300 డివిజన్ల ప్రస్తుత జీహెచ్​ఎంసీకి, అంటే టీసీయూఆర్ (తెలంగాణ కోర్​ అర్బన్​ రీజియన్)​ పరిధికి వర్తిస్తుంది.

కొత్త నిబంధనలు ఇలా :

  • ఈ చెరువులు, నదుల్లో కొంతవరకు పట్టా భూములుంటాయి. ఆయా చెరువులు, నదులను జీహెచ్​ఎంసీ, హెచ్​ఎండీఏ, మూసీ పరీవాహక ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (ఎంఆర్​డీసీఎల్​)లు అభివృద్ధి చేయాల్సి వస్తే చెరువుల పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టంలోని శిఖం భూముల విలువపై 200 శాతం, అలాగే బఫర్​ జోన్​లోని భూములకు 300 శాతం, బఫర్​ వెలుపలి భూములను సేకరించాల్సి వస్తే 400 శాతం టీడీఆర్​లు ఇవ్వాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. నదులకు కూడా ఇదే నిబంధన వర్తిస్తుంది.
  • చెరువులు, నదుల్లోని భూములను ప్రభుత్వానికి ఫ్రీగా ఇస్తే, ఆయా సంస్థలు చేపట్టే నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు సెట్​ బ్యాక్​, ఎత్తు నిబంధనల సడలింపు ఇస్తుంది.
  • టీడీఆర్​ జారీకి సంబంధించి భూ విస్తీర్ణం ఎకరాకు మించితే ఆ దరఖాస్తును రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిశీలినకు పంపాలి.
  • 10 అంతస్తులు దాటి నిర్మించే భవనాల్లో 11వ అంతస్తు నుంచి చివరి అంతస్తు వరకు మొత్తం నిర్మాణ విస్తీర్ణం (బిల్డప్​ ఏరియా)లో పది శాతానికి టీడీఆర్​ ద్వారా రుసుము చెల్లించాలి.

ఏమిటీ టీడీఆర్‌? : భూ సేకరణకు నగదు రూపంలో కాకుండా అభివృద్ధి బదలాయింపు హక్కు ద్వారా పరిహారం చెల్లించే విధానం గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ పరిధిలో అమలవుతోంది. గత ప్రభుత్వ హయంలో రూ.10 వేల కోట్లకు పైగా విలువైన టీడీఆర్​ సర్టిఫికెట్లు జారీ అయ్యాయి. మార్కెట్​లో వీటి నిల్వ పెరగడంతో ధర పడిపోయింది. ఈ కారణంగా దాంతో నాలుగేళ్లుగా రహదారులు, వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం జీహెచ్​ఎంసీ ప్రారంభించిన భూసేకరణ ప్రయత్నాలు సఫలం కావడం లేదు.

యజమానులు కేవలం నగదు పరిహారానికే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. చెరువుల సుందరీకరణ, మూసీ అభివృద్ధి పనులకు భూ యజమానుల నుంచి ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ మేరకు టీడీఆర్​కు డిమాండ్​ పెంచుతున్నారు. భూ సేకరణను టీడీఆర్​ ద్వారా చేపట్టడం కోసం నిర్మాణ అనుమతుల్లో సవరణలు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.

భూసేకరణ సమస్యకు టీడీఆర్‌తో విరుగుడు : హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేపట్టాలనుకున్న రోడ్డు విస్తరణ, ఫ్లై ఓవర్ల నిర్మాణం కోసం, వ్యూహాత్మక నాలాల అభివృద్ధి కింద వరద నాలాల విస్తరణ పనుల కోసం భూసేకరణ ప్రతిపాదనలూ సర్కారు వద్ద ఉన్నాయి. వాటన్నింటికీ కలిపి రూ.1,000 కోట్ల నిధుల అవసరం ఉంది. భూసేకరణకు నగదు రూపంలో కాకుండా అభివృద్ధి బదలాయింపు హక్కు (టీడీఆర్)​ ద్వారా పరిహారం చెల్లించే విధానం హైదరాబాద్​ పరిధిలో అమలవుతోంది. ఉదాహరణకు కేబీఆర్‌ పార్కు చుట్టూ స్టీల్‌ బ్రిడ్జీల నిర్మాణం, ఉప్పల్‌ కూడలిలో పైవంతెనల నిర్మాణం, తదితర ప్రాజెక్టులు భూసేకరణ సమస్య వల్ల పనులు మధ్యలోనే ఉన్నాయి. సర్కారు టీడీఆర్‌కు డిమాండ్‌ పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయంతో భూ యజమానులు టీడీఆర్‌ సర్టిఫికెట్ల ద్వారా పరిహారం తీసుకునేందుకు ముందుకొస్తారని, దాని ద్వారా పనులు మరింత ముందుకు సాగుతాయని జీహెచ్‌ఎంసీ అంచనా వేస్తోంది.

'మూసీ'ని మూసేసి నిర్మాణాలు! - స్థలం విలువ రూ.300 కోట్ల పైనే

విల్లాలకు అప్​గ్రేడ్ అవుతున్న నగరవాసులు - విభిన్న థీమ్​లతో నివాస సముదాయాలు

TAGGED:

TG GOVT NEW TDR POLICY
NEW TDR POLICY RULES
TELANGANA INTRODUCED TDR POLICY
టీడీఆర్​ కొత్త నిబంధనలు
NEW TDR REGULATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.