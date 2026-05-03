ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్లో కొత్త మాడ్యూళ్లు - ఎలాంటి సాంకేతిక సమస్యలు రాకుండా సర్కారు నిర్ణయం
భవిష్యత్తులో సాంకేతిక సమస్యలకు ముగింపు - లబ్ధిదారుల గుర్తింపు మరింత సులభం - క్షేత్రస్థాయి ఫిర్యాదులు కలెక్టర్లకు అప్పగించిన ప్రభుత్వం - న్యూ మాడ్యూళ్ల ద్వారా త్వరలో జరగనున్న మార్పులు, చేర్పులు
Published : May 3, 2026 at 9:41 AM IST
New Modules in Indiramma Houses App : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్లో తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త మాడ్యూళ్లను తీసుకొచ్చింది. లబ్ధిదారులకు ఫ్యూచర్లో టెక్నికల్గా సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో అర్హుల గుర్తింపు కూడా మరింత సులభం కానుంది. వీటితో పాటు క్షేత్రస్థాయి ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కూడా కలెక్టర్లకే అప్పగించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎల్-1 లబ్ధిదారులకు మాత్రమే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను అందిస్తోంది. దీనిలో సొంతంగా స్థలం ఉండి, ఇళ్లులేని దరఖాస్తుదారులను ఎల్-1 జాబితాలో చేరారు. ఇందులో మొత్తం 23.30 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఇళ్లతో పాటు సొంతస్థలం లేని దరఖాస్తుదారులను ఎల్-2లో చేర్చారు. దానిలో దాదాపు 21.49 లక్షల మంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అనర్హుల దరఖాస్తుదారులను ఎల్-3లో చేర్చారు. ఇందులో 32.98 లక్షల మంది ఉన్నారు. న్యూ మాడ్యూళ్ల ద్వారా ఈ జాబితా లబ్ధిదారుల ఎంపిక, మార్పులు చేర్పులు, అనుమతులు అతి త్వరలో జరగనున్నాయి.
గెజిట్ అధికారి స్థాయి పరిశీలిన ఇప్పుడు యాప్ ద్వారా : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల వద్దకు గెజిటెడ్ స్థాయి అధికారి వెళ్లి విచారణ జరిపి అర్హుడా? కాదా? అని మాన్యువల్గా నివేదిక ఇచ్చేవారు. ఇకపై ఈ విధానానికి ముగింపు పలికారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్లో అర్హులైన లబ్ధిదారులు, మొత్తం విచారణ జరిపిన లబ్ధిదారులు అనే కొత్త మాడ్యూళ్లను తీసుకొచ్చారు. గెజిటెడ్ స్థాయి అధికారి ఈ యాప్ ద్వారానే పరిశీలించి ఎల్-1 జాబితాకు అర్హత ఉందా? లేదా? అనేది నమోదు చేస్తారు.
ఈ వివరాలన్నీ ఎంపీడీవో/పురపాలిక కమిషనర్ల లాగిన్కు వెళ్లిపోతాయి. వీటి ఆధారంగా అర్హుల జాబితాను కలెక్టర్లకు పంపిస్తారు. దీని ద్వారా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులను నేరుగా ఎంపిక చేయడానికి సాంకేతిక సమస్యలు భవిష్యత్తులో ఉత్పన్నం కావు. చాలా చోట్ల తాము ఇందిరమ్మ ఇంటికి ఎల్-1 జాబితాకు అర్హులమని, కానీ ఎల్-3 జాబితాలో పొందుపరిచారని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్-3 నుంచి ఎల్-1 అనే కొత్త మాడ్యూల్ను తీసుకొచ్చారు. ఇలా ఫిర్యాదుల రూపంలో వచ్చిన వాటిని పరిశీలించి ఇందిరమ్మ యాప్లో నమోదు చేయడం ద్వారా ఈ లబ్ధిదారులను సులభంగా గుర్తించడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
కలెక్టర్ల అధికారంతో వెంటనే పరిష్కారం : క్షేత్రస్థాయిలో ఆధార్లో మార్పులు, ఈ-కేవైసీలో సమస్యలు, బిల్లుల చెల్లింపులో ఆలస్యం, ఎల్-1, 2, 3 జాబితాలో ఒక్కోచోటు నుంచి మరో చోటుకు మార్చడం వంటి అధికారులను కలెక్టర్లను అందించారు. అయితే ఈ సవరణలకు గతంలో ఎండీ నుంచి అనుమతులు వచ్చేవరకు రోజుల తరబడి లబ్ధిదారులు బిల్లుల కోసం ఎదురు చూడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు కలెక్టర్లకు ఈ అధికారం ఇవ్వడం ద్వారా ఈ సమస్యకు వెంటనే పరిష్కారం రానుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. నిర్మాణం ప్రారంభించి మూడు విడతల్లో బిల్లులు పొందిన లబ్ధిదారులు మిగతా పనులు పూర్తి చేసేలా నిబంధనలను సడలించింది. ఈ నేపథ్యంలో తుది విడత బిల్లులు చెల్లించేందుకు సిద్ధమైంది. దీని ద్వారా నిర్మాణాలు త్వరగా పూర్తి కావడంతో పాటు లబ్ధిదారులు సొంతింట్లో అడుగు పెట్టే అవకాశం ఉంది.
క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన ఇలా : ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టిన నాటి నుంచి పూర్తయ్యే వరకు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీస్తున్నారు. ఇంటి ఫొటోలు తీసి వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తుండటంతో బిల్లులు మంజూరవుతున్నాయి. ఇక్కడ లబ్ధిదారుల్లో చాలా వరకు పేదలే ఉండటంతో స్లాబ్ వేసుకుని అందులో తాత్కాలికంగా నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వం లక్ష్యం పూర్తి స్థాయిలో కావడం లేదు. ఈ మేరకు చెల్లింపుల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇల్లు పూర్తి కాకపోయినా స్లాబ్తో పాటు తలుపులు, బయటి గోడలకు ప్లాస్టరింగ్, రంగులు వేస్తే తుది విడత రూ.లక్ష బిల్లు ఇవ్వగలిగేలా చర్యలు చేపట్టడంతో లబ్ధిదారులకు ఊరట కలగనుంది.
