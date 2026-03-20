గుడ్న్యూస్ - తెలంగాణలో మరో కొత్త పథకం - కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల సాయం
ప్రతి కుటుంబానికి ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం -1.15 కోట్ల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలతో జీవిత బీమా పథకం - ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకానికి రూ.4 వేల కోట్లు కేటాయింపు
Published : March 20, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 1:18 PM IST
Indiramma Family Life Insurance Scheme : ఒక కుటుంబంలో ఆదాయం తెచ్చే వ్యక్తి దురదృష్టవశాత్తు అకాలమరణం చెందితే ఆ కుటుంబసభ్యులు పడే మానసిక వేదన ఒకటైతే, వాళ్లు ఎదుర్కొనే విపత్తు మరొకటి. ఒక్క ఘటనతో ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడుతుంది. పిల్లలకు పోషించేందుకు ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ భయం, అభద్రతా భావం ఏ ఒక్క కుటుంబానికి ఉండకూడదనే సదుద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ వినూత్న పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది? ఆ పథకం ద్వారా అర్హులైన కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల జీవితబీమా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది. అసలేంటి ఈ పథకం? ప్రయోజనాలేంటి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1.15 కోట్ల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం : ఎంతోమంది పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని 1.15 కోట్ల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. కుటుంబానికి రూ.5లక్షల జీవిత బీమాను కల్పిస్తోంది. ఈ మేరకు శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ఈ పథకం గురించి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ స్కీమ్కు రూ.4000 వేల కోట్లను కేటాయిస్తున్నట్లుగా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పథకం 2026 జూన్ 2వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.
"కుటుంబంలో ఆదాయం తెచ్చే వ్యక్తి దురదృష్టవశాత్తు అకస్మాత్తుగా దూరమైతే ఆ ఫ్యామిలీ రోడ్డున పడుతుంది. ఆ భయం, అభద్రతా భావం ఏ ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డకు ఉండకూడదన్నదే మా ప్రభుత్వ సంకల్పం. సామాజిక అంతరాలతో సంబంధం లేకుండా పేద, మధ్యతరగతి ధనిక అని తేడా చూడకుండా రాష్ట్రంలో 1.15 కోట్ల కుుటంబాలకు ప్రతి కుటుంబానికి ఐదు లక్షల బీమా అందించే విధంగా 2026 జూన్ 2 నుంచి ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకాన్ని నూతనంగా ప్రవేశపెడుతున్నాం. ఈ పథకం ద్వారా ఆయా కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ప్రపంచంలో ఏ అభివృద్ధి చెందిన దేశానికి సాధ్యం కాని రీతిలో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం"-భట్టి విక్రమార్క, ఉపముఖ్యమంత్రి